Прохор Шаляпин ответил россиянам, осуждающим разницу в возрасте с партнером более 10 лет

ВЦИОМ сообщил, что почти половина россиян осуждают разницу 15-20 лет в возрасте между партнерами, где женщина старше мужчины. С такой оценкой в разговоре с «Газетой.Ru» не согласился артист Прохор Шаляпин – во втором браке его жена была старше более, чем на 20 лет. Он призвал россиян быть толерантными к парам с любой разницей в возрасте.

«Мы живем в современном мире и должны учиться не нарушать чужих границ. Если кому-то нравится жить с разницей в возрасте — личное дело, мы должны порадоваться, что есть на земле еще одна счастливая пара. Живут люди, нравится им — так пусть живут. Даже если разница 20 лет, если девушка моложе, мужчина старше, в основном на Руси было всегда так, во времена дворян. Кому-то нравится [партнер] одного возраста, это тоже личное дело. Я ничего не пропагандирую, я за то, чтобы все люди жили так, как нравится. В рамках, естественно, приличия. Ваша свобода заканчивается там, где начинается моя, и наоборот. Семейная жизнь — личное дело. Общество осуждает или не осуждает: мы должны быть более толерантными и учиться принимать людей такими, какие они есть. Ничего зазорного не вижу в разнице в возрасте», — сказал он.

Шаляпин считает, что в России существует проблема одиноких людей. Артист отметил, что нужно помогать людям, у которых нет второй половинки, но они хотят быть в отношениях.

«Другое дело, что очень много одиноких людей, сейчас об этом нужно говорить. Мы должны с одиночеством что-то делать, и то, это личное дело каждого. Я имею ввиду то одиночество, когда человек хочет быть в паре с кем-то, но не может, понимаете, по каким-то причинам. Не то, что это личное дело, личный выбор. Если личный выбор человека быть одиноким и нравится так жить, то пожалуйста. Но если человек хочет с кем-то жить, а не может построить жизнь — с этим надо что-то делать, помогать. Сейчас сайты знакомств открываются, есть российские платформы — что-то уже мы начинаем в этом плане действовать. Я за то, чтобы вот всем жилось комфортно, как им нравится, не нарушая границ других людей. Но вот эта пионерия, комсомол: даешь-даешь наше коммунарское, даешь во всем. С этим очень долгие годы боролись не для того, чтобы вернуть назад, хотя многие говорят, что история циклична, но все-таки надо делать выводы из тех уроков, которых, которые нам уже преподала история. Уважать друг друга нужно и больше любви и света пропагандировать», — добавил Шаляпин.

До этого ВЦИОМ сообщил, что почти половина россиян осуждают союзы, где женщина старше мужчины на 15-20 лет. Отмечается, что 67% допускают разницу в возрасте в парах, где партнер старше на 5-10 лет. Почти четверть опрошенных заявили, что разница в возрасте не имеет значения. Большинство россиян (72%) отвергли возможность нахождения в отношениях, где партнер младше на 15-20 лет. Однако 31% опрошенных допускают, что в паре они будут младше почти на 20 лет.

Ранее в Госдуме ответили, заставят ли россиян платить за медиацию при разводе.