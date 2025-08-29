Россиянам в этом году пришлось урезать расходы при подготовке детей к школе

Большинство россиян потратили на подготовку детей к школе до 30 тысяч рублей

Семейные расходы на подготовку ребенка к новому учебному году сохранились практически на уровне прошлого года. Однако ради этого большинству родителей пришлось урезать другие расходы.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного «Актион Образование» (входит в группу Актион). С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Более трети опрошенных — 33,8% — уложились в сумму до 20 тысяч рублей, чуть менее трети — 32,6% — потратили от 20 до 30 тысяч рублей, примерно каждый пятый родитель — 22,5% — записал в расходы на подготовку к школе от 30 до 50 тысяч рублей, каждый десятый родитель — 11% — потратил более 50 тысяч рублей.

По сравнению с прошлым учебным годом, расходы на подготовку к учебному году сохранились практически на прежнем уровне: в прошлом году также около 33% родителей уложились в сумму до 20 тысяч рублей, а в сумму от 20 до 50 тысяч рублей — около 57% (в этом году — чуть более 55%).

Что вызвало наибольшее возмущение у родителей при подготовке к учебному году? Почти половина опрошенных — 45,7% — назвала покупку одежды для детей к школе «неадекватно дорогой», при этом чуть более четверти — 28,3% — не удивились и не возмутились стоимостью подготовки к учебному году.

Как родители оценивают расходы на подготовку ребенка в этом году? Несмотря на сохранившиеся практически в том же объеме траты, большинство родителей недовольны стоимостью подготовку к учебному году.

Так, более 60% считают, что расходы были «значительно выше, чем в прошлом году», а почти что каждый пятый родитель — 18,2% — считает, что «школа стала роскошью».

Приходилось ли семьям отказываться от чего-то ради подготовки к школе? Большинство родителей — 63% — сообщили, что урезали расходы на другие нужды ради полноценной подготовки к новому учебному году. Чуть более 21% справились с большими тратами без ограничений. При этом 11% респондентам даже пришлось брать кредит или рассрочку для сбора ребенка в школу.

Результаты исследования подтверждают — подготовка ребенка к школе становится ощутимой нагрузкой на семейный бюджет. Почти две трети родителей признают, что им пришлось отказаться от каких-то трат ради школьных расходов, а более 10% даже брали кредиты или рассрочку.

Главный фактор недовольства родителей — постоянный рост цен: более 60% респондентов отмечают, что расходы в этом году выше. Наибольшая доля расходов традиционно приходится на одежду и обувь (43%), затем — на канцтовары и рюкзаки. Особое возмущение вызывают дорогие вещи, требование купить несколько комплектов формы и необходимость покупать учебники, которые должна предоставлять школа.

«Эти данные говорят о том, что для многих родителей подготовка к 1 сентября становится серьезным финансовым испытанием. Важно, чтобы образовательные организации и органы власти учитывали это при формировании списков закупок и регламентировании школьной формы», — говорит Екатерина Комарова, ведущий эксперт «Актион Образование» (входит в группу Актион).

Ранее родителям объяснили, что делать, если ребенок категорически не хочет учиться.