«Я сделал это, потому что не могу жить». В Белграде произошел теракт

В Белграде произошла стрельба перед зданием сербского парламента
В Белграде пожилой человек открыл стрельбу и устроил пожар перед зданием сербского парламента. В результате происшествия ранен один человек. Президент республики Александар Вучич выступил с экстренным сообщением и назвал произошедшее терактом. Задержанный признался, что устроил нападение в целях провокации полицейских, чтобы они его убили. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Белграде 70-летний Владан Анджелкович открыл стрельбу в Пионерском парке перед зданием Народной скупщины — парламента Сербии и устроил пожар, пишет Kurir.

По информации издания, пожилой человек выстрелил в бедро 57-летнего мужчины, а затем поджег одну из белых палаток сторонников президента республики Александара Вучича и бросил в огонь несколько патронов. Полицейские кричали ему: «Бросай оружие, бросай оружие!» и впоследствии там же задержали.

На месте происшествия видны следы крови, территория перед парламентом оцеплена: работают полиция, пожарные и прокурор Высшей прокуратуры Белграда. По неофициальной информации, пистолет до сих пор не найден, пишет Informer.

57-летний пострадавший доставлен в больницу. По словам министра здравоохранения Златибора Лончара, раненому предстоит сложная операция, поскольку поврежден крупный кровеносный сосуд. Однако его жизнь вне опасности.

Лончар уточнил, что раненый не был знаком с нападавшим, он «просто сидел на своем месте, боролся против блокад, чтобы Сербия работала и функционировала».

«Он пришел убить его, он пришел сжечь их всех. Мы в неотложном центре шокированы, как можно прийти и стрелять в человека только из-за различий во взглядах. Это ужасно», — резюмировал он.

Позиция Вучича

Происшествие со стрельбой у здания парламента в Белграде рассматривается как террористический акт, заявил Вучич на мероприятии, посвященном вопросам развития сельской местности.

«Обращаюсь первым и извиняюсь за то, что вынужден покинуть это прекрасное собрание. Причина — террористический акт, который произошел перед зданием парламента Сербии, поэтому я должен заняться другими делами», — цитирует ТАСС сербского лидера.

Впоследствии Вучич выступил с экстренным сообщением. Он еще раз назвал происшествие терактом, «поскольку было применено огнестрельное оружие». По его мнению, подобное могло произойти в любом городе.

«[Анджелкович] совершил, это моя личная политическая оценка и как очень хорошего юриста оценка, ужасное террористическое нападение на других лиц и имущество. Он создал общую опасность. Конечно, окончательную правовую оценку и квалификацию даст прокуратура», — отметил он.

По мнению Вучича, целью нападения было «создание общей опасности, но с недвусмысленным политическим мотивом», поскольку Анджелкович открыто говорит, что его раздражают палатки в центре города. Злоумышленник и его пособники, если таковые имеются, будут сурово наказаны, заверил сербский лидер.

Вучич также заявил о необходимости «пресечь ненависть, разжигаемую некоторыми политиками и СМИ» и обратил внимание, что ни одно здание оппозиционной партии не подверглось нападению.

Признание террориста

Задержанный житель Белграда Владан Анджелкович в ходе допроса признался, что устроил стрельбу в целях провокации полицейских, чтобы они «убили его».

«Я сделал это, потому что больше не могу жить», — подчеркнул он.

Злоумышленник рассказал полицейским, что поджог палатки, поскольку они его «нервируют». Он заранее купил бензин и пришел с ним на площадь.

«Я пытался разлить бензин, а потом мимо прошел мужчина, и я выстрелил пару раз в бензин, а потом еще пару раз в его сторону. Все было сделано само собой, я думал, что меня застрелят», — заявил он в полицейском участке.

По словам Вучича, Анджелкович «пытался притвориться сумасшедшим», хотя речь идет об опытном человеке, который до 1993 года в течение 16 лет работал в управлении государственной безопасности.

В одном из опубликованных сербскими СМИ роликов Анджелкович в ответ на вопрос полицейского, страдал ли он ранее какими-либо психическими расстройствами, заявил, что у него «никогда не было официально диагностированных проблем».

