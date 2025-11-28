«Ханжество, истерика и перебор». Вассерман отверг идею о запрете рассылок интимных фото

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман раскритиковал инициативу о запрете отправки откровенных фотографий в личной переписке. Он назвал такой шаг законодателей «ханжеством и истерикой». По мнению авторов инициативы, административное наказание за рассылку пикантных снимков без согласия получателя позволит защититься от «навязчивых действий сексуального характера». Однако эксперты предупредили, что в России уже предусмотрена ответственность за отправку интимных фото.

Нельзя запрещать взрослым людям отправлять друг другу интимные фотографии, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с НСН.

«Не нужно устраивать на ровном месте ханжество и истерики. Это уже перебор и совсем не нужно», — сказал он.

Вассерман выразил надежду, что министр юстиции Константин Чуйченко «эту инициативу отвергнет».

Накануне вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), а также депутаты Олег Леонов и Ксения Горячева предложили ввести административное наказание за рассылку пикантных фотографий без согласия получателя, поскольку действующее законодательство регулирует данный вопрос лишь фрагментарно.

Сейчас рассылку откровенных снимков квалифицируют как распространение порнографии (статья 242 УК РФ), однако уголовное преследование за единичную отправку фото в личной переписке может рассматриваться как мера, несоразмерная общественной опасности деяния. Кроме того, требуется сложная экспертиза, объяснили авторы инициативы.

Парламентарии аргументировали свою позицию увеличением числа обращений от женщин, которые жалуются на получение в личных сообщениях в социальных сетях откровенных картинок и в результате «испытывают сильный стресс» . Кроме того, такие инциденты стали происходить в общественных местах, например в метро, где файлы передаются беспроводной связью, пишет РИА Новости.

Депутаты подчеркнули, что потерпевшие редко обращаются в правоохранительные органы, поскольку считают уголовное наказание чрезмерной мерой или же не верят в возможность привлечь отправителя к ответственности.

Новая статья в КоАП РФ позволит защититься от «навязчивых действий сексуального характера», а также снизить уровень агрессии в цифровой среде и дать правоохранительным органам «понятный инструмент для пресечения подобного поведения», добавили авторы инициативы.

Наказание уже есть

В России уже предусмотрена ответственность за рассылку интимных фотографий, заметил юрист Денис Хмелевской. Отправителя могут привлечь как минимум к ответственности со штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. В худшем случае предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы, предупредил юрист в беседе с 360.ru.

Получателю таких снимков следует сделать скриншот переписки, нотариальные протоколы по фактам полученных сообщений и обратиться в полицию , посоветовал юрист. Отправителя гарантированно привлекут к уголовной ответственности, если получатель просил не присылать интимные фотографии, подчеркнул юрист.

«Когда персонажи совершают подобные действия, они очень сильно рискуют», — подчеркнул Хмелевской.

Рассылка непристойных изображений несовершеннолетней девочке грозит еще более строгим наказанием, добавил он.

«Если же человек скинул информацию в небольшой чат или отправил кому-то одному, то степень общественной опасности тут не так высока, как если бы она транслировалась на миллионную аудиторию», — рассказал адвокат Павел Корнияко в беседе с «Известиями».

В этом случае человека могут привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство, сказал он. Юридических моментов много, но основную роль будет играть общественная опасность деяния, добавил адвокат.

Сложности с поиском отправителей

Роскомнадзор активно работает над выявлением источников рассылки откровенных фотографий, однако у отправителей интимных снимков достаточно возможностей скрыться, рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

«Если злоумышленник действует не со своего устройства, а в каком-нибудь интернет-клубе через Wi-Fi, то найти его затруднительно. К тому же он может в процессе съемки скрываться — например, под капюшоном», — отметил он в беседе с «Ридусом».

Распространение откровенных фотографий в России действительно набирает обороты, признал Кусков.