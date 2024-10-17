Бывший сенатор Совета Федерации РФ Рауф Арашуков в Московском городском суде во время оглашения приговора, 2022 год

«После Аллаха вся надежда на тебя»: отбывающий пожизненное экс-сенатор обратился к Кадырову Отбывающий пожизненный срок Арашуков извинился перед Кадыровым из колонии

Отбывающий пожизненный срок экс-сенатор Рауф Арашуков обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он публично извинился перед «дорогим старшим братом» и попросил его о помощи — но не объяснил, в чем конкретно ему требуется содействие. По данным РБК, Кадыров и Арашуков дружили с 2007 года, но поссорились, когда экс-сенатор попытался сместить дальнего родственника главы Чечни с поста.

Пожизненно осужденный за создание ОПГ экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков публично извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и попросил его о помощи. Обращение Арашуков опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вместе со своей фотографией с Кадыровым.

В послании Арашуков назвал главу Чечни «дорогим старшим братом» и заявил, что хотел бы попросить прощения лично.

close Рауф Арашуков и Рамзан Кадыров a_r_r_09/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Я хотел сказать тебе уже давно, но все ждал, когда смогу это сделать, глядя в глаза, при личной встрече <...> Пока такой возможности нет, я обращаюсь здесь сегодня, вынужденно. Первое, что я хотел сказать — попросить прощения за все ошибки, которые совершал перед тобой», — написал Арашуков.

Экс-сенатор подчеркнул, что «ничего не делал намеренно», тем более того, что могло бы «разозлить или обидеть» Кадырова.

«Но это не оправдывает меня и мои ошибки… Я прошу простить меня ради Аллаха , я признал свои ошибки. Да простит меня Аллах», — заключил он.

После этого Арашуков призвал Кадырова помочь его семье (помимо самого 38-летнего бывшего чиновника пожизненный срок получил и его 64-летний отец, это единственный подобный случай в России). Осужденный указал, что «после Аллаха» у него осталась надежда только на Кадырова.

«Я и моя семья никогда не забудем то добро и помощь, что ты нам оказывал», — отметил Арашуков. При этом он не пояснил, за что конкретно извиняется и с чем просит помочь .

По данным РБК, Арашуков дружил с Кадыровым с 2007 года и даже назвал в честь главы Чечни одного из своих сыновей. Как заявили источники издания, именно Кадыров помог Арашукову стать сенатором. Однако дружба закончилась, когда Арашуков попытался сместить дальнего родственника Кадырова Руслана Лечхаджиева с поста главы северокавказского отделения Росавтодора.

Ранее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом) сообщал, что Арашуков якобы пытается добиться освобождения через отправку на фронт с помощью Кадырова. Подтверждения этой информации не поступало.

«Не умел стирать и убираться»: как сидит бывший сенатор

Пожизненный срок Арашуков отбывает в одной из самых известных колоний России, оренбургском «Черном дельфине». В ноябре 2023-го мужчина жаловался на плохие условия.

«В первый же день его раздели догола, угрожали применить клизму и прочие недозволенные методы... Якобы он нецензурно выражался и использовал криминальную лексику. Два этих объяснения стал основанием для помещения Арашукова на семь суток в ШИЗО. Там, как заявляет экс-сенатор, его ставили в позу «ласточки», и в таком положении он проводил по несколько часов», — сообщал портал mk.ru.

В управлении ФСИН России по Оренбургской области это опровергли, заявив, что на заключенного не оказывали давления и не нарушали его права.

В целом после задержания бывшему сенатору, привыкшему жить в роскоши, было непросто адаптироваться к новым условиям.

«Помню, как впервые увидела в камере «Лефортово» экс-сенатора Арашукова. К тому моменту он провел всего одну ночь в СИЗО и, казалось, не мог до конца поверить в произошедшее», — вспоминала член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Арашуков отказывался от тюремной пищи и «просился в нормальную камеру», не понимая, что все камеры в СИЗО стандартные. Также оказалось, что он не привык сам ухаживать за собой.

«Было видно, что он в шоке от условий — горячей воды тогда в «Лефортово» не было, а стирать нижнее белье нужно было самому и в холодной воде (услуги прачечной нет). Похоже было, что он и никогда не убирался сам, так что с недоумением смотрел на пластмассовый тазик и тряпку», — описывала Меркачева.

По ее словам, в итоге экс-чиновник показал себя «человеком вполне гибким» и приспособился, после чего порядок в его камере был одним из самых идеальных.

За что Арашукову дали пожизненное

Экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации в 2019 году. Позднее также задержали его отца — Рауля. В декабре 2022-го их обоих приговорили к пожизненному заключению.

Следствие установило, что отец бывшего сенатора создал ОПГ для воровства газа. Он работал советником гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» и пользовался этим, чтобы назначать своих родственников и друзей главами предприятий газовой отрасли Северного Кавказа. Далее сообщники заключали договоры на поставку завышенных объемов газа и «лишнюю» часть продавали. Из-за своего влияния в этой отрасли Арашуков-старший получил прозвище Газовый король.

Сын Газового короля помогал ему в преступных делах и помог избавиться от двух кавказских политиков , которые мешали группировке. По указанию отца он организовал успешные покушения на зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова в 2010 году.

Решение о пожизненном заключении суд вынес «с учетом исключительной опасности Арашуковых для общества» . С Рауфа Арашукова также взыскали в пользу потерпевших 10 млн рублей, а с его отца — 9 млн. Арашуков-старший отравился отбывать наказание в Мордовию.

При этом сами отец и сын вину не признали. В суде они утверждали, что «никаких доказательств» их виновности «нет и не может быть». Претендовать на условно-досрочное освобождение они смогут только после отбытия 25 лет срока.