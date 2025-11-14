18 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

18 ноября в России празднуют день рождения Деда Мороза. Врачи разных стран напоминают о важности правильного использования антибиотиков. Православная церковь в этот день чтит память святителя Тихона и других Отцов Поместного Собора Церкви Русской. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 18 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 18 ноября

День рождения Деда Мороза

Этот праздник — один из самых душевных в российском календаре. В свой день рождения именинник не дарит подарки, а принимает их. Дети и взрослые отправляют в Великий Устюг, где находится официальная резиденция Деда Мороза, тысячи поздравительных открыток, рисуют картины и мастерят поделки.

Сам Дедушка в этот день зажигает огни на первой новогодней елке возле своего терема, дает старт зимнему сезону и подготовке к Новому году. Традиционно в резиденцию приезжают сказочные персонажи, чтобы вместе отпраздновать радостное событие.

Всемирная неделя правильного использования антимикробных препаратов

Ежегодно с 18 по 24 ноября врачи разных стран проводят кампанию, посвященную глобальной угрозе — устойчивости бактерий, вирусов, грибков и паразитов к лекарствам (антимикробной резистентности, АМР). Из-за этой проблемы обычные инфекции, которые раньше легко лечились, вновь становятся смертельно опасными. В 2019 году с АМР были связаны почти 5 млн человеческих смертей по всему миру.

Инициаторами Недели стали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие международные организации. Тема 2025 года — «Время действовать: защитим настоящее, проявим заботу о будущем». В эти дни врачи, ветеринары, экологи пытаются донести мысль о том, что разумное использование антибиотиков помогает сохранить эффективность лекарств для будущих поколений.

Всемирный день предотвращения сексуальной эксплуатации детей

Этот день Организация Объединенных Наций учредила в 2022 году, чтобы привлечь внимание общества к одной из самых тяжелых и замалчиваемых проблем в мире. Цель этой даты — не только предотвратить новые случаи насилия, но и способствовать исцелению тех, кто уже пострадал. Согласно статистике, около 120 миллионов девочек и молодых женщин в возрасте до 20 лет сталкивались с той или иной формой сексуального принуждения.

В этот день по всему миру проходят образовательные кампании, правительства и правозащитные организации рассказывают о мерах защиты детей, а также о важности обеспечения доступа пострадавших к правосудию и психологической помощи. Особый акцент делается на проблеме насилия в интернете, которое становится все более распространенным. День призывает к открытому разговору, чтобы остановить замалчивание и стигматизацию этой темы.

Какие праздники и памятные даты отмечают 18 ноября в других странах

День Вильгельма Телля — Швейцария. Праздник посвящен народному герою и легендарному стрелку Вильгельму Теллю, который остается важнейшей фигурой для швейцарцев. В его честь ставят памятники и часовни, а его образ вдохновляет художников и писателей, например, Фридриха Шиллера, написавшего знаменитую драму.

Легенда о Вильгельме Телле Согласно преданию, в начале XIV века жестокий наместник австрийского императора Герман Гесслер установил на площади города Альтдорф шест со своей шляпой и приказал всем прохожим кланяться ей. Смелый крестьянин Вильгельм Телль ослушался приказа. Тогда Гесслер в наказание придумал жестокую забаву: Телль должен был сбить стрелой из арбалета яблоко с головы своего маленького сына. Стрелок успешно справился с этим, но затем признался, что вторая стрела, которую он спрятал, была предназначена для Гесслера, если бы первая поранила ребенка. Разгневанный наместник арестовал храбреца, но Телль бежал и позже убил тирана, что стало началом восстания швейцарцев против австрийцев.



Хотя первое письменное упоминание об этой истории появилось лишь спустя 150 лет после предполагаемых событий, а ученые находят похожие сюжеты в сказаниях других народов, Вильгельм Телль остается для жителей Швейцарии символом национальной независимости.

День принцесс — США. Этот молодой неофициальный праздник отмечается с 2017 года, он приурочен к годовщине выхода мультфильма «Принцесса-лебедь» в 1994 году. Его идея в том, что любая девушка может почувствовать себя принцессой — для этого нужны не титулы, а вера в мечты и умение видеть волшебство в обычной жизни. В этот день устраивают тематические вечеринки, надевают красивые платья и диадемы, смотрят фильмы о принцессах.

Религиозные праздники 18 ноября

День святителя Ионы, архиепископа Новгородского

Православная церковь чтит память выдающегося деятеля, который управлял Новгородской епархией в XV веке. Святитель Иона прославился своей глубокой верой и благочестивой жизнью. Он создавал в Новгороде приюты для сирот и вдов. Спас город от чумы, совершив крестный ход. Он был заступником мятежных новгородцев перед великим князем Московским. При нем активно строились храмы, развивалось просвещение. Имя святителя Ионы стало символом расцвета духовной жизни Новгорода.

День памяти Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917–1918 годов

18 ноября 1917 года на Московский патриарший престол был избран святитель Тихон. Священный Синод установил эту дату как день памяти Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917–1918 годов. Важнейшим решением собора стало восстановление патриаршества в Российской церкви и окончание синодального периода, который продолжался двести лет. В этот период церковь была лишена канонического самоуправления и подвергалась ограничениям со стороны государственной власти.

Помимо святителя Тихона, в списке участников исторического Поместного Собора 45 имен церковных служителей. Большинство из них были расстреляны в первые годы советской власти или сосланы в лагеря. А позже причислены к лику мучеников и исповедников.

18 ноября Русская православная церковь также чтит память • мучеников Галактиона и Епистимии

• священномученика Гавриила Масленникова, пресвитера;

• апостолов от 70 Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога;

• святителя Григория, архиепископа Александрийского.

