5 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

5 сентября в разных странах отмечают Международный день благотворительности, превозносят оранжевый цвет и даже поздравляют так называемых «ленивых мам». В православных храмах проходят особые службы по случаю отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы. По народному календарю — день Лупа Брусничника. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 5 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 5 сентября

Международный день благотворительности

Каждый год 5 сентября мир вспоминает о значении добрых дел — сегодня отмечается Международный день благотворительности. Дата отсылает к 1997 году, когда умерла мать Тереза, католическая монахиня и лауреат Нобелевской премии мира, посвятившая свою жизнь помощи бедным и больным. Праздник был учрежден решением Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году. Его цель — напомнить обществу, что благотворительность остается важнейшим инструментом социальной поддержки, а помощь нуждающимся возможна в любой форме.

Больные должны страдать и умирать: кем была мать Тереза и за что ее ненавидят в современном мире Мать Тереза стала олицетворением безвозмездной помощи, именем нарицательным для тех, кто помогает нищим и... 27 августа 09:50

День опозданий

С улыбкой и легкой иронией 5 сентября отмечают День опозданий. Праздник придумали в середине прошлого века как шутливую акцию, которая позволяла людям хотя бы раз в году не корить себя за задержки и потерянные минуты. Идея проста: если уж опоздать, то именно в этот день. При этом сам праздник несет и скрытый смысл — напоминание о том, что жизнь нельзя измерять только по часам. Иногда стоит позволить себе замедлиться, расслабиться и перестать следовать строгому расписанию.

Оранжевый день

5 сентября окрашено в яркие тона — это Оранжевый день. Праздник появился как символ радости, оптимизма и позитивного взгляда на мир. Оранжевый цвет ассоциируется с теплом, энергией и жизнелюбием, поэтому дата стала поводом добавить в повседневность немного краски. В этот день принято носить одежду оранжевого цвета, украшать интерьеры яркими деталями, дарить друг другу апельсины или подсолнухи. Некоторые психологи отмечают, что именно оранжевый способен поднимать настроение и снижать уровень стресса.

День ленивых мам

Суть этого необычного праздника совсем не в том, чтобы осуждать родительскую лень. Наоборот, это повод дать матерям право на отдых. Идея праздника родилась в США: активистки предложили хотя бы раз в году напоминать, что забота о семье — труд без выходных, и мамам тоже необходима передышка. В этот день принято дарить женщинам возможность расслабиться: дети и папы берут на себя домашние хлопоты, а мамы посвящают время себе.

close Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечаются 5 сентября в других странах

Фестиваль «Вкус Чикаго» — США. 5 сентября в Чикаго традиционно стартует гастрономический фестиваль «Taste of Chicago». Это один из крупнейших кулинарных праздников в Америке, собирающий тысячи гостей и десятки ресторанов. На фестивале можно попробовать как традиционные блюда города — например, знаменитую чикагскую пиццу, так и кухню разных стран мира. Гастрономическое раздолье сопровождают концерты и уличные представления.

День Амазонии — Бразилия. В Бразилии 5 сентября отмечается праздник, посвященный крупнейшему тропическому лесу планеты. Именно в этот день в 1850 году был образован штат Амазонас, а дата стала символом бережного отношения к природному богатству страны. Эту территорию часто называют «легкими Земли»: леса Амазонии производят значительную часть кислорода и сохраняют уникальное биоразнообразие.

close Florian Kopp/imageBROKER.com/Global Look Press

Праздник урожая Онам — Индия. В Индии на 5 сентября приходится разгар Онама — одного из главных фестивалей штата Керала. Это праздник урожая, который длится десять дней и сочетает в себе религиозные, культурные и семейные традиции. Он посвящен царю Махабали, правление которого ассоциируется с золотым веком справедливости и процветания. Люди украшают дома цветочными узорами, готовят праздничные угощения и участвуют в знаменитых лодочных гонках по рекам Кералы.

Религиозные праздники 5 сентября

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы

В православной традиции у главных церковных праздников принято отмечать отдание — последний из дней торжества. На 5 сентября приходится отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Оно завершает двухнедельный цикл, посвященный воспоминанию кончины Богоматери и ее прославлению.

Успение Пресвятой Богородицы: история и традиции православного праздника В конце августа православный мир отмечает один из самых светлых праздников — Успение Пресвятой... 27 августа 22:08

В храмах проводятся особые службы, сохраняющие торжественный характер, но уже с элементами перехода к будням церковного календаря. Верующие в этот день молятся о здоровье близких и просят покровительства у Пресвятой Богородицы.

День памяти мученика Луппа Солунского

Лупп жил на рубеже III-IV веков, он был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского. Присутствуя на казни своего господина, он омочил свою одежду его кровью и взял его перстень. Лупп известен благодаря многочисленным чудесам. Тщетно его преследовали язычники, святой оставался невредимым. В конце концов он добровольно сдался мучителям. По приказу императора Максимиана был усечен мечом за проповедь христианства.

