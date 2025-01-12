«По просьбам трудящихся». Почему Сталин сначала отменил, а потом вернул казнь в СССР

В СССР все делалось «по воле народа». В 1947 году «по многочисленным просьбам трудящихся» отменили смертную казнь. Спустя три года, снова по просьбе профсоюзов, ее ввели обратно. Что на самом деле стояло за этими решениями и как они связаны с Холодной войной и репрессиями — в материале «Газеты.Ru».

СССР — страна без смертной казни

Указ Президиума Верховного Совета СССР об отмене смертной казни вышел 26 мая 1947 года. Он заменял все смертные приговоры на 25-летнее заключение в лагерях, причем решение имело обратную силу и спасало от казни тех, кого успели к ней приговорить. Указ подчеркивал, что действует новая норма только в мирное время, подразумевая, что в военное время казни вновь будут применяться.

Обосновывалось это решение неочевидным образом. Победа над нацизмом, по мнению авторов текста указа, демонстрировала исключительную преданность советского народа своему правительству, а капитуляция Германии пророчила мир на долгие годы. В связи с этим, «по многочисленным просьбам профсоюзов и общественности», смертная казнь отменялась в связи с отсутствием в ней нужды. Про гуманизм и право на жизнь в указе не было ни слова.

Каждый из пунктов обоснования вызывает сомнения. Безусловно, СССР никогда бы не победил в войне, если бы не массовая поддержка борьбы с немцами со стороны народа и героизм солдат на фронте. Но в то же время не было и недостатка в предателях и дезертирах: в армию генерала Власова и другие коллаборационистские формирования записались больше сотни тысяч человек, а суды над бывшими полицаями на освобожденных территориях шли еще годы после победы.

А заявление про грядущий долгий мир выглядели нелепо на фоне начинающегося противостояния с Западом, к которому советский ВПК готовился не покладая рук. Ссылка на «просьбы трудящихся» — это стандартная формулировка тех лет для придания решению легитимности.

Этот указ спас жизни множества людей и сделал Советский Союз первой великой державой без смертной казни — в Великобритании и Франции казнить людей перестали лишь десятилетия спустя.

Почему смертную казнь отменили?

Имя Иосифа Сталина для множества людей ассоциируется, в первую очередь, с жестким политическим режимом и репрессиями. Поэтому, на первый взгляд, отмена Советским Союзом смертной казни в 1947 году выглядит парадоксально. На самом деле, объяснить это решение куда проще, чем последующую его отмену спустя три года. В 1947 году состоялось «генеральное сражение» информационно-политической войны между советским блоком и западными странами, исход которого определил весь облик Холодной войны.

Независимо от собственных политических взглядов, человек с неплохим знанием истории может представить, как выглядел СССР и Восточный блок для их противников в Холодной войне: нищая и озлобленная тирания, где человеческая жизнь ничего не стоит и которая мечтает придавить своим сапогом весь мир, опираясь лишь на немногочисленных «предателей-коммунистов» на Западе. В краткой форме это звучит как «империя зла», по выражению Рональда Рейгана.

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В действительности этот облик сложился не сразу, и в 1945-1947 годах ни люди, ни многие политики в США и Европе не видели в СССР экзистенциального врага. Советскому Союзу симпатизировали как участнику антигитлеровской коалиции и сочувствовали как стране, понесшей самые большие человеческие жертвы. Общеизвестно, что Сталин и советская власть в военные годы перестали воспринимать СССР как плацдарм для мировой революции и начали превращать его в национальное государство. Раз так, то почему бы с таким государством не дружить, пусть у его правительства и другие взгляды на экономику? Еще в 1946 году американские власти были в недоумении, почему страна советов не хочет присоединиться к МВФ и Всемирному банку, став участником западной финансовой системы. Ответ на этот вопрос им смог дать только посол в СССР Джордж Кеннан в знаменитой «Длинной телеграмме» — потому что, по его мнению, с западным миром СССР будет бороться, а не присоединяться к нему.

Тому, как начиналась Холодная война, можно посвятить десяток монографий. Важен факт, что на момент весны 1947 года СССР был равноправным участником борьбы за умы людей на западе. Проповедовать для американских мессианских правых евангелистов бесполезно, — они скорее умрут в ядерной войне, чем примут коммунизм. А вот люди левых и гуманистических взглядов советскому строю зачастую симпатизировали и так.

На них, скорее всего, и был нацелен этот жест, который должен был показать преимущество коммунистической системы. Для юристов и философов морали вопрос смертной казни очень сложен, — например, многие выступают против нее лишь из-за вероятности судебной ошибки. Другие же не видят проблемы в смерти людей, совершивших зверские преступления и против которых есть твердые доказательства, но не готовы мириться с существованием в обществе палачей. Также отсутствие смертной казни нельзя считать показателем гуманности власти — латиноамериканские диктаторы просто сбрасывали людей в горы или в море с вертолетов без всяких статей и судов.

