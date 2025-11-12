Эксперт рассказал, как могут сохраниться тела семьи Усольцевых в лесу

Судмедэксперт, полковник медицинской службы МО РФ в запасе Александр Аулов заявил aif.ru, что тела Сергея и Ирины Усольцевых и их дочери, пропавших в Красноярском крае, могут сохраняться в тайге под покровом снега до весны.

По его словам, если их найдут весной, опознать их будет возможно.

Аулов пояснил, что при условии, если тела замерзнут и останутся засыпанными снегом, они смогут сохранить внешний вид, достаточный для идентификации. Однако, если снег не укроет тела, животные могут их обглодать, и тогда останутся только кости, которые можно будет опознать исключительно с помощью ДНК.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход. Семья направлялась в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но 28-го числа перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Выдвигались несколько версий пропажи Усольцевых: побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие местные охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов пребывания семьи. Наиболее вероятной остается версия о том, что супруги с ребенком могли заблудиться в лесу и замерзнуть.

