«В лагере капитализма — национальная вражда и рабство»

К 1922 году на территории бывшей Российской империи сложилось шесть республик: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР. В марте 1922 года возникла Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика, в состав которой вошли Грузия, Армения и Азербайджан. Их взаимодействие друг с другом определялось специальными договорами, предусматривавшими совместные меры по созданию единых вооруженных сил, денежной системы, внешней и внутренней политики, включая образование, делопроизводство, суд.

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«Декларация прав народов России», принятая в 1917 году, гарантировала «равенство и суверенность народов», их право на «свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства». Тогда, в условиях распада Российской империи и стремления наций к самоопределению, большевики не рискнули реализовать план «единой интернациональной республики».

«Для нас важно не то, где проходит государственная граница, — говорил Ленин, — а то, чтобы сохранялся союз между трудящимися всех наций для борьбы с буржуазией каких угодно наций».

Предпосылками создания единого государства послужило нахождение у власти большевиков и схожесть государственного устройства, а также общие экономические связи и перспективы появления единой системы внешней безопасности.

В августе 1922 года Политбюро ЦК РКП(б) создало комиссию для рассмотрения вопроса о взаимодействиях РСФСР и других советских республик. Решающую роль в ней играл Сталин, который был тогда наркомом по делам национальностей, а с апреля 1922 года — генсеком ЦК РКП(б). Он разработал проект резолюции комиссии «О взаимоотношениях РСФСР с независимыми республиками», первым пунктом которого значилось: «Признать целесообразным формальное вступление независимых Советских республик: Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Армении в состав РСФСР, оставив вопрос о Бухаре, Хорезме и ДВР открытым и ограничившись принятием договоров с ними по таможенному делу, внешней торговле, иностранным и военным делам и прочее».

В партийных кругах проект Сталина был воспринят неоднозначно.

Осенью 1922 года с ним ознакомился Ленин и предложил взамен другую форму государственного объединения — образование нового союзного государства как федерации равноправных республик.

В соответствии с его указаниями пленум ЦК в октябре 1922 года постановил: «Признать необходимым заключение договора между Украиной, Белоруссией, федерацией Закавказских республик и РСФСР об объединении их в Союз Социалистических Советских Республик с оставлением за каждой из них права свободного выхода из состава Союза». Высшим органом нового Союза было предложено считать союзный ВЦИК, а исполнительным — союзный Совнарком.

29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов четырех республик, РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, был подписан договор об образовании СССР.

30 декабря 1922 года состоялся I Всесоюзный съезд Советов, где договор был утвержден.

«Со времени образования советских республик государства мира раскололись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма, — говорилось в Декларации об образовании СССР. — Там, в лагере капитализма — национальная вражда и неравенство, колониальное рабство и шовинизм, национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны.

Здесь, в лагере социализма — взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов».

Согласно декларации, «в условиях диктатуры пролетариата, сплотившей вокруг себя большинство населения, оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнет, создать обстановку взаимного доверия и заложить основы братского сотрудничества народов», «отбить нападения империалистов всего мира, внутренних и внешних» и «успешно ликвидировать гражданскую войну, обеспечить свое существование и приступить к мирному хозяйственному строительству».

В качестве причин, по которым было необходимо образовать единое государство, указывались неустойчивость международного положения, опасность новых нападений и «само строение Советской власти, интернациональной по своей классовой природе».

Также делегаты выразили надежду на то, что новое союзное государство «послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику».

Сам договор включал 26 пунктов, которые определяли структуру высших органов власти, регулировали судебную деятельность и вопросы бюджетов республик, устанавливали единое гражданство, символику и столицу СССР. Пункт 26 закреплял право республик на свободный выход из СССР.

В 1924 году с небольшими изменениями договор вошел в первую, а затем и в последующие редакции Конституции СССР.

В 1924 году в СССР вошла Туркменская ССР, в 1925 Узбекская ССР, в 1929 Таджикская ССР. В 1936 году вошла Казахская и Киргизская ССР. В 1940 году к СССР были присоединены Молдавская, Латвийская, Литовская и Эстонская ССР. 31 марта 1940 года была образована Карело-Финская ССР, которая просуществовала до 1956 года, после чего была преобразована в Карельскую АССР.

СССР просуществовал до 26 декабря 1991 года, когда Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.