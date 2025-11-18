«Сознательно надели розовые очки»: в Госдуме назвали виновных в трагедии с обезглавленным мальчиком

Елена Цуцкова, обвиняемая в жестоком убийстве 6-летнего сына, во время заседания в Балашихинском суде, 18 ноября 2025 года

Органы опеки и врач-психиатр жительницы Балашихи, обезглавившей своего шестилетнего сына, должны понести свою долю ответственности за трагедию с убийством мальчика, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Кроме них, по мнению депутата, в ситуацию могли заранее вмешаться родственники, уполномоченный по правам ребенка и местный участковый. Отрезанную голову ребенка нашли 16 ноября в Гольяновском пруду в Москве, в содеянном созналась его мать Елена Цуцкова, предположительно, страдающая шизофренией.

Одними из виновных в расправе психически нездоровой матери над шестилетним сыном в Балашихе являются органы опеки, врачи-психиатры и родственники ребенка. Об этом Telegram-каналу SHOT заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Первые, кто должен был отреагировать, — органы опеки. Не увидеть неблагополучие — это сознательно надеть розовые очки, чтобы лишний раз не заморачиваться», — сказала депутат.

В комментарии на ту же тему для NEWS.RU она отметила, что за трагедию ответственны «все, кто был рядом» и понимал, что ребенку находиться с психически нездоровой матерью «категорически опасно».

«Где тот врач-психиатр, который, с моей точки зрения, человеческой, материнской, должен был обязательно сообщить в органы опеки, чтобы ребенка изолировали от семьи? Они должны были незамедлительно появиться и найти бабушку. Ведь тревогу забила именно бабушка, которая потеряла внука. Она не могла до этого [не] понимать, что ему находиться там категорически опасно. В данном случае, к великому сожалению, ответственны за то, что произошло с ребенком, все, кто был рядом», — высказалась Останина.

Депутат заявила, что «не снимает ответственности с бабушки и наших государственных органов власти», которым надо было бить во все колокола и «сообщить, участковому, в службу опеки, уполномоченному по правам ребенка». В этом случае, по мнению депутата, ребенка, возможно, удалось бы спасти.

Схожее мнение в интервью «Радио России» выразила специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. Она считает, что психиатр не передал информацию о возможном причинении вреда детям в органы опеки, а те не сделали ничего для предотвращения трагедии.

«Почему психиатры не сообщили в органы опеки о возможном причинении [вреда] такой нестабильной психически матерью несовершеннолетним детям? Там не говорится о нарушении врачебной тайны. У нас есть закон, который обязывает должностных лиц сообщать о любых ситуациях, которые могут навредить ребенку. И врач просто был обязан направить в органы опеки информацию», – заявила Ярмуш.

О том же в эфире «Вести. Дежурная часть» заявил юрист Александр Булавин. Он напомнил, что при наличии угрозы жизни и здоровью ребенка органы опеки были обязаны незамедлительно изъять ребенка у матери, что прямо предусмотрено положением Семейного кодекса.

«Как мы теперь знаем, такие основания у них были. В дальнейшем ребенок был бы передан на попечение иным родственникам, либо в государственное учреждение. И любой из этих вариантов мог бы предотвратить случившееся», – сказал юрист.

Психиатр Василий Шуров в интервью aif.ru также заявил, что при наличии у матери тяжелого диагноза ребенок должен был быть немедленно изъят из семьи.

«С таким диагнозом она не могла и не должна была воспитывать ребенка. У меня огромное количество вопросов к опеке. Наркоманка с параноидной шизофренией, с обострениями, со странным поведением, которая из Пензы сбежала в Москву», – подчеркнул Шуров.

По его словам, параноидная шизофрения характеризуется бредовыми идеями и галлюцинациями. Именно помрачение рассудка, по мнению врача, и стало той основной причиной, которая толкнула женщину на жестокое убийство собственного ребенка.

Ведьма, микрозаймы, шизофрения. Задержана мать мальчика, чью голову нашли в пруду в Москве Мать мальчика, чью голову в воскресенье выловили из Гольяновского пруда в Москве, задержали... 17 ноября 01:06

Что известно о трагедии

Утром 16 ноября рабочие выловили из Гольяновского пруда в Москве пакет. Внутри был рюкзак, а в нем — голова ребенка. На шее мальчика эксперты обнаружили следы и гематомы, указывающие на то, что он был задушен. Пруд осмотрели водолазы, тела в нем не нашли.

Вскоре выяснилось, что погибший ребенок проживал с матерью в ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе, куда оперативники прибыли после заявления бабушки о пропавшем внуке. Обезглавленное тело нашли там же на балконе.

По подозрению в убийстве задержали мать ребенка, 31-летнюю Елену Цуцкову. На допросе она дала признательные показания, написав явку с повинной. Объяснить мотивы своих поступков не смогла. Женщина употребляла алкоголь и наркотики, считала себя ведьмой и проводила «эксперименты с сознанием». Кроме того, она состояла на психиатрическом учете с диагнозом «параноидальная шизофрения».

У Цуцковой двое детей: шестилетний мальчик-инвалид (чью голову нашли в пруду) и девятилетняя дочь. С мужем она развелась летом 2025 года, мужчина узнал о смерти сына из новостей. Экс-супруги были в браке 10 лет.

Елена переехала в Москву из Пензенской области 12 лет назад, поступила в вуз, но вскоре бросила учебу. Постоянной работы у нее не было, перебивалась случайными заработками.

В комментарии для РЕН ТВ член Адвокатской палаты Москвы Леонид Исаев заявил, что Елену Цуцкову могут направить на принудительное лечение и в таком случае она избежит тюремного срока.

По его мнению, определяющим фактором в этом деле послужит судебно-психиатрическая экспертиза, которая определит вменяемость обвиняемой.

Сегодня Балашихинский суд арестовал ее на два месяца.