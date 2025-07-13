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Девушку, сбежавшую из Чечни из-за домашнего насилия, похитили в Грузии

В Тбилиси похитили россиянку, сбежавшую из Чечни из-за домашнего насилия
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В Грузии похищена гражданка РФ Лаура Авторханова, ранее сбежавшая от домашнего насилия в родной Чечне. Об этом заявили правозащитники организации «Марем», передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным активистов, похищение совершено сестрой девушки и группой лиц в Тбилиси. Авторханова успела передать геолокацию сотруднику кризисного центра, но при его попытке помочь группа нанесла ему телесные повреждения. Ранее девушке был выдан охранный ордер, а полиция гарантировала предупреждение о въезде родственников в страну.

Авторханова покинула Чечню из-за системного давления: ограничения передвижений и финансовых требований. Перед отъездом она письменно отказалась от контактов с семьей. Несмотря на снятие с розыска через адвоката, родственники продолжали поиски. Правозащитники утверждают, что полиция Тбилиси не принимает оперативных мер по инциденту.

8 июля в Ленобласти правоохранители поймали «Отелло», который вместе с друзьями похитил своего соперника и вывез в багажнике в лес.

Ранее в Кудрово 14-летняя школьница обвинила мать в многолетнем насилии.

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