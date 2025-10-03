4 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

4 октября поздравления с профессиональным праздником принимают военнослужащие космических войск и специалисты в сфере гражданской обороны. В мире вспоминают о важности защиты животных и отдают должное прогрессу в освоении космоса. Православные верующие в этот день чтут память святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 4 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 4 октября

День космических войск России

4 октября — особый праздник в календаре памятных дней Вооруженных сил России. День Космических войск был учрежден по поручению президента РФ в 2006 году и приурочен к запуску первого искусственного спутника Земли в 1957 году, что открыло новую эру в освоении космоса.

Сегодня космические войска входят в состав Воздушно-космических сил России. Они работают в тесной связке с воинскими формированиями, обеспечивающими противовоздушную оборону. На вооружении космических войск находятся системы предупреждения о ракетном нападении, оптико-электронные комплексы, космические аппараты двойного назначения, средства радиоэлектронной борьбы и другая техника.

close Макет первого в мире искусственного спутника Земли «Спутник-1» в павильоне «Карелия» Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, 1957 год Валентин Черединцев/ТАСС

День гражданской обороны России

Ежегодно 4 октября отмечается День гражданской обороны России. Он приурочен к созданию в 1932 году общесоюзной системы местной противовоздушной обороны. Спустя 30 лет организацию преобразовали в Гражданскую оборону (ГО) СССР. Именно в этот период в стране разработали теоретические основы защиты населения.

Каждый год к праздничной дате приурочен месячник гражданской обороны, в рамках которого население обучают действиям в экстренных ситуациях. В школах Подмосковья, например, провели тематические уроки, на Колыме, в Курской области и некоторых других регионах прошли штабные тренировки.

Всемирная неделя космоса

Исторически важный запуск советского спутника 4 октября 1957 года послужил поводом для празднования Всемирной недели космоса. С 4 по 10 октября в разных странах под эгидой ООН проходят научные, образовательные и культурные мероприятия, посвященные вопросам изучения космического пространства.

Широко отмечают эту дату в России. В этом году в рамках Всемирной недели космоса в Санкт-Петербурге пройдет научно-практическая конференция «Чтения памяти академика Глушко». В центре внимания преподавателей, студентов и ученых будут новейшие разработки в области ракетной техники и космонавтики. Кроме того, Петербург примет X Всероссийский форум космонавтики и авиации «Космостарт». В Калуге проведут специальные мероприятия в Музее истории космонавтики и музеях Циолковского и Чижевского. В Москве главной площадкой праздника станет Музей космонавтики на ВДНХ.

Всемирный день животных

Один из старейших праздников, появившийся столетие назад. Его инициатором выступил в 1925 году немецкий писатель и кинолог Генрих Циммерман, а в 1931 году Всемирный день животных был официально учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в Италии.

Цель праздника — привлечь внимание общества к защите братьев наших меньших. В зоопарках в этот день проходят познавательные мероприятия. В Москве накануне праздника состоялся первый всероссийский съезд защитников животных. Его участники обсудили проблемы содержания домашних питомцев, отлова безнадзорных животных и сохранения редких и исчезающих видов.

close Панда Жуи в Московском зоопарке Zhang Chaoqun/XinHua/Global Look Press

Какие праздники и памятные даты отмечаются 4 октября в других странах

День булочек с корицей — Швеция. Ежегодно 4 октября шведы отмечают праздник в честь одного из самых любимых национальных лакомств — булочек с корицей. В этот день принято угощаться пышной сдобой в кафе и печь булочки самостоятельно целыми противнями — для друзей и коллег.

