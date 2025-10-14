«Бесовские игрища»: в Госдуме выступили против казино на Алтае

Идея Минфина открыть казино на Алтае не принесет региону счастья, потому что туда поедут тратить деньги «маньяки и лудоманы». Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Позиция [Минфина] имеет под собой некие основания. Да, безусловно, туда станет больше летать людей. Но каких людей? Маньяков, оголтелых лудоманов, которые будут просаживать деньги своей семьи, своих матерей в этих злачных местах казино. А сами безблагодатные деньги, вырученные от работы этих домов позора с этими шайтанскими рулетками — они не принесут блага, деньги будут, но блага от них и счастья никакого не будет. Поэтому надо сохранить духовную, моральную, нравственную чистоту Алтая от этих бесовских игрищ», — сказал он.

До этого Минфин России разработал законопроект о создании игорной зоны на территории Республики Алтай. В проекте закона отмечается, что мера позволит повысить турпоток в регион, обеспечить дополнительный стимул развития, а также создать новые рабочие места. Сейчас в Крыму, Краснодарском и Приморским крае и в Калининградской области действуют игровые зоны.

