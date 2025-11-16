Безопасные сделки и проверка дееспособности: как россиян защитят при покупке квартир у пенсионеров

В Совфеде предложили Минюсту обязать пенсионеров подтверждать свою дееспособность при продаже недвижимости, а в Госдуме призвали создать систему безопасных сделок для подобных ситуаций. Причина — рост числа случаев, когда пожилые продавцы оспаривают сделки через суд и возвращают себе квартиры. Эксперты винят в происходящем «эффект Ларисы Долиной» — новый вид мошенничества распространился после того, как суд вернул певице проданную квартиру.

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил проверять дееспособность пенсионеров, продающих квартиры . Письмо с просьбой оценить инициативу он направил главе Минюста Константину Чуйченко, текст документа приводит ТАСС.

«Прошу Вас изложить позицию министерства <...> относительно целесообразности закрепления требования, обязывающего при совершении нотариально удостоверяемой сделки купли-продажи недвижимости, в которой одной из сторон (собственником жилого помещения) выступает лицо, достигшее пожилого или старческого возраста (60 и 75 лет) или лицо, осуществляющее продажу единственного жилья, предоставлять документ, подтверждающий дееспособность», — говорится в обращении.

По словам сенатора, за последние несколько лет в России значительно увеличилось число владельцев недвижимости, оспаривающих сделки, связанные с куплей-продажей квартир. Гибатдинов не первым обратил внимание на проблему: накануне лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести для покупки недвижимости у пенсионеров систему безопасных сделок , при которых средства покупателя будут находиться на специальном счете в течение 30 дней.

«За это время, с одной стороны, профильные службы будут обязаны разъяснить пенсионеру все вероятные риски и существующие схемы мошенничества, с другой — сами злоумышленники потеряют интерес к пожилым людям, так как будут понимать, сорвать куш в сжатые сроки не получится», — сказал Слуцкий агентству РИА Новости.

Он пояснил, что ЛДПР вносит это предложение на фоне распространения нового вида мошенничества с недвижимостью , когда пожилые продавцы утверждают, что согласились на сделку под давлением.

«Судебная система, как правило, становится на сторону пенсионерок, аннулируя договоры купли-продажи. При этом семьи, отдавшие за собственные квадратные метры нередко все свои сбережения, остаются без жилья и без денег», — подчеркнул глава ЛПДР.

В свою очередь депутат Ярослав Нилов также предлагал ввести для отдельных категорий граждан проверку дееспособности при сделках с недвижимостью и обязать их проводить все действия с жилплощадью через нотариуса.

«Отдельные категории граждан могли бы обязать проводить сделку исключительно через нотариуса, чтобы обеспечить дополнительную защиту. Например, если продается единственное жилье гражданина, и он не приобретает взамен другое жилье, к таким сделкам должно быть особое внимание», — уточнил депутат.

«Эффект Долиной»

За последнее время в России фиксируют все больше случаев, когда продавшие недвижимость пенсионеры добиваются аннулирования сделок с недвижимостью, оставляя себе жилплощадь и деньги покупателей. По данным Российской гильдии риелторов, число подобных судебных споров за год выросло на 15–20%.

Обычно такие граждане и их представители утверждают, что на момент подписания договора из-за преклонного возраста те якобы не осознавали последствий или находились в уязвимом состоянии.

Суды нередко принимают такие доводы, опираясь на данные экспертизы о здоровье и психическом состоянии пожилых людей. Юристы отмечают, что риски для покупателей квартир у одиноких пожилых людей значительно выросли.

Эксперты отмечали, что на распространение такой схемы, в том числе повлиял так называемый «эффект Долиной»: весной Хамовнический суд Москвы постановил, что певица Лариса Долина является истинным владельцем квартиры, которую она ранее продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости.

Купив «вторичку», можно лишиться жилья и денег. И вот почему Продажи квартир на вторичном рынке упали на 15%. Пока на 15. Но то ли еще будет! Ведь сегодня... 03 ноября 07:23

При этом после суда адвокат покупательницы Светлана Свириденко отрицательно ответила на вопрос о том, вернут ли Лурье деньги за квартиру .

«После прецедента с возвратом жилья Ларисе Долиной в стране появился новый вид мошенничества, — совершение мнимых сделок по продаже жилья пенсионерами. Одно успешное дело по возврату жилья стало новым опытом в юриспруденции, толчком к которому послужил судебный прецедент», — отметила в беседе с «Деловым Петербургом» юрист по недвижимости, кандидат юридических наук и основатель компании «Про Право» Елена Рудакова.

Глава агентства недвижимости «Адвекс» Владимир Гаврильчук также отмечал, что решение Хамовнического суда негативно повлияло на ситуацию на рынке недвижимости.

«То, как суд разобрался с делом Долиной, — мягко говоря, спорное решение: оно фактически сдвинуло рынок в непонятное состояние, при котором сотни добросовестных покупателей рискуют потерять и квартиры, и деньги. Пока не видно конкретного решения, которое могло бы переломить ситуацию. Даже месячная заморозка средств на счетах не поможет. Кто мешает продавцу заявить, что его обманули, через полгода или год?» — сказал он.

Мошенничества с квартирами

Telegram-канал Baza 15 ноября сообщил о новом случае мошенничества — пенсионерка с расстройством личности отказалась съезжать из квартиры в Москве после продажи, утверждая, что была обманута мошенниками.

По данным канала, квартиру решили приобрести супруги для своей дочери к переходу на последний курс обучения. Для покупки супруги заняли денег и взяли ипотеку, чтобы заплатить 15 млн рублей.

«На осмотре их встретила дружелюбная пенсионерка. Завязался легкий диалог, и она рассказала, что хочет съехать к сыну в Израиль из-за обстановки в стране, поэтому продает «квадраты», — сообщает Baza.

Во время сделки супруги и сотрудники банка не заметили никаких странностей, однако впоследствии пенсионерка не съехала из квартиры. Женщина отказалась впускать в жилье новых владельцев и заявила, что ничего не продавала.

Впоследствии пенсионерка подала иск о расторжении сделки, мотивируя это тем, что ее якобы обманули мошенники. Суд встал на сторону женщины.

До этого, в конце октября, в Москве пенсионерка отсудила проданную шесть лет назад квартиру: 65-летняя женщина заявила, что якобы страдает умственной отсталостью, и в момент сделки «не осознавала своих действий». А в Новосибирске семья купила у пенсионерки дачу, взяв ипотеку на 30 лет, — но недвижимость вернули бывшей владелице.