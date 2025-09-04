«Развалился, как картонная коробка». Подробности трагедии на фуникулере «Глория» в Лиссабоне

В Лиссабоне увеличилось до 17 человек число погибших при падении фуникулера «Глория»

В Лиссабоне у одной из двух вагонеток фуникулера «Глория» оторвался трос, после чего она с силой полетела вниз и ударилась о здание, от транспортного средства почти ничего не осталось. Внутри могли быть 43 человека, как минимум 17 из них погибли. 21 человек, в том числе ребенок, пострадали. «Глория» пользовалась популярностью среди туристов, поэтому большинство жертв — иностранцы. Сотрудники давно просили власти отремонтировать фуникулер, но денег из бюджета не выделяли. В Португалии объявлен день национального траура.

Вечером 3 сентября в Лиссабоне знаменитый фуникулер Elevador da Glória («Глория») сошел с рельсов. Погибли не менее 17 человек, пишет Time.

По предварительным данным, около 18:00 по местному времени внутри вагонетки могло находиться до 43 человек. В какой-то момент она сошла с рельсов, полетела вниз, на повороте перевернулась на бок и врезалась в здание. Судя по видео, почти вся вагонетка оказалась всмятку.

На месте аварии погибли 15 человек. Двоих в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали, они скончались ночью в больнице, сообщила глава Португальской службы гражданской обороны Марджилида Кастро Мартинс. Пострадали как минимум 21 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Известно, что внутри вагонетки были иностранцы, их гражданство пока что официально не оглашается. Российское посольство находится в контакте с властями страны. Им не поступала информация о пострадавших россиянах.

Observador пишет, что погибли четыре гражданина Португалии, два — Германии, а также по одному гражданину Испании, Южной Кореи, Кабо-Верде, Канады, Италии, Франции, Швейцарии и Марокко.

«Из 21 пострадавшего 12 женщин и семь мужчин в возрасте от 24 до 65 лет, а также трехлетний ребенок. Восемь из них были доставлены в больницу Санта-Мария, пятеро — в больницу Сан-Жозе, трое — в больницу Сан-Франциско-Ксавьер, один — в больницу Кашкайш и двое — в больницу Амадора», — сказано в материале издания.

Трехлетний мальчик ехал вместе с матерью и отцом. Мужчина погиб на месте, женщина находится в критическом состоянии. Ребенка из-под обломков вытащили очевидцы.

Местные СМИ пишут, что падающая вагонетка могла упасть на прохожего, эта информация не подтверждена.

В канцелярии премьер-министра Португалии Луиша Монтенегру выразили соболезнования семьям погибших. Там уточнили, что правительство следит за ситуацией и контролирует действия экстренных служб. Кроме этого, в Португалии объявили национальный траур.

Развалился, как картонная коробка

Очевидцы рассказали португальскому телеканалу SIC, что

фуникулер неожиданно «с чудовищной силой врезался в здание и развалился, как картонная коробка». Казалось, что у вагонетки «не было никаких тормозов».

Инцидент вызвал панику среди прохожих, которые находились на путях или около них. Они резко побежали, опасаясь оказаться на пути транспортного средства.

«Мы сначала услышали какой-то электрический треск, как будто там, наверху, сверкали молнии, потом дикий скрип, визг, он длился секунд, наверное, 20. Он все нарастал, нарастал, а потом мы увидели, как кабина выкатывается из-за поворота и разбивается о стену», — рассказал очевидец РЕН ТВ.

Очевидица Тереза Д'Аво сказала Jornal de Notícias, что жертв могло быть больше, ведь вагонетка сверху летела по направлению к нижней вагонетке, в которой также находились люди:

«Я была примерно в 1,5 метрах от финиша маршрута. Было очень сильное столкновение. Там были раненые, было очень многолюдно, я услышала детей, мы побежали помогать».

Причины аварии

Причиной аварии стал оторвавшийся трос фуникулера, сообщил SIC. По данным РЕН ТВ, сотрудники уже несколько лет жаловались на износ оборудования и просили выделить средства на ремонт, так как каждая поездка проходила со скрипом.

«Сбои возникали постоянно. Официально их скрывали, называли инцидентами, не вписывали в статистику, на словах — якобы чинили. До сих пор везло — они не приводили к чему-то серьезному. Но вечно так продолжаться не могло», — заявил представитель профсоюза работников железных дорог Лиссабона Карлос Оливейра.

РЕН ТВ пишет, что контракт на техническое обслуживание фуникулера истек за месяц до трагедии, а власти все время отказывали в ремонте. Новую компанию для обслуживания транспортного средства найти не смогли: никто не согласился работать за небольшую сумму. Согласно официальным данным, в последний раз фуникулер проверяли в 2024 году.

Португальская прокуратура начала расследование инцидента.

«Глория» — один из трех традиционных лиссабонских фуникулеров. По сути это канатная дорога с двумя вагонетками, которые ходят вверх и вниз. В Лиссабоне есть фуникулеры, которые ходят без машинистов. Однако обычно у «Глории» есть специалист, который управляет движением вагонеток.

Фуникулер открыли в 1885 году, его электрифицировали в 1915-м. Согласно официальным данным, в каждой вагонетке помещается примерно 43 человека. Ежегодно «Глория» перевозит около трех миллионов пассажиров. Фуникулером пользуются и туристы, и местные жители. «Глория» признана объектом культурного наследия и национальным памятником. Он считался безопасным, так как с момента открытия там произошла только одна авария.