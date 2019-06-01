Бил Сальхова еще при царе: как Панин-Коломенкин взял Олимпиаду

Детство

Николай Коломенкин родился 27 декабря 1871 года (по старому стилю это было уже 8 января 1872) в селе Хреновое Воронежской губернии. Существует, правда, версия, что его местом рождения является другая деревня — находящееся в восьми километрах в том же Бобровском уезде Никольское, — но сам спортсмен указывал родиной Хреновое и часто возвращался туда уже после переезда в Воронеж.

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Отец будущего олимпийского чемпиона был совладельцем Хреновского конного завода, основанного графом Алексеем Орловым, которому эти земли пожаловала императрица Екатерина II за знаменитую морскую победу над превосходящими вдвое турецкими силами при Чесме.

Когда мальчику исполнилось семь, семья переехала в Воронеж, но Николай постоянно летом приезжал к родственникам в Хреновое и обучался езде на знаменитых орловских скакунах.

Зимой же он с огромным удовольствием катался на коньках в воронежских городских парках. Сначала на самодельных коньках, а потом на купленных в Москве его мамой, дочерью полковника Евгенией Смирновской, новеньких, с медной подошвой и никелированным лезвием.

Правда, целый год такой конек у Николая был только на левой ноге, а на правой оставался самодельный, так как фирменный он отдал своей старшей сестре Лене, которая тоже любила кататься.

Через год мама подарила настоящие коньки и ей, а мальчик за это время научился здорово вычерчивать фигуры именно левой, которая стала мощнее и пластичнее правой, и впоследствии именно на ней он выполнял обязательные фигуры на соревнованиях.

В 1882 году родители фигуриста развелись, и он вместе с мамой и двумя сестрами перебрался в Петербург.

Там Коломенкин вел разностороннюю жизнь, осваивая разные спортивные дисциплины, но главной страстью оставалось фигурное катание, хотя поначалу Коломенкин сосредоточился на учебе (особенно на физике, математике, химии и черчении), а также плотно занялся стрельбой.

Пока у мальчика не было рекомендации от Санкт-Петербургского общества любителей бега на коньках (СПб ОЛБК) и он не мог кататься на главном катке города в Юсуповском саду, свое мастерство будущий олимпионик оттачивал на гимназическом катке, для чего даже купил в ломбарде коньки со специальными изогнутыми лезвиями.

В 1890 году Николай увидел состоявшийся в Юсуповском саду первый неофициальный чемпионат мира, на котором собрались сильнейшие на тот момент фигуристы планеты, а победу одержал будущий «дедушка русских фигуристов» Алексей Лебедев.

Рождение псевдонима

В 1893 году Николай выпустился из гимназии и поступил в Санкт-Петербургский университет на отделение естественных наук физико-математического факультета, где анатомию у него преподавал сам Петр Францевич Лесгафт.

Профессор создал «Общество содействию физическому развитию молодежи» и сильно повлиял на своего студента.

Учеба давалась Коломенкину легко. Он схватывал и точные науки, и иностранные языки, здорово овладев английским, французским, немецким, финским и шведским языками.

При этом не забывал о спорте. Николай занимался легкой атлетикой, фехтованием, футболом, теннисом, стрельбой и велосипедом.

Именно на велосипедных гонках он познакомился с одним из лучших российских атлетов в этом виде Сергеем Крупским, который собирал победы. Однажды тот упал и получил серьезную травму, из-за чего о его увлечении узнали родители и на работе.

В те времена спорт считался занятием второго сорта и был неприемлемым для государственных чиновников, а также всячески порицался обществом. Вынужденный закончить «карьеру» велосипедиста Крупский предложил Коломенкину на будущее взять свой счастливый псевдоним — Панин.

Соперничество с Сальховым

Университет Коломенкин закончил с золотой медалью в 1899 году, уже имея в своем активе несколько побед в соревнованиях Санкт-Петербурга по фигурному катанию. После учебы Николаю выделили место помощника инспектора, а вскоре он дослужился до податного инспектора в финансовом ведомстве по департаменту окладных сборов Царскосельского уезда.

Конечно, ни о каких спортивных выступлениях под своей настоящей фамилией речи быть не могло, а потому на лед чертить замысловатые фигуры выходил Николай Панин.

Спортсмен к тому времени работал под руководством того самого Алексея Лебедева, а в мире уже функционировал созданный в 1882 году Международный союз конькобежцев (ИСУ).

В 1886 году первый официальный чемпионат мира состоялся в Санкт-Петербурге, и там бронзу выиграл россиянин Георгий Сандерс, правда, за ним позади остался только один спортсмен, и то — соотечественник.

Сам Панин взял первое золото национального чемпионата в 1901 году. В это же время на мировых первенствах началась эра шведа Ульриха Сальхова, который был известен своим скандальным характером, но при этом оставался лучшим фигуристом эпохи.

В 1901 году он выиграл свой первый ЧМ, а в итоге стал десятикратным чемпионом мира, победив на всех десяти мировых форумах с этого момента, в которых принял участие.

С Паниным он сразился на ЧМ-1903 в Санкт-Петербурге, и там россиянин без вопросов остался вторым, но при этом очень близко подобрался к непобедимому шведу.

То поражение многому научило Николая. Он понял, в каком направлении ему нужно работать дальше, чтобы прогрессировать, но для начала сменил костюм — вместо громоздкого пиджака и шароваров, мешавших судьям оценить красоту его движений, появились изящные обтягивающие штаны и верх, сделанный на гусарский манер, ставший его визитной карточкой.

