«Работаем только в Африке». Что стало с бизнесом Пригожина и ЧВК «Вагнер»? Прошел год со дня гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Год назад, 23 августа 2023 года, бизнес-джет, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, потерпел крушение. Все пассажиры и экипаж погибли. О завершении расследования причин авиакатастрофы официально до сих пор не сообщалось. Не меньше вопросов вызывает и будущее «империи» бизнесмена. Как и кто поделил наследство Пригожина — разбиралась «Газета.Ru».

«Либо внутренние силы, либо силы внешние»

23 августа 2023 года, спустя два месяца после мятежа частной военной компании «Вагнер», в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer Legacy 600. На борту было 10 человек, в том числе основатель ЧВК Евгений Пригожин, командир Дмитрий Уткин, по позывному которого была названа организация, командир Валерий Чекалов (позывной «Ровер») и трое членов экипажа.

В тот же день Следственный комитет России возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об итогах расследования следователи до сих пор официально не сообщили.

«Три ключевые фигуры ЧВК «Вагнер» находились на одном борту, чего ранее не было никогда. Самолет был в исправном состоянии, сам неоднократно на нем летал, экипаж очень опытный, поэтому говорить, что произошла какая-то техническая поломка или какая-то роковая случайность, — я в это не верю. Соответственно, в этой трагедии виноваты либо внутренние силы, либо силы внешние», — написал в своем Telegram-канале работавший с Пригожиным социолог и политтехнолог Максим Шугалей.

На фоне отсутствия официальных данных в сети появилась версия о взрыве. При этом президент России Владимир Путин в ноябре 2023 года заявил, что внешнее воздействие на воздушное судно не оказывалось.

«В телах погибших обнаружены фрагменты ручной гранаты, внешнего воздействия на самолет не было», — сказал Путин.

Также он добавил, что Федеральная служба безопасности нашла в компании Пригожина в Санкт-Петербурге «10 млрд наличными» и 5 кг кокаина. «К сожалению, на наличие алкоголя и наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. <...> На мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу», — добавил он.

close 100% Фрагмент частного самолета Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области, 23 августа 2023 года Виталий Шустров/РИА Новости

Семейное дело

Почти сразу после смерти Пригожина возник вопрос, кому достанутся принадлежащие ему компании. По данным сервиса Rusprofile.ru, бизнесмен в разное время был учредителем по меньшей мере 27 организаций, а руководителем — в 10.

Основные организации, учредителем которых глава ЧВК числился вплоть до 2024 года, — ООО «Ритм», ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», ООО «Конкорд М», ООО «Конкорд Кейтеринг» и ООО «Аурум».

Во всех пяти компаниях доля Пригожина сейчас переходит в порядке наследования. Управляет ей старший сын бизнесмена Павел.

Опыт ведения большого бизнеса, правда не ресторанного, у него уже есть. С 2020 года во владение к Павлу перешел ряд компаний, занимающихся строительством элитных жилых комплексов в районе Лахты. Это ООО «Лахта Плаза», ООО «Лахта Парк», ООО «Лахта Парк Премиум» и компания «Бета».

Долю в этих компаниях ему передала мать — Любовь Пригожина (сейчас — Кряжева). По сведениям Rusprofile, в собственности бывшей супруги главы ЧВК остались еще минимум три фирмы — 100% доли в ООО «Магазин Купцов Елисеевых», 76% в ООО «Музей Шоколада» и 100% в ООО «Агат-а», которое занимается недвижимостью.

У двух дочерей бизнесмена активов пока не прибавилось, однако опыт работы с компаниями отца есть и у них.

Полина Пригожина находится под санкциями США, Великобритании, Японии, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Она была учредителем ООО «Лахта Плаза», а затем отдала свою долю брату.

Вероника Пригожина с 19 сентября 2022 владеет 100% ООО «Редстарс». Это петербургская гостиница на набережной Пряжки. Фирма находится под санкциями Украины.

Прошлое организации переплетается с ЧВК «Вагнер». До сентября 2022 года фирмой управляло АО «Континенталь». До января 2024-го его возглавляла Людмила Илюшкина, руководитель компании, в собственности которой был знаменитый «Вагнер-Центр» на Зольной улице.

Сегодня руководитель АО «Континенталь» — некая Анастасия Темичева. Она же — гендиректор АО «СК-Д», которое занимается покупкой и продажей имущества.

Эта фирма связана с именами сразу двух людей, входящих в близкий круг Пригожина. По сути АО «СК-Д» образовалось в 2023-м, став правопреемником другой конторы, АО «Нева». Ей с 2014 года руководил Валерий Чекалов, соратник основателя ЧВК «Вагнер».

Кроме того, «Нева» была учредителем компании, которая занималась оптовой торговлей — ООО «Евро Полис». С 2017 по 2019 год ей руководил Олег Ерохин. По данным «Фонтанки», он бывший боец СОБР и сослуживец начальника службы безопасности Пригожина.

close 100% Евгений Пригожин Пресс-служба «Конкорда»

За государственный счет

То, насколько успешно бизнес Пригожина будет функционировать без него — во многом зависит от того, удастся ли наследникам получить госконтракты. Они обеспечивали значительную часть выручки империи.

Так, ООО «Конкорд М», ресторанный бизнес, было поставщиком в 213 госконтрактах. Общая сумма закупок превысила 500 млн руб.

Больше всего средств на продукты питания отдавали Управление делами президента России (220 млн руб.) и ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» (109 млн руб).

Еще один источник доходов компании раскрыл Владимир Путин, выступая перед военными после мятежа главы «Вагнера» 26 июня 2023. Он заявил, что, поставляя продукты питания в армию, компания «Конкорд» получила еще 80 млрд руб.

Тогда же Путин сказал, что государство фактически содержало и саму ЧВК «Вагнер». По его словам, только с мая 2022 года по май 2023-го ей было выделено 86 млрд 262 млн руб.

Это заявление стало предпосылкой к расформированию организации. Участникам ЧВК предложили влиться в состав любого официального силового ведомства, например, заключить контракт с Минобороны.

close 100% Евгений Пригожин покидает Ростов-на-Дону, 24 июня 2023 года Alexander Ermochenko/Reuters

Не существует, но работает

В октябре 2023-го пермский портал 59.ru со ссылкой на местного представителя «Вагнер» сообщил, что ЧВК вошла в состав Росгвардии как отдельное подразделение, которым руководит сын Пригожина Павел.

Тогда же в сети появился Telegram-канал «Павел Пригожин», где публиковались посты, посвященные работе ЧВК. В Кремле комментировать эту новость отказались, заявив, что не располагают информацией.

Зато сообщение о вхождении «Вагнера» в Росгвардию быстро опроверг председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Он отметил, что бойцы смогут заключать контракты только в индивидуальном порядке.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в свою очередь, заверил, что ЧВК «Вагнер» больше не существует ни формально, ни физически.

Правда, в сети по-прежнему ведется набор бойцов. 5 августа этого года в Telegram-канале, который связывают с «Вагнер», появилась новость о «массовом наборе» штурмовиков, фельдшеров и других специалистов.

В памятке, которую присылают соискателям, отмечается, что контракт заключается с ЧВК «Вагнер».

«Не сотрудничаем с какими-либо формированиями, ведем самостоятельную деятельность», — объяснил сотрудник кол-центра корреспонденту «Газеты.Ru».

Льготы и ветеранские выплаты участникам не положены. «Это не СВО, — добавил представитель ЧВК. — Работаем исключительно в Африке».