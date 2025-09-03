5 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 5 сентября
- Международный день благотворительности
Каждый год 5 сентября мир вспоминает о значении добрых дел — сегодня отмечается Международный день благотворительности. Дата отсылает к 1997 году, когда умерла мать Тереза, католическая монахиня и лауреат Нобелевской премии мира, посвятившая свою жизнь помощи бедным и больным. Праздник был учрежден решением Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году. Его цель — напомнить обществу, что благотворительность остается важнейшим инструментом социальной поддержки, а помощь нуждающимся возможна в любой форме.
- День опозданий
С улыбкой и легкой иронией 5 сентября отмечают День опозданий. Праздник придумали в середине прошлого века как шутливую акцию, которая позволяла людям хотя бы раз в году не корить себя за задержки и потерянные минуты. Идея проста: если уж опоздать, то именно в этот день. При этом сам праздник несет и скрытый смысл — напоминание о том, что жизнь нельзя измерять только по часам. Иногда стоит позволить себе замедлиться, расслабиться и перестать следовать строгому расписанию.
- Оранжевый день
5 сентября окрашено в яркие тона — это Оранжевый день. Праздник появился как символ радости, оптимизма и позитивного взгляда на мир. Оранжевый цвет ассоциируется с теплом, энергией и жизнелюбием, поэтому дата стала поводом добавить в повседневность немного краски. В этот день принято носить одежду оранжевого цвета, украшать интерьеры яркими деталями, дарить друг другу апельсины или подсолнухи. Некоторые психологи отмечают, что именно оранжевый способен поднимать настроение и снижать уровень стресса.
- День ленивых мам
Суть этого необычного праздника совсем не в том, чтобы осуждать родительскую лень. Наоборот, это повод дать матерям право на отдых. Идея праздника родилась в США: активистки предложили хотя бы раз в году напоминать, что забота о семье — труд без выходных, и мамам тоже необходима передышка. В этот день принято дарить женщинам возможность расслабиться: дети и папы берут на себя домашние хлопоты, а мамы посвящают время себе.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 5 сентября в других странах
Фестиваль «Вкус Чикаго» — США. 5 сентября в Чикаго традиционно стартует гастрономический фестиваль «Taste of Chicago». Это один из крупнейших кулинарных праздников в Америке, собирающий тысячи гостей и десятки ресторанов. На фестивале можно попробовать как традиционные блюда города — например, знаменитую чикагскую пиццу, так и кухню разных стран мира. Гастрономическое раздолье сопровождают концерты и уличные представления.
День Амазонии — Бразилия. В Бразилии 5 сентября отмечается праздник, посвященный крупнейшему тропическому лесу планеты. Именно в этот день в 1850 году был образован штат Амазонас, а дата стала символом бережного отношения к природному богатству страны. Эту территорию часто называют «легкими Земли»: леса Амазонии производят значительную часть кислорода и сохраняют уникальное биоразнообразие.
Праздник урожая Онам — Индия. В Индии на 5 сентября приходится разгар Онама — одного из главных фестивалей штата Керала. Это праздник урожая, который длится десять дней и сочетает в себе религиозные, культурные и семейные традиции. Он посвящен царю Махабали, правление которого ассоциируется с золотым веком справедливости и процветания. Люди украшают дома цветочными узорами, готовят праздничные угощения и участвуют в знаменитых лодочных гонках по рекам Кералы.
Религиозные праздники 5 сентября
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы
В православной традиции у главных церковных праздников принято отмечать отдание — последний из дней торжества. На 5 сентября приходится отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Оно завершает двухнедельный цикл, посвященный воспоминанию кончины Богоматери и ее прославлению.
В храмах проводятся особые службы, сохраняющие торжественный характер, но уже с элементами перехода к будням церковного календаря. Верующие в этот день молятся о здоровье близких и просят покровительства у Пресвятой Богородицы.
День памяти мученика Луппа Солунского
Лупп жил на рубеже III-IV веков, он был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского. Присутствуя на казни своего господина, он омочил свою одежду его кровью и взял его перстень. Лупп известен благодаря многочисленным чудесам. Тщетно его преследовали язычники, святой оставался невредимым. В конце концов он добровольно сдался мучителям. По приказу императора Максимиана был усечен мечом за проповедь христианства.