Но как политический жест отмена казни выглядела блестяще. В любом диспуте теперь сторонник СССР мог сказать: «Зато там не казнят людей, значит, они за добро», — и противнику пришлось бы придумывать изощренные контраргументы, почему это не так.

В 1949 году СССР попытался удвоить эту ставку, выступив в Генассамблее ООН с предложением отменить смертную казнь по всему миру. Идею, разумеется, не поддержали, но Советский Союз в очередной раз показал себя как оплот прогрессивного человечества.

В качестве дополнительной причины отмены обычно указывают дефицит рабочей силы в обескровленной войной стране — именно поэтому казнь заменили на 25 лет трудовых лагерей.

Погуманничали — и хватит

Запрет на смертную казнь прожил в сталинском СССР немногим дольше, чем День Победы в качестве праздничного дня (9 мая было праздничным днем в 1945–1947 годах и будним в 1948–1965). 12 января 1950 года Президиум ВС СССР издал новый указ, который предписывал: «В виде изъятия из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 года об отмене смертной казни допустить применение к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам смертной казни как высшей меры наказания».

Причина была та же самая — многочисленные просьбы трудящихся и общественности, которые за три года передумали.

Уже при Хрущеве это изъятие расширили на тех, кто совершил умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами.

Общий ответ на то, почему было принято такое решение, очень прост: потому что наличие смертной казни как меры наказания соответствовало тому типу правления, который установила советская власть. Временная отмена «высшей меры» была аномалией, а ее повторное введение — возвращением к норме. Однако такой ответ не устроит историков, которые всегда стремятся найти у каждого события конкретную причину.

Отчасти подсказку дает сама формулировка указа: казнь возвращали для шпионов и предателей, что было актуально в условиях идущей уже в полную силу Холодной войны. Угроза «высшей меры» должна была остановить желающих сотрудничать с ЦРУ или «Народно-трудовым союзом» — боевой белоэмигрантской организацией, поставившей цель уничтожить советскую власть.

close Фигуранты Ленинградского дела Коллаж «Газеты.Ru»

Вторая причина, повлиявшая на принятие решения, — новый виток массовых репрессий в СССР. В конце 1940-х годов развернулось Ленинградское дело, в ходе которого на скамье подсудимых оказались высшие чины Ленинградского обкома и ряд других деятелей, включая главу Госплана Николая Вознесенского. Это дело изучено очень плохо и кратко пересказать его суть невозможно, но исследователи склоняются к тому, что оно возникло из-за обострения закулисной борьбы в окружении Сталина. По не совсем понятным причинам, Сталин захотел не просто посадить его основных фигурантов, а физически избавиться от них. Они были расстреляны осенью 1950 года, став первыми публичными жертвами.

Репрессии касались не только «ленинградцев». Например, после указа от 12 января казнили многих героев войны, впавших в немилость: маршала авиации Сергея Худякова, организовавшего высадку воздушного десанта в Советско-японской войне, генерал-полковника Василия Городова, генерал-майоров Григория Кулика и Филиппа Рыбальченко. Не все из них были выдающимися военачальниками, но изменниками не были совершенно точно, и потому после смерти Сталина их всех реабилитировали и признали жертвами репрессий.

close Фигуранты дела «Еврейского антифашистского комитета» Коллаж «Газеты.Ru»

За этим последовало антисемитское дело «Еврейского антифашистского комитета», руководителей которого расстреляли, за ним — «дело врачей». В целом, скорее всего, только смерть Сталина предотвратила наступление нового 1937 года, который немыслим без смертной казни.

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Наконец, к 1950 году СССР просто проиграл то самое «генеральное сражение» на информационно-политическом фронте. План Маршалла изолировал коммунистов западного мира от принятия решений и закрыл им путь в правительство — это было условие получение финансовой помощи. Симпатии к большевикам были подорваны переворотами в Чехословакии 1948 года и установлением коммунистической диктатуры в Польше, в результате чего фактическим правителем обеих стран стал Сталин. Этому сопутствовало множество мелочей, из-за которых СССР стали меньше сопереживать не-коммунистические левые интеллектуалы.

Лидер Югославии Иосип Тито сам был коммунистом, но не считал себя сталинским слугой и не планировал выполнять его команды. Это привело к советско-югославскому разрыву в 1949 году, за которым последовало поражение греческих коммунистов в гражданской войне. В Китае, напротив, коммунисты Мао Цзедуна вели успешное наступление против правительства Гоминьдана.

Словом, Холодная война приняла такой оборот, что мелочи вроде наличия и отсутствия в СССР смертной казни перестали играть роль. Западный мир смог изолировать реальное влияние Советского Союза в границах, физически занятых его армией или армией ближайших союзников, вроде Мао. В этих обстоятельствах демонстрировать свой гуманизм стало некому, — а нужда казнить внутренних врагов никуда не делась. Поэтому смертную казнь и вернули.