4 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

4 декабря — время садиться за письмо Деду Морозу, сегодня как раз подходящий для этого повод. В мире празднуют День объятий, а в России — День информатики. Православные верующие отмечают большой праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Какие еще памятные даты приходятся на 4 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 4 декабря

День заказа подарков и написания писем Деду Морозу

Сегодня — один из тех самых волшебных дней в году, когда хочется верить в чудо. Не только дети, но порой и взрослые записывают свои мечты и желания в письмах Деду Морозу. В России зимний волшебник получает корреспонденцию «на дом». Ежегодно в резиденции Деда Мороза приходят миллионы писем.

Психологи отмечают: чем дольше ребенок верит в чудо, тем лучше. Они советуют писать письма Деду Морозу не только детям, но и их родителям: такие послания отлично тренируют фантазию, разгружают психику и помогают сформулировать цели на год вперед.

День онлайн-предпринимателя

Российский рынок онлайн-торговли демонстрирует устойчивый рост. Сегодня интернет-площадки активно борются за клиентов на всех направлениях: от индустрии красоты до торговли крупной техникой. В 2023 году несколько ведущих компаний предложили учредить неофициальный праздник в честь онлайн-предпринимателей. Он отмечается в первый четверг после «черной пятницы» — горячее время распродаж и предновогодних заказов.

В этот день торговые площадки подводят предварительные итоги года и строят планы на будущее.

День информатики в России

Этот праздник появился в 1998 году по инициативе одного из компьютерных журналов. Дату для него выбрали знаковую: 4 декабря 1948 года в СССР была зарегистрирована первая в стране автоматическая цифровая вычислительная машина. Сегодня День информатики — это профессиональный праздник специалистов, занятых в сфере информационных технологий. А еще в этот день проходят образовательные акции и «уроки цифры» в школах, библиотеках и вузах.

Международный день банков

Праздник появился в 2019 году по инициативе ООН. Этот день — повод для признания заслуг и огромного потенциала финансовых учреждений в повышении уровня жизни людей и реализации Плана устойчивого развития, принятого в 2015 году. Он подразумевает ликвидацию нищеты и голода в мире, здоровый образ жизни и качественное образование для всех, развитие инфраструктуры и другие глобальные задачи.

Международный день объятий

У этого прекрасного праздника сразу несколько дат. Одна из них выпадает на 4 декабря, другая — на 21 января. При этом в Японии День объятий отмечают 9 августа, а в Польше — 24 июня. Вне зависимости от даты суть праздника одинакова: много и с душой обниматься. Теплые объятия можно дарить не только родственникам и друзьям, но и коллегам, а также людям, с которыми вы в ссоре. Это отличный повод забыть разногласия и открыть новую страницу в общении.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 4 декабря в других странах

День ремесленников — Мексика. Праздник посвящен сохранению и продвижению богатого культурного наследия страны, воплощенного в изделиях ручной работы. Местные мастера славятся керамикой в стиле талавера, алебрихе — яркими игрушками, изображающими фантастических зверей, гамаками ручной работы, изделиями из кожи, дерева, текстиля. В этот день проходят ярмарки, выставки, мастер-классы и фестивали.

День горняка — Польша. Праздник отмечается в День памяти святой Варвары — покровительницы работников тяжелого труда. Помимо шахтеров этот день считают своим геологи. Начинается он с утренней мессы, а завершается торжественными шествиями и концертами.

Национальный день носков — США. Этот необычный праздник появился в США в 2016 году стараниями одной из компаний по производству одежды. Однажды сотрудники предприятия устроили масштабную акцию по раздаче бесплатных носков нуждающимся. Эта традиция живет до сих пор.

Религиозные праздники 4 декабря

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Один из важнейших христианских праздников относится к числу двунадесятых — двенадцати важнейших после Пасхи. В его основе — предание о введении в Иерусалимский храм трехлетней Девы Марии — будущей Богоматери. Родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна, страдали от бесплодия. Они очень хотели ребенка и усердно молились Богу о том, чтобы он послал им дитя. В своих молитвах супруги пообещали, что если ребенок придет в их мир, они обязательно посвятят его Господу. Так и случилось.

Когда юной Деве Марии исполнилось три года, родители привели ее в Иерусалимский храм. Чтобы попасть в него, нужно было преодолеть внушительную лестницу из 15 ступеней. Родители переживали, как справится с этой задачей дочь, но будущая Богоматерь легко поднялась наверх, где встретилась с первосвященником Захария. Тот не просто проводил ее в храм, но и ввел в святая святых — священное место, куда раз в год допускался только первосвященник. Мария оставалась на воспитании в храме вплоть до совершеннолетия.

