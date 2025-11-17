На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Культура
Размер текста
А
А
А

День рождения Деда Мороза в 2025 году: когда его отмечают и сколько лет зимнему волшебнику

Когда и где Дед Мороз отмечает свой день рождения: традиции, история и афиша праздника
Автор: Эксперт:
true
true
true
close

Дед Мороз во время празднования Дня Рождения в своей Московской резиденции

Максим Блинов/РИА Новости
В ноябре свой день рождения празднует главный зимний волшебник страны — Дед Мороз. По традиции именно эта дата запускает символический отсчет дней до Нового года. Дети начинают составлять список подарков, а праздничные агентства — готовиться к сезону. Когда родился Дед Мороз, как его можно поздравить и чем он занимается в последние недели перед Новым годом — в материале «Газеты.Ru».

Когда Дед Мороз отмечает свой день рождения История Деда Мороза Где живет Дед Мороз Как Дед Мороз празднует свой день рождения Как отправить письмо Деду Морозу

Когда Дед Мороз отмечает свой день рождения

Образу Деда Мороза в России несколько сотен лет, однако свой день рождения сказочный персонаж начал праздновать совсем недавно — в 2005 году.

В этом году праздник выпадает на вторник.

Дата выбрана не случайно. Считается, что именно в это время в город Великий Устюг в Вологодской области, где расположена официальная резиденция волшебника, приходят первые морозы и образуется снежный покров, рассказала культуролог, маркетолог, кандидат наук, преподаватель СПбГИК Надежда Александрова.

История Деда Мороза

У историков нет единого мнения касательно точного возраста волшебника, достоверно известно только лишь то, что ему не одна сотня лет. Некоторые эксперты уверены, что прообразом волшебника был языческий дух холода. У него было много имен: Мороз, Корочун или Карачун, Дед Трескун, Зимник. Описывали его в виде огромного седого старика с посохом, в шубе синего или белого цвета. Ударом посоха он замораживал реки и посылал на землю метели.

close
Сергей Пятаков/РИА Новости

Считалось, что у Мороза суровый характер. Чтобы задобрить его, у восточных славян существовали особые ритуалы. Так, старика звали на праздничные трапезы, чтобы весной он не портил холодом посевы.

Ублажали Мороза киселем и кутьей. Причем делал это глава семьи. Выйдя на порог дома с угощением в руках, он громко звал на пиршество волшебника: «Мороз, Мороз! Приходи кисель есть», «Мороз, Мороз! Не бей наш овес!»

По мнению других историков, истоки современного персонажа заложил в своих произведениях русский писатель Владимир Одоевский. В 1840 году вышла в свет его сказка «Мороз Иванович», создавшая полный и четкий образ волшебника.

«Сидит старик Мороз Иванович, седой-седой; сидит он на ледяной лавочке да снежные комочки ест; тряхнет головой — от волос иней сыплется, духом дохнет — валит густой пар», — так описал волшебника Одоевский.

Мороз Иванович из сказки писателя был строгим, но заботливым и справедливым. Очень не любил лень и жадность, зато уважал трудолюбие и доброту.

Во второй половине XIX века в российских городах зародилась традиция детских елок — новогодних утренников с раздачей подарков. Но в годы Первой мировой войны ее неожиданно объявили «вражеской».

Лишь после Октябрьской революции 1917 года в стране возобновили массовые общественные новогодние праздники для детей. В разные годы елки то объявляли буржуазным пережитком, то вновь одобряли на высоком уровне. В конце 1930-х традиция детских новогодних праздников окончательно укоренилась в советском обществе.

Проводить елки поручили Деду Морозу и его внучке Снегурочке. За эти десятилетия зимний волшебник тесно сроднился с образом Нового года и стал его главным символом.

Где живет Дед Мороз

Долгое время у Деда Мороза не было своего дома. Считалось, что живет он на Крайнем Севере, однако где именно — оставалось загадкой. В 1997 году на встрече экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и губернатора Вологодской области впервые прозвучала идея подарить волшебнику собственный дом. А год спустя в городе Великий Устюг у Дедушки появилась собственная резиденция.

