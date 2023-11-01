Стало известно, сколько россиян готовы отказаться от мяса

В преддверии Всемирного дня веганов (1 ноября) российская компания «ЭФКО», производящая продукты питания, провела опрос среди 1 278 респондентов в рамках фудтех-проекта «Еда будущего». Россияне рассказали, что отказываются от мяса по причине непереносимости пищи животного происхождения, желания заранее позаботиться о своем здоровье и сочувствия животным. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Согласно полученным данным, 8% респондентов полностью исключили из рациона продукты животного происхождения, 13% допускают употребление мяса птицы, 25% — частично или полностью отказываются от мяса. Кроме того, большинство опрошенных (66%), которые пока не придерживаются вегетарианства или веганства, думают перестать употреблять пищу животного происхождения.

Перейти на аналоги мясной и молочной продукции респондентов вынуждает сильная аллергия и непереносимость пищи животного происхождения (46%). Еще одной причиной изменения своего рациона стала забота о здоровье (23%) — это в основном волнует россиян возрастной категории 56 лет и старше (28%). Молодые люди хотят перейти на веганство и вегетарианство из-за сочувствия животным (15%).

Чаще всего сторонники растительного питания проживают в Нижнем Новгороде (81%), Челябинске (78%) и Перми (75%).

Большинство россиян (67%) уже употребляют продукты растительного происхождения. Чаще всего это происходит в Великий пост. Некоторые опрошенные приобретают веганские альтернативы мясным продуктам — жители Санкт-Петербурга зачастую покупают котлеты на растительной основе (55%). Другими популярными продуктами стали наггетсы, пельмени и сосиски без мяса.

Исполнительный директор «ЭФКО», сооснователь «Еды будущего» Сергей Иванов отметил, что за первые шесть месяцев 2023 года увеличился спрос и на растительное молоко — овсяное, кокосовое.

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