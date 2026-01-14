Время одиночек прошло: почему будущее России в руках управленческих команд?

В российской системе управления происходит тихий, но принципиальный поворот. В центре внимания — не отдельный сильный лидер, а команда, способная работать на общий результат. Этот сдвиг отчетливо проявился в шестом сезоне конкурса «Лидеры России», регистрация на который завершилась в середине января 2025 года. Впервые за историю проекта конкурс проходит в командном формате — и именно это, по мнению экспертов, отражает более глубокие изменения в управленческой культуре страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Наглядным отражением нового тренда стал шестой сезон конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Впервые за историю конкурса заявки на участие подаются в составе управленческих команд из пяти человек, связанных общей профессиональной деятельностью. «Сегодня конкурентным преимуществом человека становится и умение работать в команде. Неслучайно в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а именно в составе команды <...> единомышленников», — заявил президент Владимир Путин на заседании Госсовета, посвященном вопросам подготовки кадров для экономики России.

От индивидуального к коллективному

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по распоряжению президента Российской Федерации и за это время превратился в уникальную систему социальных лифтов. По итогам пяти сезонов более 650 участников получили назначения на высокие государственные и управленческие должности, в том числе в федеральных органах власти, регионах и коммерческом секторе.

Шестой сезон стал качественно новым этапом его развития. Его ключевое нововведение — переход от оценки индивидуальных компетенций к анализу слаженной работы управленческих команд. Теперь конкурсантами становятся не отдельные лидеры, а коллективы из пяти человек, объединенные совместной профессиональной деятельностью и общими целями. Ключевым объектом оценки становится слаженность командной работы, способность выстраивать взаимодействие, распределять роли, принимать коллективные решения и достигать общего результата.

«В 2025 году конкурс «Лидеры России» еще больше расширил свои границы, в нем появились новые форматы и отдельные направления. Были запущены конкурсы «Лидеры агропромышленного комплекса», «Конкурс социальных архитекторов», прошел второй сезон конкурса «Лидеры России. Политика». А в конце года мы запустили долгожданный новый сезон «Лидеров России» в совершенно новом формате, его участниками стали не отдельные руководители, а управленческие команды крупных корпораций, бизнеса, государственных органов и других организаций», — рассказал о масштабе и значимости изменений генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Всего конкурс «Лидеры России» и его специализированные направления в 2025 году объединили более 100 тыс. человек — граждан России и жителей ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году конкурс сохраняет высокий профессиональный уровень участников. Основную аудиторию шестого сезона составляют опытные управленцы: 51% конкурсантов — в возрасте от 35 до 44 лет, еще 27% — от 45 до 54 лет, 18% — от 25 до 34 лет. Молодые люди до 25 лет подали менее 3% заявок. Средний стаж управленческой деятельности участников составляет около 10 лет.

По уровню занимаемых должностей структура выглядит следующим образом: руководители организаций — 17%, заместители руководителей — 17%, начальники отделов — 20%. Таким образом, в конкурсе участвуют не начинающие управленцы, а сформировавшиеся профессионалы с практическим опытом работы в сложных системах.

География участников

Завершившаяся заявочная кампания шестого сезона собрала более 100 тыс. человек с учетом всех направлений платформы: «Лидеры России», «Лидеры России. Политика», «Лидеры агропромышленного комплекса», «Конкурс социальных архитекторов». В проекте участвуют граждане России и жители ближнего и дальнего зарубежья.

В России по количеству заявок лидирует Центральный федеральный округ — 35%, далее следуют Приволжский (15%), Северо-Западный (13%), Южный федеральный округ, Донбасс и Новороссия (11%), Сибирский (9%), Уральский (8%), Дальневосточный (6%) и Северо-Кавказский (3%).

Среди регионов традиционно лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область — в совокупности они дают 33% от всех заявок. В топ-10 также входят Свердловская область, Краснодарский край, Ростовская область, Нижегородская область, Татарстан, Самарская область и Пермский край. Из зарубежных стран в десятку лидеров вошли Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Германия, Киргизия, Молдова, Турция, Египет и Сербия.

