«Мать плакала, отец кричал». Как лудомания ломает жизни

С каждым годом людей, зависимых от ставок, в России становится все больше, а сумма минимальной потерянной суммы неуклонно растет. По данным Минфина, около 15 миллионов россиян зарегистрированы на онлайн-платформах букмекеров, и почти половина из них регулярно проигрывает деньги на ставках. Подробнее о биче XXI века и личных историях зависимых – в материале «Газеты.Ru».

Миллионы лудоманов

Лудомания, игровая зависимость или патологический гемблинг — психическое расстройство, характеризующееся неконтролируемой тягой к азартным играм, несмотря на катастрофические последствия для жизни. Лудоманы играют даже после крупных проигрышей, они страдают от навязчивого стремления вернуть потерянные деньги, а также от сокрытия масштабов проигранных средств.

По данным исследования «Рейтинга Букмекеров», по состоянию на апрель 2025 года ставки делают 12,95 млн россиян : некоторые для развлечения, кто-то проверяет интуицию, а другие пытаются заработать. В среднем игрок делает 19 ставок в месяц, при этом средняя сумма, которую тратят бетторы — игроки, которые заключают пари в букмекерской конторе, составляет 1700 рублей (в месяц — 32 тыс. рублей). При этом в 2020 году россияне тратили лишь 370 рублей.

С 2022 года ведется учет числа обращений граждан по поводу склонности к азартным играм и пари: в 2022-м зарегистрировано более 14 тыс. обращений, из них 126 обратившихся — дети до 14 лет, 6,1 тыс. — подростки 15–17 лет, 7,7 тыс. — взрослые.

«Официального учета лудоманов не ведется. Тем не менее различные оценки и косвенные данные позволяют судить о масштабе проблемы. Например, по данным министерства финансов, около 15 миллионов россиян зарегистрированы на онлайн-платформах букмекеров, и почти половина из них регулярно проигрывает деньги на ставках. Но реальное число играющих может быть больше. Однако не каждый из этих миллионов является патологическим игроком. Многие делают ставки эпизодически и могут контролировать увлечение», — пояснила консультативный психолог, руководитель департамента психологической поддержки ВСК Алина Яровая.

Важно понимать, что лудомания – это нехимическая зависимость, при которой объектом зависимости становится какой-либо поведенческий паттерн, а не психоактивное вещество. При этом по механизму она схожа с наркоманией или алкоголизмом. Поведенческие аддикции можно рассмотреть, как следствие нарушения в системе вознаграждения. Вследствие недостатка дофамина мозг обращается к поиску замещающего действия, которое приводит к выработке необходимого количества дофамина и вызывает удовольствие.

«Азартные игры стимулируют систему вознаграждения мозга: во время игры человек испытывает острые эмоции, выброс дофамина (гормона удовольствия). Постепенно формируется привыкание – игрок все больше времени и денег тратит на игры, старается повторить эйфорию выигрышей и избежать неприятия проигрышей. В итоге азартные игры начинают доминировать в жизни человека, отодвигая на второй план работу, учебу, семейные обязанности и другие интересы. Лудоман не в силах остановиться, даже осознавая разрушительные последствия», — подчеркнула Яровая.

«Я не псих!»

Историю двух пациентов, страдающих лудоманией, рассказал «Газете.Ru» психиатр-нарколог, член Национальной наркологической лиги, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин:

«Денис попал к нам в начале 2023 года, ему уже исполнился 21 год, но его буквально силой привезли родители. Он злился, потому что не понимал, почему оказался в нашей клинике, и постоянно повторял: «Я не псих! Мне не нужен врач». И только когда на групповой терапии услышал истории других зависимых от ставок и азартных игр, раскрылся и начал отвечать на вопросы. Денис вырос в семье, где успех был обязательным условием любви. Его отец — владелец строительной компании, человек жесткий, привыкший контролировать все вокруг. Мать, хоть и добрая, во всем поддерживала мужа. Мальчику с самого детства повторяли, что он должен быть лучшим. И хотя мальчик учился почти на одни пятерки и занимался плаваньем, он никогда не чувствовал, что этого достаточно. Отец редко хвалил, утверждая, что можно и лучше».