Накануне Дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге начинается горячая пора. Сюда едут гости из разных регионов страны, чтобы заглянуть в терем Деда Мороза, пройти по Тропе сказок и поляне Бабы Жары, побывать в волшебной кузне, фольклорном центре и лесной аптеке.

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Уникальная особенность резиденции — Дом моды Деда Мороза. Здесь можно увидеть, как создаются наряды для волшебника и его внучки и даже примерить их.

В некоторых регионах у Деда Мороза есть свои местные резиденции, например, в Санкт-Петербурге, Сочи, Архангельске, на Урале и на Алтае. В Москве Усадьба Деда Мороза находится в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино». Здесь есть Терем встреч, Тропа сказок, почта для корреспонденции и Дом выдачи подарков.

Как Дед Мороз празднует свой день рождения

В День рождения Деда Мороза в его вотчине проходят парады сказочных героев, ледовые шоу, зимние ярмарки и концерты.

В Московской усадьбе Деда Мороза праздничная программа стартовала еще 15 ноября. Гостей приглашают на интерактивный детский спектакль, световое и барабанное шоу, а также программы «В поисках забытых дел», «Особый подарок для сказочной тройки».

Любителям творчества стоит заглянуть в лекторий: здесь пройдут мастер-классы по росписи пряника и деревянной лошадки.

В Рязани 18 ноября состоится забег зимних волшебников. Полюбоваться на спортивных Морозов можно будет в Верхнем городском саду.

А из Владивостока 19 ноября в ежегодное сказочное путешествие отправится поезд Деда Мороза. Это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой — приемная главного зимнего волшебника, вагон «Сказочная деревня», где живут помощники Деда Мороза. Поезд преодолеет более 20 тысяч километров и посетит 70 городов. На каждой остановке гостей ждут театрализованные представления и волшебные квесты. Завершится путешествие 11 января в Великом Устюге.

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москве к 18 ноября приурочили награждение лучших Дедов Морозов страны.

Как отметил собеседник «Газеты.Ru», в этом году лучшими Дедами Морозами признаны московский Дед Мороз Никитич, который до недавнего времени был главным волшебником в столичной усадьбе Деда Мороза, байкальский Дед Мороз, химкинский Дед Мороз и сам Мороз Михалыч.
Кроме того, в ходе праздника наградят организации, которые внесли большой вклад в развитие новогоднего движения в России: музей ватной игрушки в Москве и редакцию Энциклопедии Дедов Морозов из Екатеринбурга.

А 23 ноября в Национальном университете Дедов Морозов и Снегурочек пройдет мастер-класс для волшебников «Дед Мороз на раз-два-три...». На встречу приглашают как начинающих Морозов, так и профи.

«Дедушки Морозы у нас — с самыми разным первоначальными профессиями. Многие — с актерским и режиссерским образованием. Несколько человек — офицеры. Есть инженеры и педагоги. Однако всех их объединяет один важный факт: они пришли по зову души и вкладывают всю душу в работу», — отметил Мороз Михалыч.

Как отправить письмо Деду Морозу

В честь Дня рождения Деда Мороза в парках, крупных торговых центрах и на культурных площадках Москвы ежегодно стартует акция «Новогодняя почта Деда Мороза». Яркие почтовые ящики устанавливают в разных точках города. Письмо попадет напрямую в московскую усадьбу волшебника.

В Иркутской области ежегодно в ноябре устанавливают почтовый ящик Байкальского Деда Мороза на сказочной экотропе города Слюдянка.

А жители Свердловской области могут написать письмо собственному, Уральскому Деду Морозу. Каждый год в конце ноября в регионе появляются специальные почтовые ящики, куда можно опустить письмо.

close
Илья Наймушин/РИА Новости

Универсальный способ поздравить Деда Мороза — отправить ему письмо Почтой России. Главное — указать на конверте правильный адрес: 162390, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Отправить письмо Деду Морозу можно и по электронной почте: ao_dm_pochta@mail.ru. Так оно попадет прямиком в его резиденцию в Великом Устюге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами