Всему свое «Время»

Старейшая в истории отечественного ТВ информационная программа «Время» появилась в отечественном телеэфире полвека назад. Первый выпуск вышел 1 января 1968 года — под музыку Георгия Свиридова к кинофильму «Время, вперед!» на экране вращался земной шар. «Газета.Ru» вспоминает, как все начиналось, и кто стоял у истоков информационной журналистики страны.

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Начало

«1 января 1968… Чем ближе 9 часов вечера по Москве, тем стремительнее все накаляется, голова идет кругом. В отделе выпуска – беспрерывный перезвон. Из ГУМа готовит прямой выход в эфир Георгий Кузнецов. Ирана Казакова уже на Пушкинской площади – ей нужно поговорить с народом (собралась тьма!) и стремглав – на Шаболовку… — вспоминала тележурналист Алла Мелик-Пашаева, проработавшая в программе с 1967 по 1973 гг. --

Но трансляция под вопросом: в последний момент обнаруживаются тысячи технических неполадок!

Пресс-служба Первого канала Рабочии процесс, установка света в АСБ-1, 1979 год

Но каким-то непостижимым образом все, как в сказке, кончится хорошо! Ирана успеет в студию, Гера проведет свой репортаж и первый выпуск покатится, как по маслу, а мы, его участники, обнимемся, выйдя из студии, как люди, в жизни которых произошло нечто очень значительное…».

Первое время программа выходила только 3 раза в неделю и без ведущих — работу в студии заменяли прямые включения журналистов с места событий. Привычный формат появился только в начале 70-х, когда редакцию возглавил легендарный журналист, создатель радио «Маяк» Юрий Летунов. Студия переехала в «Останкино», а сама передача стала цветной. С 1972-го хронометраж «Времени» — 30 минут.

«Трудно представить сейчас, в эпоху интернета, какой ценой достигалась оперативность.

Если речь шла о важном политическом событии, которое происходило не в Москве, пленку нужно было самолетом доставить во Внуково, оттуда срочно привезти в Останкино, проявить, просушить и только после этого увидеть, что конкретно снято, нет ли брака, можно ли начинать монтаж. Каждые две минуты Летунов или дежурный выпуска звонили в промывочную: «Ну что, пленка уже готова? Еще сохнет? Что вы там возитесь! Горит эфир!», — рассказывал главный редактор «Времени» с 1977 по 1983 гг. Виктор Любовцев.

Заставка программы «Время» 1985-1990 год

Имя и политика

Своим названием передача обязана главному режиссеру Алексею Петроченко.

«В конце 1967-го собрались в одной из редакционных комнат на Шаболовке четверо заговорщиков: обозреватель Ирана Казакова, старший редактор Леван Дзаридзе, главный режиссер редакции Петрович (Алексей Петроченко) и автор этих строк.

…Откуда появилось название, ставшее брендом? Дебаты в группе заговорщиков были недолгими.

Десятки вариантов, один хуже другого, мелькали как выстрелы, когда вдруг Петрович выпалил: «Время!».

И всем показалось, что именно этот вариант вертелся у них самих на языке!», — вспоминал первый выпускающий редактор Леонид Золотаревский.

В постперестроечные 90-е название программы сменили вместе с политическим курсом. Главная информационная программа страны стала называться «ТВ Информ», с 1992-го — «Новости Останкино», потом — «ИТА Новости».

«А потом нам имя вернули. Знаете, как мы радовались? Это просто… это было событие! После эфира загуляли!

Мы все были очень счастливы, что нам вернули наше «Время»!», — рассказывал Александр Оносовский, работавший в разные годы обозревателем, старшим редактором, спецкором и комментатором «Времени».

Время и цифры

Первые 10 лет программа выходила один раз в день по вечерам. Передача собирала у экранов почти все взрослое население страны — эфир в 21.00 стал национальной традицией и окном в мир пропаганды.

С тех пор время итогового выпуска не меняется вот уже 50 лет.

График нарушался лишь в некоторые годы 9 мая — тогда программу ставили на час позже, после праздничного салюта в честь Дня Победы. Несколько раз эфирное время смещалось из-за прямых спортивных трансляций.

С 1978 года кроме вечерних появились утренние выпуски новостей. В середине 80-х «Время» стали показывать 10 раз в сутки, появились знаменитые первые телемосты и постоянные рубрики, среди которых — новости спорта и прогноз погоды. Последний на фоне пейзажей и видов городов читала диктор-женщина, и лишь по пятницам в виде исключения — научный сотрудник Гидрометцентра СССР.

Программа имела корреспондентские бюро в более чем 40 странах мира. Сейчас репортажи для «Времени» снимают почти 70 корреспондентов в 22 корпунктах в России и 12 корпунктах за рубежом. В Дирекции информационных программ Первого канала работает больше тысячи человек.

Первый канал Телеведущая Екатерина Андреева в студии программы «Время», 2017 год

Дикторы и ведущие

Сначала «Время» попарно вели дикторы — Игорь Кириллов и Нонна Бодрова, Анна Шатилова и Евгений Суслов. В программе также работали Виктор Балашов, Аза Лихитченко, Вера Шебеко, Светлана Жильцова, Владимир Бирюков, Юрий Фокин, Леонид Золотаревский, Юрий Гальперин. В 90-е передача стала выходить в эфир с одним ведущим, а дикторский отдел был закрыт.

Через школу «Времени» прошли десятки журналистов: Татьяна Миткова, Арина Шарапова, Ирина Зайцева, Олег Добродеев, Владимир Молчанов, Александр Гурнов, Михаил Осокин, Жанна Агалакова и многие другие.

С 1997 года бессменная ведущая и лицо программы — Екатерина Андреева.

Прежде чем стать ведущей «Времени», Андреева работала в «Новостях». По ее словам, первый эфир в новом качестве оказался драматичным.

«Когда в июне 1995 года произошел теракт в Буденовске, в эфир на разные орбиты должны были выйти одновременно два выпуска «Новостей». Но второй ведущий еще не приехал в «Останкино». Тут кто-то вспомнил, что я раньше работала в дикторском отделе.

И меня как щенка бросили в воду на этот сложнейший эфир. До сих пор помню, как пульс бился около горла так, что, казалось, умру от ужаса.

Наблюдали за эфиром и руководители, и им понравилось, как я отработала в форс-мажорной ситуации, на следующий день меня поставили в эфир. Но я на него не пришла, сказала, останусь редактором. Потому что понимала, что быть телеведущим, тем более программы «Время», очень непросто. Я к себе отношусь требовательно. Только спустя некоторое время меня заманили на эту должность. И в 1998 году я сказала «да» прежде всего самой себе. За эти годы я работала посменно с Кириллом Клейменовым, Андреем Батуриным, Петром Марченко, Жанной Агалаковой, Ольгой Кокорекиной и сейчас - с Виталием Елисеевым», — рассказала Андреева.

Награды и юбилей

В 1977 году программа «Время» была удостоена Госпремии СССР. Трижды программу награждали «ТЭФИ«в номинации «Лучшая информационная программа».

К юбилею Первый канал запустил на своем сайте спецпроект «50 лет в эфире», посвященный истории программы. Любой зритель может увидеть знаменитую студию при помощи интерактивной панорамы и отправиться в путешествие во времени.