5 сентября Русская православная церковь также чтит память: • священномученика Иринея, епископа Лионского (202);

• преподобных Евтихия, игумена (ок. 540), и Флорентия (547);

• святителя Каллиника I, патриарха Константинопольского (705);

• священномучеников Ефрема (Кузнецова), епископа Селенгинского, Иоанна Восторгова, пресвитера и мученика Николая Варжанского (1918);

• священномучеников Павла Гайдая и Иоанна Карабанова, пресвитеров (1937).



Католическая церковь в этот день вспоминает:



• мать Терезу Калькутскую.

Народные праздники и приметы 5 сентября

Луп Брусничник

Церковь 5 сентября вспоминает духовный подвиг Луппа Солунского. В народном календаре этот день носит название Луп Брусничник. К этому времени в лесах поспевает брусника — одна из самых полезных ягод осени. В праздник Лупа наши предки шли в лес за урожаем, чтобы заготовить ягоду впрок: ее ели свежей, сушили, делали настои и варенье. Брусника ценились не только как вкусный продукт, но и как лечебное средство, укрепляющее здоровье перед наступающими холодами. Существовало поверье: если в лесу много брусники — зима будет снежной, но мягкой.

close Shutterstock

Приметы

Если 5 сентября журавли потянулись на юг — зима наступит рано и будет холодной.

Теплый день и ясное небо сулят долгую золотую осень.

Если в этот день появляется первый иней, жди хороший урожай озимых.

Какие исторические события произошли 5 сентября

1666 год — завершился Великий лондонский пожар, уничтоживший около 10 тысяч зданий и ставший крупнейшей катастрофой в истории города.

1698 год — Петр I установил налог на бороды.

1774 год — войска подполковника Ивана Михельсона нанесли решающее поражение армии Емельяна Пугачева.

1775 год — в Санкт-Петербурге началась отливка памятника Петру I, будущего Медного всадника.

1812 год — в ходе Бородинского сражения французы под командованием Наполеона взяли Шевардинский редут.

1827 год — в России было учреждено Морское министерство.

1862 год — английские воздухоплаватели Джеймс Глейшер и Генри Коксвелл достигли на воздушном шаре высоты 9 тысяч метров — рекордной по тем временам.

1882 год — в Нью-Йорке прошла первая рабочая демонстрация ко Дню труда.

1905 год — в Портсмуте подписан мирный договор, завершивший Русско-японскую войну.

1915 год — император Николай II принял на себя верховное командование всеми вооруженными силами Российской империи.

1918 год — в России начался красный террор после выхода декрета Совнаркома.

1940 год — в газете «Пионерская правда» начали публиковать повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».

1972 год — палестинские террористы из организации «Черный сентябрь» захватили израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене.

1977 год — состоялся запуск американской межпланетной станции «Вояджер-1».

close NASA

1980 год — в Швейцарии открылся самый длинный — 16-километровый — железнодорожный туннель.

1982 год — проведен первый телемост между СССР и США: Москва — Лос-Анджелес.

1998 год — Ким Ир Сен признан вечным президентом КНДР.

Дни рождения и юбилеи 5 сентября

В 1568 году родился Томмазо Кампанелла — итальянский философ и писатель, автор утопии «Город Солнца».

В 1638 году родился Людовик XIV — король Франции, получивший прозвище «Король-Солнце».

В 1735 году родился Иоганн Кристиан Бах — немецкий композитор, младший сын Иоганна Себастьяна Баха.

В 1791 году родился Джакомо Мейербер — немецкий и французский композитор, основатель жанра «большой оперы».

В 1817 году родился Алексей Толстой — русский писатель и поэт, один из создателей образа Козьмы Пруткова.

В 1847 году родился Джесси Джеймс — знаменитый американский преступник и грабитель.

В 1929 году родился Андриян Николаев — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.

В 1934 году родился Юрий Афанасьев — историк и политик, основатель и ректор РГГУ.

В 1940 году родилась Ракель Уэлч — американская актриса и модель, символ Голливуда 1970-х.

В 1946 году родился Фредди Меркьюри — британский певец, автор песен и фронтмен группы Queen.

Кто отмечает день рождения

77 лет исполняется Михаилу Швыдкому — российскому общественному деятелю, телеведущему, министру культуры РФ с 2000 по 2004 год.

74 года исполняется Майклу Китону — американскому киноактеру, лауреату премии «Золотой глобус».

64 года исполняется Марку-Андре Амлену — канадскому пианисту и композитору.

52 года исполняется Роуз Макгоуэн — американской актрисе, известной по сериалу «Зачарованные».

49 лет исполняется Карис ван Хаутен — нидерландской актрисе, звезде сериала «Игра престолов».

41 год исполняется Юлии Пересильд — российской актрисе театра и кино, заслуженной артистке России.

close Юлия Пересильд Екатерина Чеснокова/РИА Новости