Фестиваль вина Арени — Армения. Традиционно в первую субботу октября в армянском селе Арени проходит одно из самых вкусных и веселых событий года — фестиваль вина. В этот день продегустировать напитки, познакомиться с культурой и традициями Армении приезжают туристы из разных стран.

close Ежегодный фестиваль вина «Арени» в Вайоцдзорской области Армении, 5 октября 2019 года lovelypeace/Shutterstock/FOTODOM

День кораблей в бутылках — США. Этот необычный праздник появился в США в честь дня рождения Джека Хинкли, основателя американской ассоциации «Корабли в бутылках». Сегодня бутылочное судостроение — одновременно и хобби, и искусство. 4 октября — отличный повод сделать первые шаги в мастерстве миниатюрного моделирования.

Религиозные праздники 4 октября

Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня

4 октября — завершающий день торжеств в честь Воздвижения Животворящего Креста Господня, праздника, который входит в число важнейших для православной церкви. В этот день повторяются праздничные богослужебные тексты. Священник совершает вокруг аналоя с Крестом трехкратное каждение богослужебный ритуал, заключающийся в сжигании в кадильнице ладана, что символизирует благодать Святого Духа и вознесение молитв к Богу. Затем Крест вносят через Царские врата в алтарь и располагают его на святом престоле.

Воздвижение Креста Господня — 2025: как отмечают праздник в церкви и дома Каждый сентябрь православные христиане отмечают один из самых почитаемых праздников — Воздвижение... 26 сентября 17:57

Обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский – выдающийся церковный деятель, богослов, писатель и просветитель, живший во второй половине XVII — начале XVIII века. Он прославился своими трудами и благочестивой жизнью. Известен прежде всего как автор Четьих-Миней ‒ многотомного труда, собравшего воедино биографии множества православных святых и оказавшего огромное влияние на русскую культуру и духовность.

Святитель Димитрий также активно занимался проповеднической деятельностью, боролся с расколом в церкви и заботился о просвещении народа. Скончался Димитрий Ростовский в 1709 году в нищете. Единственным его имуществом были книги и рукописи. Мощи святого были обретены в 1752 году, когда над могилой святителя осел чугунный пол. Возле них стали происходить многочисленные чудеса исцеления. А в 1757 году состоялось прославление митрополита Димитрия в лике святых.

День памяти святого апостола Кодрата

Священномученик Кодрат был апостолом от 70-ти, епископом Афинским и Магнезийским. В начале II века проповедовал Евангелие на территории Греции. Невзирая на языческие гонения, он полностью посвятил себя Христу и делу обращения язычников в христианскую веру. В 126 году апостол Кодрат написал большой и важный труд — апологию в защиту христианства. Он лично представил его императору Адриану. Ознакомившись с ним, правитель был так впечатлен, что повелел не судить христиан без доказательств.

close Diego-Herculano-ZUMAPRESS.com/Global Look Press

День памяти священномученика Ипатия

В этот день православная церковь также вспоминает священномучеников Ипатия, епископа, и Андрея, пресвитера. Оба они пострадали от гонений на христиан в VIII веке. Однажды император Лев Исаврянин приказал уничтожить все иконы. Когда Ипатий и Андрей стали свидетелями этих бесчинств, они смело встали на защиту святынь. Император приказал бросить мучеников в темницу и подверг их страшным истязаниям. Однако святые ушли из жизни несломленными.

День памяти святого Франциска Ассизского

Католическая церковь 4 октября вспоминает святого Франциска Ассизского, небесного покровителя экологов. Он жил на рубеже XII-XIII веков и известен тем, что учредил орден францисканцев.

На протяжение всей жизни святой проповедовал любовь и сострадание ко всем живым существам, говорил о духовном равноправии человека и других живых созданий. Предания гласят, что животные слушались Франциска Ассизского и никогда не причиняли ему вреда. Кстати, в Италии день памяти святого с этого года станет национальным праздником. Соответствующее решение приняли на Итальянской епископской конференции.

