«Про СВО нет ни слова». Комика Останина арестовали после шутки про безногого мужчину

Суд арестовал почти на два месяца стендап-комика Артемия Останина

Комика Артемия Останина отправили в СИЗО за шутку про мужчину без ног. Он останется под арестом до 15 мая. Адвокат утверждает, что силовики сломали юмористу позвоночник и ребра. Кроме того, ему диагностировали пневмоторакс. Несмотря на состояние здоровья, в домашнем аресте мужчине отказано. Вину он не признает.

Мещанский суд Москвы отправил стендап-комика Артемия Останина, задержанного из-за шуток якобы об участниках спецоперации, в СИЗО на два месяца.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Останину меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует РИА Новости слова судьи Варвары Огановой.

Останин будет находиться в изоляторе до 15 мая.

Сторона защиты настаивала на домашнем аресте, указывая, что во время задержания комика силовики избили его. Адвокат заявила на суде, что правоохранители сломали стендап-комику ребра и позвоночник.

Кроме того, у Останина диагностировали пневмоторакс, а условия содержания могут усугубить болезнь.

Следователь по делу настаивал на заключении комика под стражу, так как тот уже пытался выехать за границу, а в материалах дела есть информация и о «других преступных эпизодах», которые сейчас находятся на проверке.

Прокурор в свою очередь не поддержала ходатайство следователя.

«Считаю возможным избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества», — заявила она.

Сам Останин не признал вину по делу о разжигании ненависти, сообщила его адвокат Вероника Полякова.

За что задержали комика

18 марта комика задержали в Белоруссии. По предварительной информации, он выехал туда из России, чтобы оттуда улететь в третью страну и скрыться от уголовного преследования в РФ.

Задержанного передали российским силовикам на пропускном пункте «Красная горка» на магистрали М1 «Беларусь» в Смоленской области. На фотоснимках, опубликованных в СМИ, видно, что Останину отрезали дреды и коротко остригли. На шее у россиянина мясорубка. Вероятно, это отсылка к его выступлению, в котором он называл мясорубку «прекрасным подарком с чувством юмора для родственников погибших участников СВО».

Как заявили в СК, подозреваемый «в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность».

Речь идет о шоу «Стендап за 60 секунд», где комик рассказал о конфликте с безногим пассажиром метро. Останин назвал инвалида «скейтером без ног». После этого на него стала ругаться пожилая женщина и обвинила его в хамстве. «На мине подорвался, решил угла дать, а я хамло при этом», — заключил юморист.

На видеозапись выступления обратил внимание канал «Зов народа» и написал донос на Останина, заявив, что инвалид из московского метро «возможно, потерял свои ноги в зоне спецоперации».

Против Останина возбуждено уголовное по делу о призывах к экстремизму (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК).

Комик заявил, что у него «не было желания кого-то оскорбить».

«Я осознавал, что мне нужно выступить со стендапом. У меня не было цели оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием либо, тем более, призывать к вражде по отношению к какой-то социальной группе. Я приношу свои искренние, человеческие извинения», — отметил он на допросе.

Комик Останин задержан за шутку о «скейтере без ног». В ней увидели оскорбление ветеранов СВО Комик Артемий Останин попытался покинуть Россию после возбуждения на него уголовного дела из-за шутки... 18 марта 18:57

Ранее Останин сообщил Telegram-каналу «Осторожно, новости», что в его стендапе про СВО «нет ни слова», а его шутка касается попрошайки, который «катается без ног на скейте уже лет как 20».

«Про СВО в шутке нет ни слова и речи об этом даже близко не идет, остальное — вымысел блогеров. И, на удивление, федеральных СМИ. На меня накинулись, потому что изначально вся информация в этих каналах подавалась под таким соусом», — пояснил Останин.

Настоящее имя юмориста – Артем Фролов. Ему 29 лет, он из Ейска. После переезда в Москву стал выступать со стендапом на различных столичных площадках.