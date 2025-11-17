День рождения Деда Мороза в 2025 году: когда его отмечают и сколько лет зимнему волшебнику

Дед Мороз во время празднования Дня Рождения в своей Московской резиденции

Когда и где Дед Мороз отмечает свой день рождения: традиции, история и афиша праздника

В ноябре свой день рождения празднует главный зимний волшебник страны — Дед Мороз. По традиции именно эта дата запускает символический отсчет дней до Нового года. Дети начинают составлять список подарков, а праздничные агентства — готовиться к сезону. Когда родился Дед Мороз, как его можно поздравить и чем он занимается в последние недели перед Новым годом — в материале «Газеты.Ru».

Когда Дед Мороз отмечает свой день рождения

Образу Деда Мороза в России несколько сотен лет, однако свой день рождения сказочный персонаж начал праздновать совсем недавно — в 2005 году.

18 ноября отмечает свой день рождения Дед Мороз

В этом году праздник выпадает на вторник.

Дата выбрана не случайно. Считается, что именно в это время в город Великий Устюг в Вологодской области, где расположена официальная резиденция волшебника, приходят первые морозы и образуется снежный покров, рассказала культуролог, маркетолог, кандидат наук, преподаватель СПбГИК Надежда Александрова.

Идея создать такой праздник для главного новогоднего персонажа родилась в 2005 году, когда уже вовсю работал туристический проект «Вотчина Деда Мороза». Праздник быстро стал популярным сначала среди детей и родителей, а потом среди туристов. Сегодня сюда приезжают делегации со всей России, школьники, артисты, а сам Дед Мороз получает тысячи писем. Надежда Александрова культуролог, маркетолог, кандидат наук, преподаватель СПбГИК

История Деда Мороза

У историков нет единого мнения касательно точного возраста волшебника, достоверно известно только лишь то, что ему не одна сотня лет. Некоторые эксперты уверены, что прообразом волшебника был языческий дух холода. У него было много имен: Мороз, Корочун или Карачун, Дед Трескун, Зимник. Описывали его в виде огромного седого старика с посохом, в шубе синего или белого цвета. Ударом посоха он замораживал реки и посылал на землю метели.

Считалось, что у Мороза суровый характер. Чтобы задобрить его, у восточных славян существовали особые ритуалы. Так, старика звали на праздничные трапезы, чтобы весной он не портил холодом посевы.

Ублажали Мороза киселем и кутьей. Причем делал это глава семьи. Выйдя на порог дома с угощением в руках, он громко звал на пиршество волшебника: «Мороз, Мороз! Приходи кисель есть», «Мороз, Мороз! Не бей наш овес!»

По мнению других историков, истоки современного персонажа заложил в своих произведениях русский писатель Владимир Одоевский. В 1840 году вышла в свет его сказка «Мороз Иванович», создавшая полный и четкий образ волшебника.

«Сидит старик Мороз Иванович, седой-седой; сидит он на ледяной лавочке да снежные комочки ест; тряхнет головой — от волос иней сыплется, духом дохнет — валит густой пар», — так описал волшебника Одоевский.

Мороз Иванович из сказки писателя был строгим, но заботливым и справедливым. Очень не любил лень и жадность, зато уважал трудолюбие и доброту.

Сколько лет Деду Морозу? По разным данным, возраст зимнего волшебника варьируется от 90 до почти двух тысяч лет:



• 28 декабря 1935 года газета «Правда» опубликовала статью первого секретаря Киевского обкома ВКП(б) и второго секретаря ЦК ВКП(б) Украинской ССР Павла Постышева под заголовком «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!». Его предложение поддержало руководство страны, и Дед Мороз был реабилитирован. Если вести отсчет от этой даты, волшебнику сейчас 90 лет;



• многие историки ведут отсчет возраста Деда Мороза со сказки Владимира Одоевского, которая увидела свет в 1840 году. В этом случае сказочному персонажу 185 лет;



• по мнению некоторых исследователей, корни образа Деда Мороза восходят к исторической фигуре Николая Чудотворца, который родился в 260-265 годах. В этом случае возраст волшебника — примерно 1765 лет;



• если вести отсчет возраста с упоминаний о старце Трескуне в славянских легендах, то Деду Морозу около 2 тысяч лет.

Во второй половине XIX века в российских городах зародилась традиция детских елок — новогодних утренников с раздачей подарков. Но в годы Первой мировой войны ее неожиданно объявили «вражеской».

Лишь после Октябрьской революции 1917 года в стране возобновили массовые общественные новогодние праздники для детей. В разные годы елки то объявляли буржуазным пережитком, то вновь одобряли на высоком уровне. В конце 1930-х традиция детских новогодних праздников окончательно укоренилась в советском обществе.

Проводить елки поручили Деду Морозу и его внучке Снегурочке. За эти десятилетия зимний волшебник тесно сроднился с образом Нового года и стал его главным символом.

