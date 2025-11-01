1 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

1 ноября в России поздравления с профессиональными праздниками принимают судебные приставы и менеджеры. В мире отмечают День мужчин и День вегана. В православных храмах в Димитриевскую родительскую субботу совершаются особые поминовения. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 1 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 1 ноября

Международный день вегана

1 ноября 1994 года Веганское общество Великобритании отметило свой юбилей и 50-летие с момента появления самого понятия веганства. С тех пор дата стала ежегодным праздником всех приверженцев образа жизни, исключающего продукты животного происхождения. В Международный день вегана по всему миру проводятся мероприятия и просветительские акции. Веганская диета часто подвергается критике медицинского сообщества, так как многие витамины и микроэлементы, в частности В12, практически полностью отсутствуют в пище растительного происхождения.

День судебного пристава РФ

1 ноября поздравления принимают сотрудники Федеральной службы судебных приставов, которые обеспечивают исполнение судебных решений, работают с должниками: конфискуют имущество, накладывают аресты и взыскания. Дата связана с историческим событием: в этот день в 1865 году Александр II подписал документ, определивший статус судебных приставов в России. В положении были собраны все требования к приставам, их обязанности, законы, касающиеся работы службы. Приставы должны были сопровождать присяжных заседателей при выходе из зала суда, пускать по билетам зрителей на судебное заседание, а также объявлять о начале процесса командой «Встать, суд идет!». В Российской Федерации праздник в честь судебных приставов учредили в 2009 году, чтобы подчеркнуть значение службы в правовой системе страны.

День менеджера

Праздник посвящен специалистам в области управления. День менеджера в России — не официальная дата, но его активно празднуют в коллективах, так как подобная должность есть в любой современной компании. Раньше менеджерами называли управленцев высшего звена. Сегодня функционал зависит от специализации: есть менеджеры по персоналу, PR-менеджеры, специалисты в сфере продаж, бренд-менеджеры, менеджеры по закупкам и т.д.

Всемирный день мужчин

Праздник отмечают в первую субботу ноября, чтобы привлечь внимание к роли мужчин в обществе. В этот день в семьях чествуют отцов, дедов, мужей и сыновей. На официальном уровне — подчеркивают вклад мужчин в науку, экономику, культуру. Инициировал этот праздник журналист и писатель Джордж Киндел в ноябре 2000 года при поддержке магистрата Вены, руководства отделения ООН и ряда международных организаций. День мужчин также служит поводом для обсуждения актуальных проблем, таких как мужское здоровье, гендерное равенство и преодоление стереотипов.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 1 ноября в других странах

День народных будителей — Болгария. Будителями в Болгарии называли книгоиздателей, просветителей, хранителей духовных ценностей и других деятелей национального возрождения первой половины XIX века, когда страна находилась под османским владычеством. Благодаря их усилиям стали развиваться новые литературные жанры, театр и наука. Праздник отмечают с 1909 года.

День Кекри — Финляндия. Праздник посвящен окончанию сельскохозяйственных работ и переходу от осени к зиме. Кекри — древний языческий бог урожая и скота. Празднование сопровождается народными гуляниями и сожжением соломенного козла.

День мертвых — Мексика. Праздник в память об умерших ежегодно отмечают в Мексике, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. Он восходит к обычаям индейцев майя и ацтеков. Согласно поверьям, в эти дни души усопших навещают родные дома. В память о покойных люди создают частные алтари. В 2003 году праздник был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

Религиозные праздники 1 ноября

Димитриевская родительская суббота

Родительская суббота в православной традиции — день всеобщего поминовения усопших, когда в храмах служат панихиды. Димитриевскую родительскую субботу отмечают перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, который празднуется 8 ноября. В XIX веке она считалась днем поминовения воинов, павших в Куликовской битве. В начале XX века был издан императорский указ, предписывающий в войсковых частях совершать в Димитриевскую субботу панихиды по усопшим воинам, «за веру, царя и Отечество, на поле брани живот свой положившим».

Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского

Преподобный Иоанн Рыльский — подвижник Болгарской православной церкви и небесный покровитель болгарского народа. Святой родился около 876 года в селе Скрино. Рано осиротев, трудился пастухом, затем раздал имущество и стал отшельником. По преданию, Иоанн Рыльский жил в пещерах и в дупле дерева, питаясь травами. Основал монастырь в Рыльских горах, где исцелял больных. Скончался в 946 году. Его мощи переносили неоднократно, пока в 1469 году они не вернулись в Рыльский монастырь, где отметились многими чудесами.