В 17 лет Денис впервые зарегистрировался в букмекерской конторе. Сначала — с друзьями ради интереса. Первый выигрыш в 5 тыс. рублей дал ему то, чего не хватало: чувство значимости, ведь он сам «заработал» деньги, одобрение, так как друзья восхищались его везением и контроль, потому что он думал, что все зависит от него, а не от отца.

«Но уже через месяц начались проигрыши. Денис злился, вкладывал больше, чтобы отыграться, брал деньги из карманных накоплений, потом — из родительского кошелька. Редкие выигрыши не позволяли бросить. Молодой человек чувствовал прилив сил, эмоциональный подъем. Тем более в такие моменты он оказывался в центре внимания, знакомые отмечали его успехи, были рядом, когда у него появлялись деньги. К 19 годам Денис пропускал пары в университете, продал MacBook, который подарили родители, и взял три микрозайма на общую сумму 400 000 рублей. Когда родители обнаружили долги, мать плакала, отец кричал. Но после эмоциональной бури они тайно погасили кредиты. Это стало роковой ошибкой: Денис подсознательно воспринял это как разрешение продолжать. Впоследствии он также набирал долги, за которые расплачивались его близкие. Претензии и ссоры продолжались, после которых желание выиграть только усиливалось», — рассказал врач.

Еще через год Денис уже не контролировал себя. Он играл сутками и ставил на все подряд. Когда он проиграл автомобиль, который подарили ему на совершеннолетие, на семейном совете было принято решение обратиться к специалистам.

«Психолог помог Денису понять, что он играл не ради денег, а ради ощущения, что он чего-то стоит. Молодой человек смог, хоть и не сразу, признать проблему, ведь до этого лишь оправдывал себя. Постепенно он нашел новые источники радости, отец Дениса тоже пришел на сеанс семейной терапии. Денис не играет уже два года», — отметил Вашкин.

Вторая пациентка – Мария – пришла в клинику в 2024 году самостоятельно. Ей было 32 года, она была подавлена и переживала, потому что из-за лудомании она потеряла все. Обратиться за помощью Машу убедили старшая сестра и ее муж. И хотя сама девушка не верила в успех, согласилась обсудить свою проблему с психотерапевтом.

«Мария всегда была активной и веселой девушкой, у нее было много подруг и интересов. Правда, они часто менялись. В 30 лет девушка решила изменить свою жизнь, открыть свою студию с шоурумом. Но денег не было даже на старт. Случайно она увидела рекламу онлайн-рулетки и решила попробовать – просто развлечься, ведь ей так нравится все новое. Первые несколько партий ее преследовала удача. Однажды везение закончилось, но выйти из игры оказалось непросто», — рассказывает Вашкин.

Какое-то время Мария не заходила на сайт. Но любопытство взяло верх, она снова прошла цикл от удачи до больших проигрышей.

«Тогда она решила изменить тактику – ждала свою «белую полосу» в жизни и тогда начинала играть, ограничивая себя по времени. Иногда получалось остановиться и отвлечься на другие дела, но чаще снова оказывалась на нуле. Со временем ставки становились выше, а визиты в онлайн-казино чаще. Увлечение азартными играми привело к тому, что девушка отдалилась от семьи и подруг. Из-за постоянных проигрышей она накопила большие долги, и это усугубило ее психологическое состояние. Появилась агрессия и скрытность, а привычная активность улетучилась», — продолжил психиатр.

Беседы с психологом вытащили наружу истинные желания и страхи Марии. Сейчас она не играет в азартные игры.

Еще две истории рассказала «Газете.Ru» подростковый психолог-психотерапевт, руководитель сети центров помощи трудным подросткам Анна Хоботова.

«Среди моих пациентов была девушка, школьница. Марине было всего 17 лет, она выросла в благополучной семье. Зависимость началась с безобидных игр с «выводом денег». В 17 лет проиграла сбережения родителей, накопленные на ее же собственное обучение. Родители обратились в центр помощи трудным подросткам, где ей смогли помочь справиться со своей зависимостью хотя бы частично. Позднее она сама стала волонтером и проводила лекции о зависимостях для школьников. Это можно назвать успешной историей выздоровления, хотя сама она признавалась, что тяга к ставкам никуда не делась, и теперь она боится приближаться даже к лотереям», — рассказала Хоботова.

Но лудомания может коснуться и взрослых людей.

