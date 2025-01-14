«Пришел к дому с молотком». В Саратове задержали подростка за подготовку убийства Героя России

Подростка из Саратовской области подозревают в подготовке убийства депутата и Героя России Александра Янкловича. По версии следствия, 16-летний юноша получил задание на убийство от некоего куратора и пришел к его дому с молотком. Подростка задержали сотрудники ФСБ, возбуждено уголовное дело. Сам Янклович заявил, что прощает юношу, но предъявит претензии его кураторам.

Несовершеннолетнего жителя Саратова подозревают в приготовлении к убийству депутата, сообщает управление СК РФ по Саратовской области. По данным ИА «Регион 64», речь идет о Герое России, депутате Саратовской облдумы Александре Янкловиче.

Кто такой Александр Янклович Александр Янклович — подполковник запаса, Герой России и депутат Саратовской областной думы.



Он участвовал в обеих Чеченских кампаниях, а звание Героя России получил в 1999 году за взятие рубежа во время боев в Буйнакском районе Дагестана. В то время он был командиром группы 20-го отряда спецназа Приволжского округа. Указ о его награждении — в числе последних подписанных президентом России Борисом Ельциным.



С начала СВО Александр Янклович занимался отправкой помощи военным. В 2023 году заключил контракт и отправился на СВО командовать подразделением Росгвардии. В сентябре 2024 Янклович был уволен со службы по возрасту и вернулся в Саратовскую облдуму.

По версии следствия, в период с декабря 2024 года по январь 2025-го 16-летний юноша «вступил в сговор с неустановленными лицами». После чего по их заданию он вооружился молотком и направился к месту жительства депутата «с целью его убийства».

Янкловича дома не оказалось, юноша ушел, «намереваясь по согласованию продолжить свои действия после получения информации о местонахождении мужчины».

11 января его задержали сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и выполнением общественного долга), решается вопрос о помещении его в СИЗО.

Александр Янклович подтвердил, что покушение готовилось именно на него. В комментарии, размещенном в Telegram-канале «Твои герои, Саратов! ZOV», он пояснил, что ни он, ни его близкие не пострадали, с ними все в порядке. В тот день, когда подросток пытался выследить его с молотком, никого дома не было — вся семья была на службе в храме.

«Данная операция курировалась из-за рубежа украинскими спецслужбами. [Исполнители] получали за это денежные средства, подготовка велась тщательно. Они длительный период следили за моим домом, моими передвижениями, моей машиной. Способ [нападения] был выбран нетривиальный — перцовый баллончик и молоток», — рассказал Янклович.

Говоря о возможных мотивах покушения, он отметил, что находится в «черном списке» украинского сайта «Миротворец» уже более двух лет.

«Жалко парня, которому кураторы запудрили мозги. Следите за своими детьми, воспитывайте их правильно», — сказал Янклович.

По словам подполковника, у него четверо детей, старший сын служит в спецназе и сейчас на военной операции.

Янклович обратился к задержанному подростку с такими словами: «Я тебя прощаю, у меня нет к тебе претензий. А вот к врагам, которые запудрили тебе мозги, у меня много претензий, и я их все предъявлю».

Что известно о задержанном

По информации Telegram-канала SHOT, задержан 16-летний Павел Д. из Саратова.

«Пацан из неполной семьи, мать постоянно на работе на одном из маркетплейсов, и на ребенка просто не было времени. Подозреваемый ранее не проходил по уголовным делам и на учете в ПДН не состоял», — отмечается в публикации.

По данным SHOT, в январе этого года с Павлом «связался некий человек под именем MaksMaks и запудрил мозги парню, который и так негативно относился к СВО». В ходе диалога куратор предложил план по нападению на Янкловича (как утверждается, к депутату Павел и без того был настроен отрицательно — ему не нравилось, что тот собирает гуманитарную помощь военнослужащим).

Будущее орудие убийства он подобрал сам, решив, что молоток — самое устрашающее и показательное.