Фигурное катание было включено в программу Олимпийских Игр в Лондоне в 1908 году, причем Игры были Летними (Зимних тогда еще не существовало), а соревновались фигуристы в четырех дисциплинах: индивидуальные соревнования мужчин («школьные» фигуры и произвольная программа), специальные фигуры у мужчин, женские соревнования и танцы.

В преддверии той Олимпиады россиянин и швед встретились в очередной раз на Кубке Паншина в Санкт-Петербурге, и там Николай одержал блестящую победу, заставив Сальхова серьезно занервничать — это был последний старт перед главным соревнованием в их жизни и первое поражение шведа за шесть лет.

Скандальная Олимпиада

Перед Играми в Лондоне Панин успел потренироваться в Берлине, а в октябре отправился в дождливую и пасмурную столицу Великобритании, где и состоялись соревнования.

Индивидуальный турнир начался с исполнения так называемых «школьных», то есть обязательных фигур. Россиянин выступал раньше шведа, и тот показал себя не с самой лучшей стороны.

Во время исполнения Николаем «восьмерки назад» швед на весь зал громко воскликнул с трибун: «Что это за «восьмерка»?! Она же совсем кривая». Причем это было неправдой.

Во время исполнения россиянином другой фигуры Сальхов прокричал: «Он абсолютно потерял форму! Только посмотрите, у него же ничего не выходит!»

В такой атмосфере российский спортсмен чертил свои 14 обязательных фигур в этот долгий вечер (все фигуристы по очереди исполняли одну фигуру, после чего также по очереди переходили к другой).

Сальхов нервничал и, как рассказывал после Коломенкин, подкладывал на лед белый платок, чтобы не потерять ось во время выполнения своих фигур, а когда сорвал один элемент, обвинил во всем оказавшуюся на льду бумажку, которую судейская поисковая группа так и не смогла найти на льду.

Самым удивительным оказались оценки судей, которые явно занизили результаты россиянина, из-за чего он оказался вторым перед произвольной программой, а на протест на поведение Сальхова от российской делегации шведа только немного пожурили, не вынеся никаких санкций.

%:Даже российский арбитр Георгий Сандерс, тот самый, который взял бронзу на первом официальном ЧМ, не смог повлиять на ситуацию — председательствовал в комиссии шведский рефери, а еще там работал австрийский друг Сальхова.

Вечером, после объявления результатов в обязательных фигурах, перед Паниным извинились арбитры, а позже сделали это и в письменной форме, но россиянин был так возмущен, что отказался продолжать борьбу в этом виде, и после произвольного проката весь пьедестал забрали шведы, а Сальхов завоевал заветное первое фигурное олимпийское золото.

Фантастические фигуры

Но впереди был еще турнир по исполнению специальных фигур, а это был настоящий козырь российского спортсмена. Каждый фигурист подавал арбитрам чертежи собственного изготовления, а потом воспроизводил это на льду, катаясь на одной ноге.

Когда арбитры увидели, что приготовил Панин, они просто обомлели и не могли поверить, что он способен сделать такое.

А вот Сальхов и еще несколько спортсменов не сомневались в способностях россиянина и просто снялись с этого вида, поняв тщетность сопротивления.

Николай все исполнил блестяще, выиграл золотую медаль, но получил ее не сразу, а в последний день Олимпиады, так как вздорный швед подал протест — мол, соревнования надо аннулировать, так как в них участвовали всего трое. Впрочем, протест был уверенно отклонен.

Трудная жизнь

После Олимпийских Игр Николаю пришлось несладко. В его ведомство кто-то прислал газету с фотографией олимпийского чемпиона, на которой было обведено легко узнаваемое лицо.

Коломенкину крепко досталось, и с фигурным катанием пришлось завязать (Сальхов продолжил доминировать и через год впервые в истории выполнил прыжок, который так и назвали его именем).

Сам Николай не унывал, добавил псевдоним к своей настоящей фамилии и стал официально Паниным-Коломенкиным.

Он продолжал заниматься разными видами спорта, но особенно увлекался стрельбой, став 11 раз чемпионом страны и поехав в 1912 году как стрелок на свои вторые Игры (к тому времени отношение к спорту в царской России заметно изменилось в лучшую сторону) и остановился там в одном из видов в шаге от пьедестала почета.

Выступал бы он там и в фигурном катании, но его на той Олимпиаде просто не было.

После революции большевики на время запретили любимый вид спорта Панина-Коломенкина, но он отверг предложение после всегда публично восхищавшегося им Сальхова переехать в Швецию и открыть школу своего имени, оставшись в Советском Союзе.

Там он получил за свои стрелковые успехи звание заслуженного мастера спорта, разработал систему разрядов для Всевобуча и написал множество прекрасных методических книг.

Например, его трудами по фигурному катанию в своей работе пользовались Станислав Жук и Алексей Мишин!

Коломенкин сам работал фигурным тренером, а в годы Великой отечественной войны пережил несколько месяцев в блокадном Ленинграде, был вынужден застрелить свою собаку и пережил смерть своей самой талантливой ученицы Ксении Цезар (многократной чемпионки России).

Когда по «дороге жизни» его эвакуировали сначала в Москву, а потом в Свердловск, он стал инструктировать бойцов в лыжной и стрелковой подготовке, сказав ставшее знаменитым: «Обучение красноармейцев лыжам лучше всего проводится при помощи... матерщины!»

Скончался выдающийся спортсмен и спортивный деятель на 85-м году жизни в 1956 году в Ленинграде, а 15 февраля 2009 года был введен в Международный зал славы фигурного катания.

Кстати, следующую победу на Олимпийских Играх в мужском катании россияне одержали через 86 лет после триумфа Николая Панина-Коломенкина, когда успеха добился Алексей Урманов.

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