«Единого мнения ждать не следует»: министр труда РФ — о четырехдневке и налоге на тунеядство

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что россиянам не стоит ждать введения четырехдневной рабочей недели из-за дефицита кадров. По его словам, в отечественной практике четырехдневка — это, скорее, вынужденная мера. Также Котяков высказался против налога на тунеядство и рассказал о мерах поддержки безработных в РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Четырехдневная рабочая неделя

Россиянам не стоит ожидать введения четырехдневной рабочей недели на федеральном уровне, так как несколько отраслей в РФ испытывают дефицит кадров, в частности, квалифицированных сотрудников. Об этом в интервью ТАСС заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Если говорить о четырехдневке или шестидневке, я в целом хочу сказать, что у нас сегодня трудовое законодательство сформировано достаточно гибко. То есть у нас по нормам, предусмотренным в Трудовом кодексе и нормативно-правовой базе, есть возможность индивидуальной настройки рабочего графика между работником и работодателем», — уточнил Котяков.

Глава Минтруда добавил, что ведомство в 2024 году в рамках формирования пятилетнего прогноза кадров выявило дефицит в сотрудниках в разных сферах.

«Сегодня мы ставим для себя очень амбициозную задачу активного вовлечения молодежи в трудовые ресурсы, начиная со студенческой скамьи. Но при этом даже с учетом нашей активной работы, с учетом тех целевых показателей, которые мы перед собой ставим, мы все равно понимаем, что у нас в отдельных отраслях будет существовать напряженность. Исходя из этого,

единого мнения работников и работодателей по сокращению рабочей недели ожидать не следует», — сообщил министр.

Он также уточнил, что в отечественной практике четырехдневная и трехдневная рабочие недели — это, скорее, вынужденная мера конкретного работодателя. Она может быть связана, например, с проблемами по сбыту продукции или перенастройкой технологического цикла.

В России уже не первый год обсуждают переход на четырехдневную рабочую неделю. Так, в январе 2025-го глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости высказал мнение, что Россия со временем может прийти к четырехдневке. При этом депутат уточнил, что для всех профессий сделать это будет невозможно. Например, по его словам, врачи не смогут оперировать из дома или сократить количество приемов.

Также, как заявил Нилов, сокращение рабочей недели «кто-то должен чем-то компенсировать».

«Компенсировать можно либо финансами, либо технологиями. И вот я считаю, что как раз технологии и должны взять на себя эту компенсационную функцию. Когда произойдет оптимизация, роботизация, искусственный интеллект позволит не снизить, а даже повысить производительность труда, не снизить, а даже повысить доходы граждан, но сократить личное присутствие, личное участие», — пояснил парламентарий.

В сентябре Нилов заявил, что после пандемии часть работодателей продолжают использовать удаленную и смешанную формы занятости и некоторые «уже определили вместо пятидневной рабочей недели четырехдневную, а некоторые и трехдневную неделю». Это, по словам депутата, достигается за счет перераспределения ресурсов и самоорганизации, при этом производительность труда у работников не снижается.

«Поэтому со временем мы перейдем [к четырехдневной неделе], я уверен, но это не сегодня, не завтра и не послезавтра. И не для всех сфер», — говорил парламентарий.

Опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob, показал, что введение четырехдневки поддерживает более половины респондентов. При этом большинство компаний высказываются против этого шага из-за кадрового голода .

Налог на тунеядство и новый принцип поддержки

Котяков также высказался об идее введения налога на тунеядство. В интервью РБК министр труда заявил, что внутренне не поддерживает такую меру.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что более половины респондентов также не поддерживают введение такого налога. Однако некоторые представители власти периодически высказывают похожие предложения. Так, в 2024 году депутат томской думы Екатерина Собканюк выступила с инициативой рассмотреть возможность создания трудовых лагерей в России. Ее предложение вызвало смех на заседании, после чего Собканюк заявила, что существует масса людей, которые «просто не хотят работать и являются тунеядцами».

Что касается безработных россиян, то для них, как рассказал глава Минтруда, введут новый принцип поддержки.

«Мы четко говорим: государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия. Это своего рода принцип «двух ключей», когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации, если нет объективных причин, которые не позволяют это сделать», — уточнил он, назвав такой подход наиболее эффективным для решения проблемы бедности.

При этом Котяков пояснил, что, если у человека сложилась «объективная жизненная ситуация», в которой без помощи государства не обойтись, — то власти будут помогать. Однако в случае, когда на поддержку претендует человек, например, находящийся в трудоспособном возрасте, но неработающий, стоит применять другой подход.

«Если, например, взрослый трудоспособный человек, не имеющий противопоказаний к труду, не работает — наверное, государство имеет право задать вопрос: «А почему? Что сегодня в рамках текущих условий тебе не позволяет выйти на работу?» — сказал министр.

Котяков добавил, что сегодня государство предлагает целый спектр мер поддержки, которые направлены на выведение человека на рынок труда. Однако если тот отказывается от этих мер и планирует получать пособия, возникает вопрос, почему его должны «содержать» добросовестные налогоплательщики. Глава Минтруда пояснил, что с этим нужно работать, в том числе донастраивая меры социальной поддержки.

«Сейчас в рамках единого пособия уже введена минимальная планка заработка, то есть минимальный уровень трудового дохода, который должен получать человек [чтобы иметь право на пособие], — четыре минимальных размера оплаты труда в год. Как правило, такой доход формирует неполная, эпизодическая занятость. Соответственно, наша задача — создавать условия для более системного участия в рынке труда», — заявил Котяков.

Перезагрузка маткапитала

Кроме этого, министр труда сообщил о планах проиндексировать материнский капитал на 6,8% с 1 февраля.

«Сейчас в расчете межбюджетного трансферта из федерального бюджета мы пока закладываем индексацию по имеющемуся макропрогнозу, но увеличение будет — по фактическому уровню инфляции», — пояснил он.

При этом, по словам Котякова, до конца 2025-го Минтруд также сформирует предложения по перезагрузке этой меры поддержки. Однако пока, как уточнил глава ведомства, рано говорить о деталях.