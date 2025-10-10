В Липецкой области потерпел крушение МиГ-31. Пилоты катапультировались и выжили

Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение при заходе на посадку в Липецкой области. Оба пилота катапультировались и выжили. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Причины аварии выясняются.

В четверг, 9 октября, около 19:20 по московскому времени истребитель МиГ-31 ВКС РФ потерпел крушение при заходе на посадку в Липецкой области. Как сообщили в министерстве обороны, самолет выполнял плановый учебный полет и не имел на борту вооружения. Он упал в безлюдной местности, после чего возник пожар, который быстро потушили.

По информации региональных СМИ, авария произошла в Чаплыгинском районе. Неофициально сообщается, что причиной мог стать отказ системы выпуска шасси. По предварительной информации, экипаж предпринял попытку отвести самолет от населенных пунктов, после чего катапультировался.

Пилоты получили незначительные травмы при приземлении и были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Разрушений и пострадавших на земле нет.

Минобороны подтвердило факт аварии, однако не назвало официальных причин. Рассматриваются версии технической неисправности и возможной ошибки при посадке. Следственные органы проводят проверку, часть обломков самолета изъята для экспертизы.

МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего действия, стоящий на вооружении с 1981 года. Машина предназначена для перехвата скоростных целей и несет боевое дежурство в составе системы ПВО России.

С начала 2020-х годов зарегистрировано несколько крушений МиГ-31. В апреле 2022 года самолет разбился в Мурманской области, в декабре того же года — в Камчатском крае, а в июле 2024-го — в Краснодарском крае. В каждом случае экипаж успевал катапультироваться. По официальным данным, большинство происшествий связано с техническим состоянием отдельных машин и износом элементов старых модификаций.