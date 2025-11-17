День рождения Деда Мороза в 2025 году: когда его отмечают и сколько лет зимнему волшебнику

Когда Дед Мороз отмечает свой день рождения
Образу Деда Мороза в России несколько сотен лет, однако свой день рождения сказочный персонаж начал праздновать совсем недавно — в 2005 году.
В этом году праздник выпадает на вторник.
Дата выбрана не случайно. Считается, что именно в это время в город Великий Устюг в Вологодской области, где расположена официальная резиденция волшебника, приходят первые морозы и образуется снежный покров, рассказала культуролог, маркетолог, кандидат наук, преподаватель СПбГИК Надежда Александрова.
История Деда Мороза
У историков нет единого мнения касательно точного возраста волшебника, достоверно известно только лишь то, что ему не одна сотня лет. Некоторые эксперты уверены, что прообразом волшебника был языческий дух холода. У него было много имен: Мороз, Корочун или Карачун, Дед Трескун, Зимник. Описывали его в виде огромного седого старика с посохом, в шубе синего или белого цвета. Ударом посоха он замораживал реки и посылал на землю метели.
Считалось, что у Мороза суровый характер. Чтобы задобрить его, у восточных славян существовали особые ритуалы. Так, старика звали на праздничные трапезы, чтобы весной он не портил холодом посевы.
Ублажали Мороза киселем и кутьей. Причем делал это глава семьи. Выйдя на порог дома с угощением в руках, он громко звал на пиршество волшебника: «Мороз, Мороз! Приходи кисель есть», «Мороз, Мороз! Не бей наш овес!»
По мнению других историков, истоки современного персонажа заложил в своих произведениях русский писатель Владимир Одоевский. В 1840 году вышла в свет его сказка «Мороз Иванович», создавшая полный и четкий образ волшебника.
«Сидит старик Мороз Иванович, седой-седой; сидит он на ледяной лавочке да снежные комочки ест; тряхнет головой — от волос иней сыплется, духом дохнет — валит густой пар», — так описал волшебника Одоевский.
Мороз Иванович из сказки писателя был строгим, но заботливым и справедливым. Очень не любил лень и жадность, зато уважал трудолюбие и доброту.
Во второй половине XIX века в российских городах зародилась традиция детских елок — новогодних утренников с раздачей подарков. Но в годы Первой мировой войны ее неожиданно объявили «вражеской».
Лишь после Октябрьской революции 1917 года в стране возобновили массовые общественные новогодние праздники для детей. В разные годы елки то объявляли буржуазным пережитком, то вновь одобряли на высоком уровне. В конце 1930-х традиция детских новогодних праздников окончательно укоренилась в советском обществе.
Проводить елки поручили Деду Морозу и его внучке Снегурочке. За эти десятилетия зимний волшебник тесно сроднился с образом Нового года и стал его главным символом.
Где живет Дед Мороз
Долгое время у Деда Мороза не было своего дома. Считалось, что живет он на Крайнем Севере, однако где именно — оставалось загадкой. В 1997 году на встрече экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и губернатора Вологодской области впервые прозвучала идея подарить волшебнику собственный дом. А год спустя в городе Великий Устюг у Дедушки появилась собственная резиденция.
Накануне Дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге начинается горячая пора. Сюда едут гости из разных регионов страны, чтобы заглянуть в терем Деда Мороза, пройти по Тропе сказок и поляне Бабы Жары, побывать в волшебной кузне, фольклорном центре и лесной аптеке.
Уникальная особенность резиденции — Дом моды Деда Мороза. Здесь можно увидеть, как создаются наряды для волшебника и его внучки и даже примерить их.
В некоторых регионах у Деда Мороза есть свои местные резиденции, например, в Санкт-Петербурге, Сочи, Архангельске, на Урале и на Алтае. В Москве Усадьба Деда Мороза находится в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино». Здесь есть Терем встреч, Тропа сказок, почта для корреспонденции и Дом выдачи подарков.
Как Дед Мороз празднует свой день рождения
В День рождения Деда Мороза в его вотчине проходят парады сказочных героев, ледовые шоу, зимние ярмарки и концерты.
В Московской усадьбе Деда Мороза праздничная программа стартовала еще 15 ноября. Гостей приглашают на интерактивный детский спектакль, световое и барабанное шоу, а также программы «В поисках забытых дел», «Особый подарок для сказочной тройки».
Любителям творчества стоит заглянуть в лекторий: здесь пройдут мастер-классы по росписи пряника и деревянной лошадки.
В Рязани 18 ноября состоится забег зимних волшебников. Полюбоваться на спортивных Морозов можно будет в Верхнем городском саду.
А из Владивостока 19 ноября в ежегодное сказочное путешествие отправится поезд Деда Мороза. Это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой — приемная главного зимнего волшебника, вагон «Сказочная деревня», где живут помощники Деда Мороза. Поезд преодолеет более 20 тысяч километров и посетит 70 городов. На каждой остановке гостей ждут театрализованные представления и волшебные квесты. Завершится путешествие 11 января в Великом Устюге.
В Москве к 18 ноября приурочили награждение лучших Дедов Морозов страны.
Как отметил собеседник «Газеты.Ru», в этом году лучшими Дедами Морозами признаны московский Дед Мороз Никитич, который до недавнего времени был главным волшебником в столичной усадьбе Деда Мороза, байкальский Дед Мороз, химкинский Дед Мороз и сам Мороз Михалыч.
Кроме того, в ходе праздника наградят организации, которые внесли большой вклад в развитие новогоднего движения в России: музей ватной игрушки в Москве и редакцию Энциклопедии Дедов Морозов из Екатеринбурга.
А 23 ноября в Национальном университете Дедов Морозов и Снегурочек пройдет мастер-класс для волшебников «Дед Мороз на раз-два-три...». На встречу приглашают как начинающих Морозов, так и профи.
«Дедушки Морозы у нас — с самыми разным первоначальными профессиями. Многие — с актерским и режиссерским образованием. Несколько человек — офицеры. Есть инженеры и педагоги. Однако всех их объединяет один важный факт: они пришли по зову души и вкладывают всю душу в работу», — отметил Мороз Михалыч.
Как отправить письмо Деду Морозу
В честь Дня рождения Деда Мороза в парках, крупных торговых центрах и на культурных площадках Москвы ежегодно стартует акция «Новогодняя почта Деда Мороза». Яркие почтовые ящики устанавливают в разных точках города. Письмо попадет напрямую в московскую усадьбу волшебника.
В Иркутской области ежегодно в ноябре устанавливают почтовый ящик Байкальского Деда Мороза на сказочной экотропе города Слюдянка.
А жители Свердловской области могут написать письмо собственному, Уральскому Деду Морозу. Каждый год в конце ноября в регионе появляются специальные почтовые ящики, куда можно опустить письмо.
Универсальный способ поздравить Деда Мороза — отправить ему письмо Почтой России. Главное — указать на конверте правильный адрес: 162390, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».
Отправить письмо Деду Морозу можно и по электронной почте: ao_dm_pochta@mail.ru. Так оно попадет прямиком в его резиденцию в Великом Устюге.