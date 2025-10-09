Ветеран СВО сгорел заживо в день рождения. Он ночевал в трейлере, привезя гуманитарку

В Подмосковье сгорел бывший смоленский чиновник и ветеран СВО Олег Иванов

В Подмосковье в свой день рождения трагически погиб бывший смоленский чиновник, ветеран СВО Олег Иванов. Он привез в Сергиев Посад гуманитарную помощь на фронт и остался ночевать в автотрейлере на охраняемой стоянке. В итоге транспортное средство сгорело вместе с Ивановым при невыясненных обстоятельствах. СК не исключает, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В подмосковном Сергиевом Посаде в результате пожара в автотрейлере погиб ветеран специальной военной операции (СВО), экс-чиновник из Смоленска Олег Иванов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации SHOT, пожар произошел около 2:00 мск на парковке Семейного центра имени Мещерякова на улице Пограничной, там загорелись два микроавтобуса. Кроме того, взорвались газовые баллоны. Позже останки Иванова нашли сотрудники МЧС.

Региональное управление Следственного комитета России уточнило, что сгоревшее транспортное средство марки «Газель» находилось на охраняемой стоянке. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, назначили судебную медицинскую экспертизу, опросили свидетелей и изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения. Проводится проверка.

Версии трагедии

Накануне Иванов привез гуманитарную помощь для участников СВО в Семейный центр и остался ночевать в автотрейлере, выяснил SHOT. Это подтвердил и Telegram-канал «112».

«Олег Вячеславович привез очередную гуманитарку и решил переночевать в своем домике на колесах после изнурительной дороги», — говорится в публикации.

Baza узнала, что Иванов также проходил стажировку по спецпрограмме «Герои Подмосковья». Снимать номер в санатории мужчина не стал и жил в машине.

Ветеран СВО, вероятно, отмечал в автофургоне свой 56-й день рождения, предположил источник РИА Новости.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Возможно, Иванов не потушил сигарету, пишет «112». Признаков насильственной смерти пока не обнаружено.

Чем известен Иванов?

Олег Иванов родился в Смоленске 9 октября 1969 года. Окончил Высшее пограничное военно-политическое училище и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

В 2008 году Иванов возглавил главное управление по реализации приоритетных национальных проектов в Смоленской области. Затем стал руководителем главного управления международных связей, регионального сотрудничества и туризма Смоленской области.

Спустя два года Иванова назначили главой администрации Кардымовского района. Позже он занял пост начальника главного управления Смоленской области по делам молодежи и патриотическому воспитанию.

Впоследствии Иванов стал директором Дворца спорта «Юбилейный» в Смоленске, устроился заместителем директора культурно-досугового центра «Губернский».

После начала СВО отправился на фронт добровольцем .

«Семья в шоке была. В сильном шоке. Хотя, у меня зять ветеран боевых действий. С 2016 года в ДНР служит, и сейчас там находится», — поделился он в беседе с информагентством «О чем говорит Смоленск».

Первый контракт Иванов отслужил в добровольческом формировании — в казачьем диверсионно-разведывательном отряде «Енисей», где был назначен заместителем комбрига. В рамках второго контракта служил в отдельной разведывательной штурмовой бригаде «Сибирь».

По информации портала SmolNarod.ru, Иванов проявил мужество и героизм в боях под Клещеевкой.

Ветеран СВО входит в состав центрального правления ветеранов боевых действий России, Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Награжден медалью «За отвагу» и «Георгиевским крестом» IV степени ДНР.

После возвращения со спецоперации Иванов занимался сбором и доставкой гуманитарной помощи на фронт. Мужчина женат, воспитал сына и дочь.