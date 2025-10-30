«Человек становится взрослым в 21». В России могут поднять возраст продажи алкоголя

Алкоголь в России хотят продавать только с 21 года. По информации Mash, с соответствующей инициативой выступил Минздрав, ее уже поддержали парламентарии нескольких российских регионов. Депутат Сергей Леонов сообщил «Газете.Ru», что на федеральном уровне законопроект на данный момент не обсуждается.

В России могут повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, сообщает Mash. Соответствующий законопроект разработал Минздрав.

Депутаты сразу нескольких регионов Центрального федерального округа уже поддержали эту инициативу.

«Авторы документа из Минздрава считают, что пить можно только с 21 года. Некоторые отделы мозга не успевают сформироваться к этому возрасту, поэтому даже пара бокальчиков для зумеров может оказаться губительной, разрушать мышление и социальные связи», — отмечает Mash.

«Минздрав прав»

Идея повышения возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года не обсуждается на федеральном уровне, однако с точки зрения медицины решение принесло бы пользу, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«В обществе есть дискуссия на этот счет. С одной стороны, в России в 18 лет уже можно узаконить брак, пойти служить в армию, иметь оружие, а с другой — нельзя будет употреблять алкоголь? У общества нет пока консенсуса по этому вопросу.

Как только он появится, можно будет говорить серьезно о введении данной меры. С точки зрения медицины, действительно, не раз говорил о том, что алкоголь негативно влияет на развитие мозга, особенно в период юности и ранней взрослой жизни. Минздрав здесь прав. Тем не менее на данный момент такая мера на федеральном уровне не обсуждается», — отмечает Леонов.

Зампред комитета Алексей Куринный в свою очередь выразил мнение, что время для поднятия возраста покупки спиртного еще не пришло.

«Лично я, как врач, поддерживаю. Но думаю, что время для такого решения еще не наступило», — отметил он.

«В армию можно, водку нельзя»

В сентябре эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал поднять возраст продажи алкоголя до 21 года.

В 14 лет гражданину РФ выдают паспорт, в 18 лет наступает совершеннолетие, а физиологически человек заканчивает свое развитие в 21 год, тогда он полностью становится взрослым человеком, приводил аргументы Онищенко.

«Поэтому давайте возраст людей, которым можно продавать алкоголь, доведем до 21 года», — предложил академик РАН.

Эпидемиолог указал, что противники этой идеи часто отмечают, что молодые люди уже с 18 лет идут в армию. «Как же так, в армию призываем, а водку пить не разрешаем. Да, не разрешаем. Например, в США возраст людей, которым разрешается продавать алкоголь, — 21 год, несмотря на то, что они в армии служат, бизнесом занимаются и детей рожают», — отметил он.

Летом с такой же инициативой выступил глава комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Большинство российских 11-классников уже являются совершеннолетними и поэтому могут беспрепятственно приобретать алкоголь, тем самым вовлекая в употребление спиртных напитков и своих несовершеннолетних соучеников, указал он. Рыбальченко предлагал повышать возраст в несколько этапов.

Весной первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая выступила с инициативой запретить продажу сладостей в магазинах со спиртным, чтобы дети перестали заходить туда «как в свои любимые магазины».

Алкомаркеты намеренно продают «детские вкусняшки» по ценам ниже, чем в других магазинах. Это приводит к тому, что для несовершеннолетних такие магазины «становятся родными», отметила Буцкая.

«Когда по дороге из школы домой [ребенок] заходит в этот магазин, потом достигает возраста, когда можно покупать алкоголь, и ему ничего не надо менять в траектории своего движения домой», — посетовала депутат.