Народные праздники и приметы 5 сентября
- Луп Брусничник
Церковь 5 сентября вспоминает духовный подвиг Луппа Солунского. В народном календаре этот день носит название Луп Брусничник. К этому времени в лесах поспевает брусника — одна из самых полезных ягод осени. В праздник Лупа наши предки шли в лес за урожаем, чтобы заготовить ягоду впрок: ее ели свежей, сушили, делали настои и варенье. Брусника ценились не только как вкусный продукт, но и как лечебное средство, укрепляющее здоровье перед наступающими холодами. Существовало поверье: если в лесу много брусники — зима будет снежной, но мягкой.
- Приметы
Если 5 сентября журавли потянулись на юг — зима наступит рано и будет холодной.
Теплый день и ясное небо сулят долгую золотую осень.
Если в этот день появляется первый иней, жди хороший урожай озимых.
Какие исторические события произошли 5 сентября
- 1666 год — завершился Великий лондонский пожар, уничтоживший около 10 тысяч зданий и ставший крупнейшей катастрофой в истории города.
- 1698 год — Петр I установил налог на бороды.
- 1774 год — войска подполковника Ивана Михельсона нанесли решающее поражение армии Емельяна Пугачева.
- 1775 год — в Санкт-Петербурге началась отливка памятника Петру I, будущего Медного всадника.
- 1812 год — в ходе Бородинского сражения французы под командованием Наполеона взяли Шевардинский редут.
- 1827 год — в России было учреждено Морское министерство.
- 1862 год — английские воздухоплаватели Джеймс Глейшер и Генри Коксвелл достигли на воздушном шаре высоты 9 тысяч метров — рекордной по тем временам.
- 1882 год — в Нью-Йорке прошла первая рабочая демонстрация ко Дню труда.
- 1905 год — в Портсмуте подписан мирный договор, завершивший Русско-японскую войну.
- 1915 год — император Николай II принял на себя верховное командование всеми вооруженными силами Российской империи.
- 1918 год — в России начался красный террор после выхода декрета Совнаркома.
- 1940 год — в газете «Пионерская правда» начали публиковать повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».
- 1972 год — палестинские террористы из организации «Черный сентябрь» захватили израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене.
- 1977 год — состоялся запуск американской межпланетной станции «Вояджер-1».
- 1980 год — в Швейцарии открылся самый длинный — 16-километровый — железнодорожный туннель.
- 1982 год — проведен первый телемост между СССР и США: Москва — Лос-Анджелес.
- 1998 год — Ким Ир Сен признан вечным президентом КНДР.
Дни рождения и юбилеи 5 сентября
- В 1568 году родился Томмазо Кампанелла — итальянский философ и писатель, автор утопии «Город Солнца».
- В 1638 году родился Людовик XIV — король Франции, получивший прозвище «Король-Солнце».
- В 1735 году родился Иоганн Кристиан Бах — немецкий композитор, младший сын Иоганна Себастьяна Баха.
- В 1791 году родился Джакомо Мейербер — немецкий и французский композитор, основатель жанра «большой оперы».
- В 1817 году родился Алексей Толстой — русский писатель и поэт, один из создателей образа Козьмы Пруткова.
- В 1847 году родился Джесси Джеймс — знаменитый американский преступник и грабитель.
- В 1929 году родился Андриян Николаев — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
- В 1934 году родился Юрий Афанасьев — историк и политик, основатель и ректор РГГУ.
- В 1940 году родилась Ракель Уэлч — американская актриса и модель, символ Голливуда 1970-х.
- В 1946 году родился Фредди Меркьюри — британский певец, автор песен и фронтмен группы Queen.
Кто отмечает день рождения
- 77 лет исполняется Михаилу Швыдкому — российскому общественному деятелю, телеведущему, министру культуры РФ с 2000 по 2004 год.
- 74 года исполняется Майклу Китону — американскому киноактеру, лауреату премии «Золотой глобус».
- 64 года исполняется Марку-Андре Амлену — канадскому пианисту и композитору.
- 52 года исполняется Роуз Макгоуэн — американской актрисе, известной по сериалу «Зачарованные».
- 49 лет исполняется Карис ван Хаутен — нидерландской актрисе, звезде сериала «Игра престолов».
- 41 год исполняется Юлии Пересильд — российской актрисе театра и кино, заслуженной артистке России.
Юлия ПересильдЕкатерина Чеснокова/РИА Новости
- 29 лет исполняется Сигрид — норвежской певице, лауреатке премии «Лучший новый артист» по версии BBC.