Отдельно организаторы отмечают рост участия женщин. Если в четвертом сезоне доля участниц составляла 30%, в пятом — 36%, то в шестом сезоне она достигла 44%. Есть и регионы-рекордсмены: Еврейская автономная область (71%), Чукотский автономный округ (68%), Вологодская область (65%). В конкурсе участвуют и полностью женские команды.

Битва сильнейших

Разнообразие команд — одна из ключевых особенностей нового сезона. В проект пришли коллективы из науки, образования, бизнеса, промышленности, транспорта, IT, государственного управления, агропромышленного комплекса и социальной сферы.

Одна из таких команд — коллектив Сколковского института науки и технологий под руководством Анны Старковой. Команда работает на передовом крае развития искусственного интеллекта в России и объединяет специалистов в области ИИ-исследований, прикладной математики, цифровой медицины, технологического предпринимательства и управления высокотехнологичными проектами.

Анна Старкова подчеркивает ценность именно командного формата.

«Конкурс «Лидеры России» могу назвать одним из самых знаковых событий моей жизни — он запустил огромное количество трансформаций. Сегодня рядом со мной есть большое количество друзей-лидеров, с которыми мы вместе запускаем и реализуем разные проекты, создаем возможности для тех, кому это нужно больше всего. Среди лидеров есть те, кто помогает развивать инициативы на фронтирах прогресса. И здесь рождаются команды, для которых не важны география, принадлежность к одной организации», — сказала она.

Другой пример — сборная команда Константина Лапотко, первого вице-президента Ассоциации управленцев и предпринимателей и делового клуба «Лидерская среда». В нее входят представители международного бизнеса и логистики, финансов, науки, образования, туризма, гостеприимства и розничной торговли.

«Новый, впервые используемый командный формат сделает конкурс битвой сильнейших команд страны. У меня не было никаких шансов пройти мимо и не поучаствовать. Если говорить об управленческих конкурсах, в частности о «Лидерах России», это отличный доступный способ проверить себя, познакомиться с интереснейшими людьми со всей страны, поработать над решением необычных задач», — говорит Лапотко.

Еще одна история — команда Олега Николаева из ОАО «РЖД», работающая над задачами инновационного и инфраструктурного развития железнодорожной отрасли. В нее входят управленцы, занимающиеся внедрением новых технологий, реализацией федеральных и международных проектов.

«В 2021–2022 г. я уже участвовал в конкурсе «Лидеры России», когда участие проходило в индивидуальном формате, и стал одним из победителей. В новом сезоне конкурс расширил свой формат до командного участия… Мой личный опыт участия показал, что «Лидеры России» позволяют глубже погрузиться в управленческие процессы федерального уровня…», — отмечает Олег Николаев.

Коллективная ценность

Эксперты видят в новом формате отражение глубинных культурных и управленческих традиций страны. Речь идет не просто о технологическом изменении формата конкурса, а о возвращении к модели, в которой управление понимается как совместная работа, распределенная ответственность и ориентация на долгосрочный результат, а не как сумма индивидуальных достижений.

«Для России коллектив — это сплоченная команда, вторая семья, где люди поддерживают друг друга и вместе движутся к единым, большим целям», — отмечает политолог Петр Колчин.

По его словам, именно такая логика позволяет не только эффективно решать управленческие задачи, но и формировать устойчивые профессиональные сообщества, внутри которых происходит передача опыта, формирование норм ответственности и воспроизводство управленческой культуры.

Политолог Михаил Пенин добавляет, что «приоритетность командоцентричного подхода, обозначенная в основе флагманского конкурса, свидетельствует о смещении фокуса в сторону гибких и эффективных практик госуправления». В условиях растущей сложности управленческих задач — от технологического развития до регионального и инфраструктурного планирования — именно команды становятся основной единицей принятия решений и реализации проектов.

Таким образом, конкурс в новом формате фактически фиксирует институциональный поворот: управленческая эффективность все в меньшей степени связывается с харизмой или волей отдельного лидера и все больше — со способностью выстраивать устойчивые горизонтальные связи, интегрировать разные компетенции и удерживать общий вектор развития.

Шестой сезон «Лидеров России» показывает, что ставка на команды — это не просто формат конкурса, а осознанный выбор модели развития, в которой успех страны становится результатом совместной работы, коллективного мышления и общей ответственности за будущее.