День всех святых у католиков

Христианский праздник отмечают в память о всех святых. В православии празднование приходится на первое воскресенье после Дня Святой Троицы, в католицизме и некоторых лютеранских церквях — на 1 ноября. Праздник имеет высший ранг в иерархии католических праздников — торжества. Посещение мессы в этот день обязательно для верующих. Праздник ввел в церковный календарь в середине VIII века папа Григорий III. 1 ноября он освятил в честь всех святых одну из капелл собора святого Петра и в честь этого события сдвинул дату празднования Дня всех святых на 1 ноября (ранее он отмечался 13 мая). А столетие спустя папа Григорий IV сделал этот день общим для всей Католической церкви праздником.

Православная церковь 1 ноября также чтит память: • блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна;

• святого пророка Иоиля;

• мученика Уара Египетского и с ним семи учителей христианских;

• священномученика Садока, епископа Персидского, и с ним 128 мучеников;

• священномучеников Александра Никольского и Сергия Покровского, пресвитеров.



В этот день также отмечают Собор святых Архангельской митрополии.



Католическая церковь в этот день вспоминает:



• святителя Аудомара, епископа Теруанского;

• святителя Австремония, епископа Клермонского;

• мученика Харальда, короля Дании;

• португальского блаженного Альвареша Перейры;

• Руперта Майера, блаженного Римско-католической церкви, священника, иезуита, участника антинацистского сопротивления.

Народные праздники и приметы 1 ноября

Иванов день, или Проводы осени

На Руси считалось, что после Иванова дня начинаются настоящие холода. В народе говорили: «В ноябре тепло морозу не указ», «Ноябрь — ворота зимы». Пытаясь спастись от сквозняков, в домах затыкали щели и плотно закрывали окна. Так защищались от злых духов, которые «расхаживали» по улицам. Народные поверья гласили, будто нечисть могла проникнуть в избу вместе с холодом. Запрещалось сушить белье на улице, чтобы злой дух не залез в него. Особое внимание уделяли сорокам: чтобы птицы не трещали и не злили домового, на дворе им рассыпали много зерна. В народе праздник также называли Конюховым. Люди верили, что домовые забираются в это время в конюшни и пугают лошадей. Поэтому животных старались не беспокоить лишний раз. В Иванов день собирались компаниями, готовили разные блюда из курятины и рассказывали страшные истории.

Приметы

На Иванов день холода — весна будет поздней.

Птицы летают высоко в небе — зима будет снежной.

Если снег лег в этот день — к богатому урожаю хлеба в будущем году.

Какие исторические события произошли 1 ноября

1512 год — публике впервые показали свод Сикстинской капеллы, расписанный Микеланджело по заказу папы Юлия II.

1520 год — Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открыл пролив, разделяющий архипелаг Огненная Земля и континентальную Южную Америку. Позднее он получил название Магелланов.

1604 год — трагедия Уильяма Шекспира «Отелло» впервые была представлена в лондонском Уайтхолле.

1612 год — в Москве народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяло Китай-город. Польско-литовские войска отступили в Кремль.

1755 год — в Лиссабоне произошло сильнейшее землетрясение в истории, после которого последовало цунами. Погибло не менее 100 тыс. человек.

1870 год — в США Бюро погоды сделало свой первый официальный метеорологический прогноз.

1894 год — вступил на престол последний российский император Николай II.

1896 год — в журнале National Geographic впервые появилась картинка с обнаженной женской грудью.

1897 год — основан итальянский футбольный клуб «Ювентус».

1922 год — в Османской империи по инициативе Мустафы Кемаля Ататюрка была упразднена монархия.

1952 год — США впервые испытывают водородную бомбу.

1998 год — учрежден Европейский суд по правам человека.

Дни рождения и юбилеи 1 ноября

В 1578 году родился Дмитрий Пожарский — князь, вошедший в историю как один из руководителей Второго народного ополчения и освободитель Москвы от поляков.

В 1707 году родился Джузеппе Бонито — итальянский художник неаполитанской школы.

В 1863 году родился Джордж Паркер — американский изобретатель перьевой ручки, основатель компании Parker Pen Company.

В 1880 году родился Альфред Лотар Вегенер — немецкий геофизик, создатель теории дрейфа материков.

Кто отмечает день рождения

65 лет исполняется Тиму Куку — американскому бизнесмену гендиректору компании Apple.

63 года исполняется Энтони Кидису — американский музыкант, автору песен, вокалисту рок-группы Red Hot Chili Peppers.

52 года исполняется Марии Порошиной — российской актрисе, известной по сериалу «Всегда говори «всегда».