Православная церковь 4 октября также чтит память: • преподобного Даниила Шужгорского;

• преподобного Иосифа Заоникиевского (Вологодского);

• святителей Исаакия и Мелетия, епископов Кипрских;

• мучеников Евсевия и Приска;

• священномучеников Александра Федосеева, Алексия Стабникова, Константина Широкинского, Иоанна Флерова, пресвитеров, преподобномучеников Маврикия (Полетаева), архимандрита, и мученика Василия Кондратьева, священномучеников Валента Никольского, Александра Белякова, Иоанна Лазарева, Андрея Бенедиктова, Петра Сахаровского, Иоанна Никольского, Василия Носова, пресвитеров, священномученика Иоанна Быстрова, пресвитера, священномученика Василия Крымкина, пресвитера.

Народные праздники и приметы 4 октября

Кондрат да Ипат

В этот день на Руси вспоминали апостола от семидесяти Кодрата и епископа Ипатия. Праздник в народной традиции неразрывно связывали с земледелием. Считалось, что на Кондрата да Ипата лениться нельзя: все счастье упустишь. А вот тот, кто трудится, особенно в поле, получит награду по заслугам. Народная мудрость гласила: «Не присядешь без дела на Кондрата да Ипата — будешь богатым». Впрочем скептики на это возражали другой пословицей «Кондрат с Ипатом помогают богатеть богатым».

Приметы

Какая погода стоит в этот день — такая продлится еще четыре недели.

Северо-восточный ветер — к резкому похолоданию.

У кротов полные норы соломы — к морозной зиме.

Куры и гуси линять начали — к похолоданию.

Скупой урожай грибов и щедрый орехов — к очень холодной и снежной зиме.

Какие исторические события произошли 4 октября

1535 год — в печать вышла первая Библия на английском языке.



— в печать вышла первая Библия на английском языке. 1800 год — на Луганском литейном заводе заработала доменная печь, которая впервые в Российской империи начала производить чугун с использованием кокса.



— на Луганском литейном заводе заработала доменная печь, которая впервые в Российской империи начала производить чугун с использованием кокса. 1911 год — в Лондонском метро торжественно запустили первый эскалатор. Устройства рекламировали как огнеупорные и разрешали курить во время передвижения. Чтобы привлечь к новинке внимание, всем отважившимся на поездку предлагали рюмочку бренди.



— в Лондонском метро торжественно запустили первый эскалатор. Устройства рекламировали как огнеупорные и разрешали курить во время передвижения. Чтобы привлечь к новинке внимание, всем отважившимся на поездку предлагали рюмочку бренди. 1923 год — Владимир Ленин подписал декрет об учреждении Госбанка РСФСР, который через некоторое время был реорганизован в Государственный банк СССР.



— Владимир Ленин подписал декрет об учреждении Госбанка РСФСР, который через некоторое время был реорганизован в Государственный банк СССР. 1926 год — в Турции вступил в силу новый Гражданский кодекс. Документ запретил многоженство и предоставил женщинам равные с мужчинами права в вопросах развода и наследования имущества.



— в Турции вступил в силу новый Гражданский кодекс. Документ запретил многоженство и предоставил женщинам равные с мужчинами права в вопросах развода и наследования имущества. 1959 год — состоялся запуск советской космической станции «Луна-3», впервые сфотографировавшей обратную сторону естественного спутника Земли.

Как СССР впервые снял обратную сторону Луны на пленку В течение многих тысячелетий облик обратной стороны Луны был для человечества тайной. Когда же... 01 ноября 14:34

close Макет автоматической межпланетной станции «Луна-3» РИА Новости

1993 год — штурм Белого дома : президент России Борис Ельцин ввел в Москву войска, которые обстреляли здание парламента из танков. После этого защитники Белого дома сдались. По официальным данным, в этот день погибло 74 человека.



— : президент России Борис Ельцин ввел в Москву войска, которые обстреляли здание парламента из танков. После этого защитники Белого дома сдались. По официальным данным, в этот день погибло 74 человека. 1999 год — в США создан центр надзора и контроля за преступностью в интернете. Главная его задача — предотвращение хакерских угроз.

