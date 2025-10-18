«Совесть народная». Умер Сергей Кара-Мурза

Историк, химик и публицист Сергей Кара-Мурза умер в возрасте 86 лет

Публицист Сергей Кара-Мурза умер в возрасте 86 лет. Он окончил химический факультет МГУ, после чего работал на Кубе, а затем занялся историей и публицистикой. Автор многократно переизданных книг «Манипуляция сознанием», «Демонтаж народа» и «Потерянный разум». Писатель Захар Прилепин называет его «совестью народной», а философ Рустем Вахитов — «одним из ведущих идеологов и публицистов левопатриотической оппозиции 90-х—2010-х».

Советский и российский ученый-химик, автор работ по истории СССР и публицист Сергей Кара-Мурза умер на 87-м году жизни.

«Скончался Сергей Георгиевич Кара-Мурза. Один из моих главных учителей. Один из самых умнейших и честнейших людей эпохи», — сообщил писатель и общественный деятель Захар Прилепин в своем Telegram-канале.

«Социальный философ, провидец и то, что называется совесть народная. Все диагнозы либерализму и национализму он поставил одним из первых. Без него будет сложнее. Но есть его книги», — добавил Прилепин.

Информацию о смерти Кара-Мурзы также подтвердил философ Рустем Вахитов. Он назвал умершего «одним из ведущих идеологов и публицистов левопатриотической оппозиции 90-х—2010-х».

«Безусловно, имя Сергея Георгиевича останется в ряду выдающихся публицистов и идеологов России — величины Белинского или Устрялова», — заключил Вахитов.

Биография Сергея Кара-Мурзы

Сергей Кара-Мурза родился 23 января 1939 года в семье китаеведа Георгия Сергеевича Кара-Мурзы.

В 1961 году окончил химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1961–1968 годах — аспирант и сотрудник Института химии природных соединений АН СССР. После учебы был командирован для работы на Кубе.

На счету Кара-Мурзы более 50 статей по химии, истории, а также методологии науки и науковедению. Среди его работ — книги «Проблемы организации науки», «Основы науковедения», «Технология научных исследований».

С 1992 года — сотрудник аналитического центра РАН по проблемам социально-экономического и научно-технического развития, с 2012-го — главный научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН. Профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова.

С 2013 года — генеральный директор Центра изучения кризисного общества.

Сергей Кара-Мурза — публицист

Был сторонником коллективизма и рационального мышления. Получил известность как публицист благодаря материалам в газетах «Правда», «Советская Россия» и «Завтра».

Кара-Мурза — автор книг «Манипуляция сознанием», «Демонтаж народа», «Потерянный разум» и «Советская цивилизация», которые многократно переиздавались.

Положительно относился к историческому опыту Советского Союза и критиковал марксизм с позиций, близких к итальянскому философу Антонио Грамши и народничеству. Также критиковал «насаждение» в России либеральных ценностей, а приватизацию 1990-х годов называл «самой крупной в истории человечества акцией по экспроприации». В 2009 году подверг сомнениям правильность курса экономического развития России, заявив, что страна «питается трупом убитой советской системы».

Член Союза писателей России.

Семья Кара-Мурзы

У Сергея Георгиевича было двое двоюродных братьев: член Федерального политсовета Союза правых сил политолог Алексей Кара-Мурза и телеведущий Владимир Кара-Мурза, которого не стало в 2019 году. Также он — дядя журналиста и политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов).

На этой неделе Басманный суд Москвы заочно арестовал публициста Владимира Кара-Мурзу по статьям о распространении фейков о российской армии и участии в экстремистской организации. Он объявлен в розыск по неназванной статье Уголовного кодекса РФ.