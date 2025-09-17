В России предложили увеличить ежегодный отпуск. Минтруд готов рассмотреть инициативу

В Госдуме предложили увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска до 35 дней. Депутат Николай Новичков объяснил, что за последние годы радикально выросла стрессоемкость рабочего процесса. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что ведомство готово рассмотреть законопроект. Однако парламентарии инициативу не поддержали и назвали ее нежизнеспособной. В частности, депутат Максим Иванов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что увеличение отпуска повлечет за собой рост цен.

Минтруд готов рассмотреть инициативу введения в России оплачиваемого отпуска длиной в 35 дней, когда она будет внесена в правительство. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Антон Котяков на полях Всероссийской недели охраны труда.

«Как только эта законодательная инициатива поступит на рассмотрение в правительство, мы рассмотрим и дадим на нее официальный отзыв. Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе», — отметил министр.

16 сентября депутат Госдумы Николай Новичков рассказал, что его коллеги готовят законопроект об увеличении оплачиваемого отпуска до 35 дней. По его словам, такая мера необходима не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам, а также людям среднего возраста.

«Законопроект по увеличению оплачиваемого отпуска гражданам до 35 дней совершенно необходим по причине того, что радикально выросла стрессоемкость рабочего процесса, рабочего времени. И, грубо говоря, срок, который определялся ранее для восстановления трудоспособности человека в 28 дней, конечно, уже устарел», — пояснил парламентарий.

Повлечет рост цен и усугубит дефицит кадров

Депутат Максим Иванов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 дней в год повлечет за собой рост цен на товары и услуги. Парламентарий добавил, что такую меру можно ввести — но только для отдельных категорий граждан, например, многодетных семей.

«Вопрос, очевидно, экономический, требует внимательной оценки. Увеличение срока отпуска повлечет за собой дополнительную нагрузку на предприятия, в том числе на малый бизнес, сферу обслуживания. Значит, повысится и стоимость услуг или цена, например, булочки в кафе или литра молока в магазине. И это повлияет уже на всех», — объяснил Иванов.

Кроме того, он отметил, что Россия и так находится в числе стран-лидеров по количеству выходных дней. Так, в 2025 году их было 118 при пятидневке.

С мнением Иванова согласился его коллега, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В беседе с «Ридусом» депутат заявил, что увеличение продолжительности отпуска может спровоцировать инфляцию.

«Хорошо, когда люди меньше работают и больше отдыхают. Но надо понимать, что увеличение оплачиваемого отпуска является затратным мероприятием. Потребуются серьезные расходы со стороны бизнеса, государства и некоммерческого сектора. Готовы ли они к этому? Сомневаюсь», — подчеркнул Нилов, добавив, что для работодателей такая мера может стать тяжким бремен, а кого-то и вовсе вынудит прекратить деятельность.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в комментарии изданию «Взгляд» также назвала инициативу нежизнеспособной.

Зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков при этом заявил, что введение 35-дневного отпуска может лишь усугубить дефицит кадров в стране.

«Профсоюзы, конечно, выступают за то, чтобы россияне больше отдыхали, особенно не за свой счет, а в порядке оплачиваемого отпуска. Проблема в том, что сейчас у нас в стране явный недостаток трудовых ресурсов. Это известная экономическая проблема. И в случае, если увеличивается отпуск, то встает вопрос, кто будет работать в то время, когда люди будут в отпусках», — отметил он.

Инициатива актуальна

Впрочем, есть и те, кто инициативу поддержал. Зампред Московской федерации профсоюзов Сергей Чиннов заявил ТАСС, что она актуальна особенно в последнее время, когда наблюдается тенденция увеличения продолжительности рабочего времени.

«Нам важно, чтобы трудящиеся могли полноценно отдыхать и восстанавливать силы, а также проводить больше времени с семьей. Хочу отметить, подобная идея не нова. Уже пятый год мы наблюдаем тревожную тенденцию: люди стали работать больше, например, по 12 или даже 16 часов. Особенно это актуально для организаций, где нет профсоюзов», — сказал Чиннов.