Дни рождения и юбилеи 4 октября

В 1762 году родился Иван Дорохов — генерал-лейтенант русской армии, герой Отечественной войны 1812 года.



— генерал-лейтенант русской армии, герой Отечественной войны 1812 года. В 1769 году родился граф Алексей Аракчеев — русский государственный и военный деятель. Прославился как поборник муштры и строевых учений. С ним связано такое понятие, как «аракчеевщина» — режим деспотизма, произвола и грубой военщины.



— русский государственный и военный деятель. Прославился как поборник муштры и строевых учений. С ним связано такое понятие, как «аракчеевщина» — режим деспотизма, произвола и грубой военщины. В 1816 году родился Эжен Потье — французский поэт и революционер, автор «Интернационала».



— французский поэт и революционер, автор «Интернационала». В 1835 году родился Григорий Потанин — русский географ и писатель, исследователь Центральной Азии.



— русский географ и писатель, исследователь Центральной Азии. В 1847 году родился Луи Анри Буссенар — французский писатель, автор приключенческой литературы, в том числе популярных романов «Капитан Сорви-голова» и «Похитители бриллиантов».



— французский писатель, автор приключенческой литературы, в том числе популярных романов «Капитан Сорви-голова» и «Похитители бриллиантов». В 1895 году родился Рихард Зорге — немецкий журналист и советский разведчик, Герой Советского Союза.



— немецкий журналист и советский разведчик, Герой Советского Союза. В 1895 году родился Бастер Китон — один из величайших актеров немого кино, американский кинорежиссер, обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус».



— один из величайших актеров немого кино, американский кинорежиссер, обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус». В 1903 году родился Джон Винсент Атанасов — американский физик, один из изобретателей первого электронного компьютера.



— американский физик, один из изобретателей первого электронного компьютера. В 1916 году родился Виталий Гинзбург — советский и российский физик, академик АН СССР, лауреат Нобелевской премии.



— советский и российский физик, академик АН СССР, лауреат Нобелевской премии. В 1925 году родился Марлен Хуциев — режиссер театра и кино, сценарист, актер, народный артист СССР.



— режиссер театра и кино, сценарист, актер, народный артист СССР. В 1964 году родился Евгений Осин — советский и российский певец, музыкант, автор песен, бывший участник группы «Браво».

Кто отмечает дни рождения

79 лет исполняется Сьюзан Сарандон — американской актрисе, обладательнице премии «Оскар» («Иствикские ведьмы», «Тельма и Луиза»).



— американской актрисе, обладательнице премии «Оскар» («Иствикские ведьмы», «Тельма и Луиза»). 69 лет исполняется Кристофу Вальцу — австрийскому актеру, обладателю двух «Оскаров», «Золотого глобуса» («Бесславные ублюдки»).



— австрийскому актеру, обладателю двух «Оскаров», «Золотого глобуса» («Бесславные ублюдки»). 66 лет исполняется Крису Лоу — британскому музыканту, клавишнику дуэта «Pet Shop Boys».



— британскому музыканту, клавишнику дуэта «Pet Shop Boys». 60 лет исполняется Евгению Касперскому — российскому программисту, специалисту в сфере информационной безопасности.



— российскому программисту, специалисту в сфере информационной безопасности. 49 лет исполняется Алисии Сильверстоун — американской актрисе («Бэтмен и Робин»). В юности она была героиней клипов рок-группы Aerosmith.



— американской актрисе («Бэтмен и Робин»). В юности она была героиней клипов рок-группы Aerosmith. 41 год исполняется Лене Катиной — российской певице, автору песен, экс-солистке группы «t.A.T.u».

close Российский поп-дуэт «Тату», Лена Катина (справа) и Юлия Волкова, выступает на сцене конкурса песни «Евровидение». Рига, Латвия, 24 мая 2003 года. ALASTAIR GRANT/AP