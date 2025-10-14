На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Бесовские игрища»: в Госдуме выступили против казино на Алтае

Милонов осудил идею Минфина открыть казино на Алтае
true
true
true
close
RomanR/Shutterstock/FOTODOM

Идея Минфина открыть казино на Алтае не принесет региону счастья, потому что туда поедут тратить деньги «маньяки и лудоманы». Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Позиция [Минфина] имеет под собой некие основания. Да, безусловно, туда станет больше летать людей. Но каких людей? Маньяков, оголтелых лудоманов, которые будут просаживать деньги своей семьи, своих матерей в этих злачных местах казино. А сами безблагодатные деньги, вырученные от работы этих домов позора с этими шайтанскими рулетками — они не принесут блага, деньги будут, но блага от них и счастья никакого не будет. Поэтому надо сохранить духовную, моральную, нравственную чистоту Алтая от этих бесовских игрищ», — сказал он.

До этого Минфин России разработал законопроект о создании игорной зоны на территории Республики Алтай. В проекте закона отмечается, что мера позволит повысить турпоток в регион, обеспечить дополнительный стимул развития, а также создать новые рабочие места. Сейчас в Крыму, Краснодарском и Приморским крае и в Калининградской области действуют игровые зоны.

Ранее среди россиян вдвое вырос спрос на поездки во время ноябрьских праздников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами