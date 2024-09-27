В России будут отмечать День фигурного катания

В России появится новый ежегодный праздник — День фигурного катания. Об этом сообщает Sport24.

27 сентября исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) постановил, что праздник будет отмечаться 8 января. Эта дата выбрана в честь дня рождения первого отечественного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Николая Панина-Коломенкина.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее в ISU не подтвердили допуск российских юниоров на международные турниры по фигурному катанию.