Где живет Дед Мороз

Долгое время у Деда Мороза не было своего дома. Считалось, что живет он на Крайнем Севере, однако где именно — оставалось загадкой. В 1997 году на встрече экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и губернатора Вологодской области впервые прозвучала идея подарить волшебнику собственный дом. А год спустя в городе Великий Устюг у Дедушки появилась собственная резиденция.

Накануне Дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге начинается горячая пора. Сюда едут гости из разных регионов страны, чтобы заглянуть в терем Деда Мороза, пройти по Тропе сказок и поляне Бабы Жары, побывать в волшебной кузне, фольклорном центре и лесной аптеке.

Уникальная особенность резиденции — Дом моды Деда Мороза. Здесь можно увидеть, как создаются наряды для волшебника и его внучки и даже примерить их.

В некоторых регионах у Деда Мороза есть свои местные резиденции, например, в Санкт-Петербурге, Сочи, Архангельске, на Урале и на Алтае. В Москве Усадьба Деда Мороза находится в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино». Здесь есть Терем встреч, Тропа сказок, почта для корреспонденции и Дом выдачи подарков.

Как Дед Мороз празднует свой день рождения

В День рождения Деда Мороза в его вотчине проходят парады сказочных героев, ледовые шоу, зимние ярмарки и концерты.

В Великий Устюг поздравить Деда Мороза с днем рождения приезжают разные сказочные персонажи, в городе зажигают первую новогоднюю елку. В школах и детсадах детям рассказывают о традициях праздника, проводят конкурсы рисунков и поделок. Сам Дед Мороз в этот день отправляется в большое путешествие по России, чтобы передать символический ключ от зимы. Надежда Александрова Культуролог, маркетолог, кандидат наук, преподаватель СПбГИК

В Московской усадьбе Деда Мороза праздничная программа стартовала еще 15 ноября. Гостей приглашают на интерактивный детский спектакль, световое и барабанное шоу, а также программы «В поисках забытых дел», «Особый подарок для сказочной тройки».

Любителям творчества стоит заглянуть в лекторий: здесь пройдут мастер-классы по росписи пряника и деревянной лошадки.

В Рязани 18 ноября состоится забег зимних волшебников. Полюбоваться на спортивных Морозов можно будет в Верхнем городском саду.

А из Владивостока 19 ноября в ежегодное сказочное путешествие отправится поезд Деда Мороза. Это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой — приемная главного зимнего волшебника, вагон «Сказочная деревня», где живут помощники Деда Мороза. Поезд преодолеет более 20 тысяч километров и посетит 70 городов. На каждой остановке гостей ждут театрализованные представления и волшебные квесты. Завершится путешествие 11 января в Великом Устюге.

В Москве к 18 ноября приурочили награждение лучших Дедов Морозов страны.

В Музее ватной игрушки в Москве пройдет вручение премии «Новогоднее призвание-2025» лучшим зимним волшебникам России. Учредил эту премию Национальный университет Дедов Морозов и Снегурочек. Она объединит волшебников из разных регионов страны. Мороз Михалыч ректор Национального университета Дедов Морозов и Снегурочек имени Т. И. Радченко

Как отметил собеседник «Газеты.Ru», в этом году лучшими Дедами Морозами признаны московский Дед Мороз Никитич, который до недавнего времени был главным волшебником в столичной усадьбе Деда Мороза, байкальский Дед Мороз, химкинский Дед Мороз и сам Мороз Михалыч.

Кроме того, в ходе праздника наградят организации, которые внесли большой вклад в развитие новогоднего движения в России: музей ватной игрушки в Москве и редакцию Энциклопедии Дедов Морозов из Екатеринбурга.

А 23 ноября в Национальном университете Дедов Морозов и Снегурочек пройдет мастер-класс для волшебников «Дед Мороз на раз-два-три...». На встречу приглашают как начинающих Морозов, так и профи.

«Дедушки Морозы у нас — с самыми разным первоначальными профессиями. Многие — с актерским и режиссерским образованием. Несколько человек — офицеры. Есть инженеры и педагоги. Однако всех их объединяет один важный факт: они пришли по зову души и вкладывают всю душу в работу», — отметил Мороз Михалыч.

Как отправить письмо Деду Морозу

В честь Дня рождения Деда Мороза в парках, крупных торговых центрах и на культурных площадках Москвы ежегодно стартует акция «Новогодняя почта Деда Мороза». Яркие почтовые ящики устанавливают в разных точках города. Письмо попадет напрямую в московскую усадьбу волшебника.

В Иркутской области ежегодно в ноябре устанавливают почтовый ящик Байкальского Деда Мороза на сказочной экотропе города Слюдянка.

А жители Свердловской области могут написать письмо собственному, Уральскому Деду Морозу. Каждый год в конце ноября в регионе появляются специальные почтовые ящики, куда можно опустить письмо.

Универсальный способ поздравить Деда Мороза — отправить ему письмо Почтой России. Главное — указать на конверте правильный адрес: 162390, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Отправить письмо Деду Морозу можно и по электронной почте: ao_dm_pochta@mail.ru. Так оно попадет прямиком в его резиденцию в Великом Устюге.