Народные праздники и приметы 18 ноября

День Ионы

Народный праздник День Ионы получил свое название в память о святителе Ионе, архиепископе Новгородском. На Руси этот день имел особое значение для девушек на выданье. Они молились святому, прося послать им хорошего мужа.

Существовал особый обряд: на заре девушки выходили во двор и разбрасывали мелкие монетки или небольшие вещицы, сделанные своими руками, приговаривая: «Мелочь рассыпаю, в свой дом женихов зазываю. Много монеток на земле, не будет отбоя от женихов мне».

Этот ритуал служил сигналом для парней, которые, найдя такие знаки во дворе, могли смело приходить свататься. Вечером девушки гадали на суженого, подходя к окну и шепча: «Суженый-ряженый, мимо окна проезжай». Считалось, что если вскоре мимо дома проедет карета или пройдет шумная компания, то муж будет богатым, а если будет тихо — то скромным.

С этим днем связано и несколько запретов. На Иону не принимали важных решений и не начинали новых дел, так как верили, что это внесет сумятицу. Под строгим запретом были крупные покупки — считалось, что они быстро испортятся или перестанут радовать. Особое суеверие гласило: нельзя подписывать документы, иначе нечистый может украсть подпись. Нельзя было поднимать на улице монеты, чтобы не навлечь на себя одиночество, или брать в руки чужой веник, найденный у порога, — таким образом на человека могли навести порчу.

Приметы

Снегопад в день Ионы предвещал снежную и морозную зиму.

close Shutterstock

Луна в дымке — к долгой непогоде.

Иней на деревьях, особенно на иве, предсказывал затяжную зиму и позднюю весну.

Северный ветер при ясном небе — к морозу.

Какие исторические события произошли 18 ноября

1775 год — Екатерина II подписала «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи»: поделила страну на новые губернии и уезды, ввела централизованное управление через губернаторов и палаты, усилила надзор после пугачевщины.

1865 год — нью-йоркская газета Saturday Press напечатала первый рассказ Марка Твена «Знаменитая прыгающая лягушка из округа Калаверас». История моментально прославила автора.

1868 год — по инициативе Дмитрия Менделеева ученые основали Русское химическое общество при Петербургском университете.

1870 год — голубиная почта впервые связала города Тур и Париж во время франко-прусской войны: аэростаты вывозили из осажденной столицы голубей, а те обратно приносили тысячи писем.

1928 год — в Нью-Йорке прошла премьера мультфильма «Пароходик Вилли» с Микки Маусом. Это первый мультик Диснея с синхронным звуком. До этого Микки Маус появился в двух немых мультфильмах. 18 ноября также считается днем рождения Микки Мауса.

1978 год — в Джонстауне (Гайана) последователи секты «Храма народов» под руководством Джима Джонса совершили массовое самоубийство. Погибло более 900 человек, среди них более двух сотен детей.

2013 год — NASA запустило межпланетную станцию MAVEN к Марсу для изучения верхней атмосферы и утечки газов в космос.

2014 год — на руднике под Соликамском грунт провалился и открыл огромную воронку глубиной свыше 100 метров. Шахтеры и жители близлежащих домов эвакуировались, компания остановила работы на участке.

Дни рождения и юбилеи 18 ноября

В 1787 году родился Луи Дагер — французский художник и изобретатель, соавтор дагеротипии. Популяризировал раннюю фотографию серией городских видов Парижа. Внесен в список величайших ученых Франции.

В 1828 году родился Джон Лангдон Даун — английский врач, который впервые описал синдром Дауна и организовал приют для людей с интеллектуальными нарушениями; вел клинические лекции и издал несколько работ по психиатрии.

В 1856 году родился великий князь Николай Николаевич Младший — русский полководец, генерал от кавалерии, главнокомандующий в начале Первой мировой, внук российского императора Николая I. После революции жил в Италии и Франции.

В 1899 году родился Михаил Водопьянов — советский летчик, участник спасения челюскинцев и один из первых Героев Советского Союза. Лично участвовал во втором налете на Берлин в 1941 году, после войны работал в полярной авиации.

В 1927 году родился Эльдар Рязанов — режиссер, сценарист и актер, народный артист СССР, лауреат Государственных премий и обладатель множества фестивальных наград. Создатель популярных киношедевров «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Гараж», «Гусарская баллада» и многих других. Скончался в 2015 году.

В 1969 году родился Олег Яковлев — российский певец, солист группы Иванушки International в 1990–2000-е. Ушел из жизни в 2017 году.

Кто отмечает дни рождения

87 лет исполняется Владимиру Леви — советскому и российскому психологу и писателю, автору популярных книг о характере, страхах и самопомощи.

81 год исполняется Вольфгангу Йоопу — немецкому модельеру, основателю бренда JOOP! и дизайнеру высокой моды и парфюмерии.

77 лет исполняется Герману Раребеллу — немецкому барабанщику и автору песен, многолетнему участнику рок-группы Scorpions.

75 лет исполняется Михаилу Муромову — советскому и российскому певцу, музыканту, композитору. Всеобщую известность ему принес хит «Яблоки на снегу» — один из музыкальных символов конца 1980-х.

67 лет исполняется Геннадию Ветрову — советскому и российскому артисту эстрады, юмористу, актеру и писателю-сатирику.

65 лет исполняется Андрею Житинкину — российскому режиссеру, киноактеру и писателю, народному артисту России, режиссеру-постановщику Государственного академического Малого театра России.

51 год исполняется Хлое Севиньи — американской актрисе, модели и модельеру, обладательнице «Золотого глобуса».

37 лет исполняется Ларисе Ильченко — российской пловчихе, олимпийской чемпионке (2008), 8-кратной чемпионке мира.