«У меня также был и другой пациент – женщина-репетитор 50 лет. Началось все с невинного интереса к онлайн-казино, который быстро перерос в патологическую тягу. Она перестала работать, жила в долг, сочиняла истории о болезнях, брала микрозаймы и в итоге заложила единственное жилье. Квартиру выкупить не смогла, от кредиторов сбежала к дочери в Москву. Отношения с дочерью разрушены, финансовая яма – глубокая и, по сути, необратимая. Однако именно вынужденный переезд стал толчком к попытке изменить свою жизнь. Рядом с близким человеком, который ее поддерживал, и при полном финансовом крахе Ольга начала терапию. Хотя отношения с дочерью, которой много лет пришлось расплачиваться за долги матери, были испорчены», — рассказала Хоботова.

Лудоманом может стать каждый?

Почему одни люди без вреда для себя играют время от времени, а другие «подсаживаются» на азартные игры? Развитию лудомании способствует сочетание нескольких факторов – психологических, социальных и биологических.

«Импульсивные, эмоционально нестабильные люди более подвержены зависимостям. Если в детстве в семье культивировалось убеждение, что «деньги решают все», или поощрялись игры на интерес, это тоже может заложить почву для лудомании в будущем. Высокая конкуренция и привычка к риску (например, у бывших спортсменов после завершения карьеры) могут поддерживать тягу к азарту. Низкая самооценка, ощущение неудовлетворенности жизнью, зависть к более успешным тоже способны подтолкнуть к игре, чтобы самоутвердиться», — объяснила Яровая.

Как и любая зависимость, игромания развивается постепенно. В начале человек решает «попробовать». Часто – под воздействием навязчивой рекламы, сулящей легкие деньги. Нередко толчком служит влияние друзей или родственников, которые уже делают ставки. Если близкий круг считает игру на деньги нормой, человек легче формирует соответствующую привычку.

«На первых порах он ставит сравнительно небольшие суммы (200, 300, 500 рублей), и при этом периодически выигрывает. Таким образом ставки получают положительное подкрепление у психики и успешно обходят защитные реакции. Игра плотно входит в жизнь человека и продолжает восприниматься как нечто безопасное, увлекательное и не приносящее никакого ущерба – ни психологического, ни финансового. В этот момент начинается этап «повышения дозы»: маленькие ставки перестают доставлять нужные эмоции, и постепенно человек ставит все больше и больше», — рассказал «Газете.Ru» психотерапевт СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Антон Волков.

Причем, по словам опрошенных специалистов, подавляющее большинство игроманов – это мужчины 20–40 лет.

«Женщины в зависимость от азартных игр впадают реже, но зато сильнее рискуют стать «пассивными игроманами». Нередко бывает, что в паре (особенно молодой) партнерша принимает сторону мужа и готова закрывать глаза даже на крупные проигрыши. Женщина включается в процесс, сопереживает, поддерживает супруга, верит в скорый успех. Если же ситуация становится критической – то она может обратиться за помощью к своим родителям. Попросить помочь деньгами, продать жилье или машину, чтобы помочь сохранить семейную жизнь. Такое происходит достаточно часто и может иметь катастрофические последствия для семейных связей», — поделился Волков.

Вылечиться от игровой зависимости можно, хотя это и непросто. Главное – вовремя осознать проблему и обратиться к специалисту за помощью.

Срезать голову гидре

Чтобы решить проблему лудомании, в Минфине России предложили маркировать рекламу азартных игр и букмекерских контор. Теперь при ее демонстрации будет появляться предупреждение о рисках проиграть, лишиться денег и здоровья. Законодательно запретят и заключать пари с несовершеннолетними и должниками.

«Пристрастие граждан к азартным играм — социальная проблема, которая влечет за собой риски неблагоприятных последствий как для участников игр, так и для их близких. Обращает на себя внимание проблема использования гражданами свободных денежных средств для участия в азартных играх в букмекерских конторах, а не для инвестирования», — отметили авторы проекта.

Также в России предложили ввести миллионные штрафы за незаконную рекламу азартных игр (онлайн-казино) в интернете, а также установить отдельную административную ответственность за нарушение игорным бизнесом закона о рекламе. Помимо этого, в Минздраве ведется разработка клинических рекомендаций по работе и диагностике лудомании. Документ должен быть принят в 2027 году.