День святой Варвары у католиков

Святая великомученица Варвара родилась в семье знатного язычника в Илиополе Финикийском в начале IV века. Девушка рано осталась без матери, ее воспитанием занималась многочисленная прислуга. Некоторые из приближенных к Варваре людей втайне исповедовали христианство. Со временем и сама девушка стала христианкой. Когда ее отец узнал об этом, гнев его был страшен. Он заточил дочь в башню и потребовал отречься от веры, однако та была непреклонна.

Однажды, выйдя из себя, отец кинулся на дочь с мечом, чтобы лишить ее жизни. Девушка бросилась бежать. На ее пути встретилась гора. Казалось бы, ей пришел конец, но Варвара взмолилась о спасении, и скала расступилась, пропустив девушку в расселину. Позже жестокий отец все-таки смог найти дочь, отвел ее к правителю и после пыток собственноручно лишил жизни. Однако и мучители святой долго не прожили: они погибли от удара молнии.

После случая с горой святая Варвара стала считаться покровительницей горняков. Верующие также почитают ее как защитницу от внезапной и насильственной смерти.

Народные праздники и приметы 4 декабря

Введенье

В этот день на Руси отмечали великий церковный праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Он был неразрывно связан с началом зимы. Считалось, что сегодня можно встретить на улице саму матушку Зиму: в роскошной шубе, в карете, запряженной тройкой белоснежных лошадей. Если в этот день на окошках появлялись морозные узоры, люди верили, что оставила их Зима — своим дыханьем.

4 декабря на Руси начинались Введенские ярмарки. Торговали на них санями, теплой обувью и одеждой. А еще на Введенье молодежь устраивала гулянья: парни и девушки, нарядившись в лучшие одежды, рассаживались по саням и отправлялись кататься. Вдоволь накатавшись, они возвращались домой, где матери и бабушки готовили праздничные угощенья. Главным блюдом были особые «счастливые» вареники или пирожки. В один из них при готовке прятали монетку. Кому она достанется, тот весь год будет удачливым и счастливым.

Приметы

Мороз и яркое солнце — к щедрому урожаю хлеба.

Пасмурная погода — к голодному году.

Если на Введенье крепкий мороз — будет морозно и на Рождество.

Сорока растрещалась — жди неожиданных новостей.

На крыше голуби воркуют — дома будет тепло, сытно, благополучно.

Услыхал чириканье воробьев — скоро гости пожалуют.

Какие исторические события произошли 4 декабря

1674 год — французские иезуиты основали американский город Чикаго.



1851 год — на улицах Парижа после государственного переворота началась бойня. Множество людей, в том числе женщины и дети, были убиты. Переворот привел к упразднению Второй республики и формированию Второй империи во Франции.



1932 год — в СССР запретили выдачу продовольственных карточек тунеядцам и паразитам. Этот декрет запомнили по лозунгу: «Кто не работает, тот не ест».



1946 год — в Москве сошел с конвейера первый легковой автомобиль «Москвич-400».



1954 год — ООН приняла решение о создании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).



1971 год — во время концерта Фрэнка Заппы в Швейцарии дотла сгорело казино в Монтре. Музыканты «Deep Purple» увековечили это событие в бессмертном хите «Smoke on the Water».



1976 год — «королева Голливуда», трижды лауреат премии «Оскар» Элизабет Тейлор в седьмой раз вышла замуж.

1980 год — группа «Led Zeppelin» объявила о своем распаде. «Потеряв общего друга, мы, в полном согласии и взаимопонимании, пришли к выводу, что не можем продолжать существование как группа», — заявили музыканты.



1987 год — Совет Министров СССР принял постановление об ограничении прописки крымских татар в некоторых населенных пунктах Крыма и Краснодарского края.

Дни рождения и юбилеи 4 декабря

В 1747 году родился Александр Баранов — русский государственный деятель, первый главный правитель русских поселений в Северной Америке.



В 1835 году родился Сэмюэл Батлер — писатель, классик английской литературы.



В 1882 году родился Яков Перельман — российский и советский ученый, журналист, популяризатор точных наук, один из основоположников жанра научно-популярной литературы.



В 1892 году родился Франсиско Франко — диктатор и правитель Испании с 1939 по 1975 год, генералиссимус.



В 1901 году родился Николай Симонов — актер театра и кино, народный артист СССР.

В 1903 году родился Лазарь Лагин — советский писатель, автор сказки «Старик Хоттабыч».



В 1922 году родился Жерар Филип — французский актер театра и кино, лауреат премии «Сезар».

Кто отмечает дни рождения

76 лет исполняется Джеффу Бриджесу — американскому актеру, лауреату премий «Оскар» и «Золотой глобус» («Большой Лебовски», «Сумасшедшее сердце»).

