Под подозрением муж и свекор. Что известно о попытке убийства бизнесвумен в Казани?

В Татарстане продолжается расследование попытки убийства бизнесвумен Ирины Шевыревой. Возле гимназии на нее напал с ножом мужчина в мотоциклетном шлеме. Женщине удалось выжить. Следователи предполагают, что заказчиками стали ее муж и свекор. Однако оба отрицают свою вину. Исполнителя уже арестовали, а его возможным нанимателям пока продлили срок задержания. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Казани задержали двух предпринимателей по делу о резонансном покушении на бизнесмена Ирину Шевыреву, сообщает Baza.

«Силовики республики задержали предполагаемых заказчиков убийства 34-летней Ирины: ее мужа Ивана Шевырева и его отца Станислава Шевырева — владельца крупной строительной фирмы в Казани», — говорится в публикации.

Однако еще до задержания Иван выражал обеспокоенность состоянием жены и отказывался от комментариев в силу тяжелой стрессовой ситуации.

«Вы издеваетесь? Она лежит на столе, умирает»,

— сказал он в беседе с корреспондентом Baza.

Суд пока не стал арестовывать фигурантов. Избрание меры пресечения отложили, срок задержания Шевыревых продлили на 72 часа. При этом следователь призывал заключить их под стражу на два месяца.

«Мы не знаем, кто именно дал заказ — Шевырев-старший или младший. Выясняем именно это», — цитирует следователя «Вечерняя Казань».

Накануне задержали непосредственного исполнителя — неофициального работника «Волга-Автодор» Бурихона Хамидова. Его уже поместили в СИЗО, пишет «Татар-информ». Однако «Вечерняя Казань» утверждает, что 17 октября были задержаны двое граждан Таджикистана.

Слежка и нападение

Покушение на Шевыреву произошло ранним утром 14 октября возле гимназии № 94 на улице Восстания в Казани, когда она привезла ребенка в школу на автомобиле BMW X6. После того, как девочка попрощалась с мамой, к Шевыревой подкрался мужчина в мотоциклетном шлеме и черной одежде, он напал на нее с ножом.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что злоумышленник начал бить женщину в шею и грудь , затем повалил ее на парковку и продолжил наносить удары. Пострадавшая активно сопротивлялась, и напавший сбежал. Шевыревой удалось самостоятельно подняться. Медиков вызвали прохожие.

Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации. По информации «Татар-информ», она пришла в себя, но из-за полученных травм не может говорить, и ей трудно дышать.

По информации Baza, нападавший поминутно рассчитал маршрут своей жертвы, предположительно приехал на электровелосипеде, запарковал его в неприметном месте и стал выжидать удобный момент.

Telegram-канал утверждает, что у киллера был подельник — они вместе следили за жертвой с начала сентября , меняли транспорт и выжидали подходящего момента. Кроме того, местные жители неоднократно видели двух одинаково одетых людей в черных мотоэкипировках и шлемах, которые изучали окружающую обстановку и часами сидели в кустах.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Председатель СК России Александр Бастрыкин уже поручил представить доклад о ходе расследования.

«Я не виноват»

По информации портала «Вечерняя Казань», Станислав Шевырев работает заместителем директора «Волга-Автодор», а также давно дружит с замруководителя городского исполкома. В суде он отрицал свою вину.

«Я могу заявить, что я не виноват.

Для нас Ирина всегда была как дочь, которой у нас не было.

Если бы я хотел сбежать, то сделал бы это раньше, еще в первый день. Но я сотрудничал со следствием и всегда являлся по требованию. Мне нужно заботиться о семье, в том числе об Ирине, мы пригласили хороших докторов из Москвы», — цитирует его «Татар-информ».

Шевырев-старший попросил оставить его под подпиской о невыезде и назвал «абсурдной» версию о том, что к преступлению может быть причастен его сын. Иван в свою очередь «с дрожью в голосе» все отрицал и заявил, что самостоятельно явился в следственные органы и не намерен скрываться, пишет Baza.

Адвокат Шевырева-старшего обратил внимание суда на большое количество грамот и благодарственных писем подзащитного, в том числе за помощь участникам СВО, строительство дорог в республике и работу по программе «Наш двор».

По информации «Вечерней Казани», причиной нападения могли стать внутрисемейные проблемы, но правоохранительные органы пока не разглашают подробности.