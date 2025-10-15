Россияне осудили браки с большой разницей в возрасте. Им ответил Прохор Шаляпин

ВЦИОМ: большинство россиян допускает разницу в возрасте партнеров не более 10 лет

ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян считает допустимой разницу в возрасте между супругами в 5-10 лет. При этом многие также воспринимают как проблему разрыв в 15-20 лет. И только пятая часть опрошенных считает, что разница в браке не важна. Такой же позиции придерживается певец Прохор Шаляпин. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что разница в возрасте — это личное дело каждой пары.

Большинство россиян считает разницу в возрасте в 5-10 лет между супругами допустимой. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Аналитический центр провел телефонный опрос, участие в нем приняли 1600 россиян. Треть респондентов назвали пять лет максимально допустимой разницей в возрасте между мужчиной и женщиной в браке. Другая треть опрошенных (33%) заявила, что допустима разница до 10 лет. Для еще 7% нормальной считается разница в 15 лет. Больший разрыв одобрили только 3%.

При этом только пятая часть (20%) опрошенных посчитала, что разница в возрасте вообще не имеет значения в браке.

В то же время специалисты ВЦИОМ уточнили, что

разрыв в 15-20 лет в основном воспринимается респондентами скорее как проблема, а не норма.

Самыми толерантными в этом вопросе оказались миллениумы, менее терпимыми — представители поколения цифры (родившиеся после 2001 года). Меньше же всего одобряют такой разрыв представители старшего поколения.

При этом в таких парах более приемлемой считается ситуация, когда мужчина старше женщины: 78% опрошенных назвали ситуацию допустимой, 16% — недопустимой. Пары же, где женщина старше, 33% респондентов назвали неприемлемыми, 46% — нежелательными, но допустимыми, и только 13% — нормальными.

Социологи также уточнили, что женщины чаще устанавливают возрастные рамки и считают проблемой большую разницу. Мужчины же менее внимательны в этом вопросе.

По словам экспертов, на отношение к большой разнице в возрасте в паре заметно влияют гендерные ролевые модели российского общества. Так, женщины чаще допускают союз с более старшим партнером, но практически исключают возможность брака с мужчиной младше. Мужчины же, наоборот, более открыты к партнерству с женщиной младше себя, так как молодая партнерша для них — это «символ статуса, власти».

Мнение психологов

Психологи сходятся во мнении, что оптимальная для брака разница — в пределах трех-восьми лет. Как рассказала «Ленте.ру» психолог дейтинг-сервиса Twinby Лариса Каравайцева, по статистике, удовлетворенность браком существенно снижается в парах с большей разницей в возрасте по сравнению с союзами, где партнеры — ровесники.

«Это люди одного поколения — скорее всего, они росли на одних песнях, смотрели одни фильмы и понимают прошлое друг друга», — отметила эксперт.

Например, супруги с разницей в возрасте до трех лет показали большую удовлетворенность, чем те, у кого разница в возрасте выше — от четырех до шести лет. Аналогично, союзы с разницей в четыре-шесть лет более довольны браком, чем пары с большим разрывом.

Разницу же, которая приближается к 20 годам, часто называют критичной.

Личное дело каждой пары

Певец и телеведущий Прохор Шаляпин (его первый брак был с женщиной на 18 лет старше, а во втором жена была старше более, чем на 20 лет), комментируя данные ВЦИОМ в беседе с «Газетой.Ru», заявил, что брак с разницей в возрасте — это личное дело каждой пары, и люди должны уважать чужие личные границы.

«Если кому-то нравится жить с разницей в возрасте — это личное дело этой пары, мы должны порадоваться, что есть пара на земле еще одна счастливая. Живут люди, нравится им, так пусть живут», — пояснил Шаляпин.

Певец также отметил, что на Руси среди дворян были нормальными браки, когда девушка моложе мужчины.

«Я, например, ничего не пропагандирую, я за то, чтобы все люди жили так, как им нравится… Ваша свобода заканчивается там, где начинается моя, и наоборот. Семейная жизнь — это все-таки личное дело. Общество осуждает или не осуждает: мы должны быть более толерантными и учиться принимать людей такими, какие они есть. Ничего зазорного не вижу в разнице в возрасте», — добавил он.

В то же время Шаляпин уточнил, что в России существует проблема одиноких людей, и с этим надо что-то делать.