Самогон из «веселого гаража»: пять человек умерли после празднования Дня земли Балахнинской

В Нижегородской области пять человек отравились самогоном во время празднования Дня города Балахна, врачи не смогли их спасти. Теперь полицейские выясняют, где именно жертвы купили алкоголь. Один из мужчин за несколько минут до смерти успел рассказать им какие-то подробности случившегося. По данным Mash, компания закупилась самогоном в каком-то «веселом гараже».

В Балахне Нижегородской области компания из пяти местных жителей скончалась после празднования Дня города — в местных СМИ его называют Днем земли Балахнинской. Местные сотрудники полиции проверяют точки продажи алкоголя, где пострадавшие могли купить алкоголь, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области в Telegram-канале.

«Полицейские начали проверку мест продажи алкогольной продукции, которую граждане, возможно, могли приобрести», — сказано в сообщении.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления суррогатным алкоголем за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц, рассказали в СУ СК по Нижегородской области.

Самогон из «веселого гаража»

По предварительным данным, в ночь на 31 августа в местную больницу привезли трех мужчин и женщину с признаками отравления алкоголем. Врачи не смогли им помочь, все четверо скончались. Еще один мужчина умер в квартире до приезда скорой помощи.

«В рамках расследования уголовного дела принимаются все необходимые меры по установлению обстоятельств произошедшего, устанавливается вид употребленного алкоголя и его производитель. Следователем назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели», — сказано в сообщении.

Руководство следственного управления взяло под контроль расследование этого дела, как и прокуратура Нижегородской области.

Telegram-канал Mash выяснил, что во время празднования Дня города пять человек купили самогон в «веселом гараже» на улице Чапаева. Там же находится квартира, где обнаружили тело погибшего мужчины. Женщина была самой молодой в компании — ей был 31 год. Самому старшему мужчине было 67 лет.

При этом информация Mash разнится с официальными данными. Telegram-канал утверждает, что компания отмечала День города, вместе купили самогон. Первый мужчина скончался около 17:00 30 августа на месте, его жена умерла через час в больнице. На следующий день один мужчина скончался в общежитии, еще двое — в больнице. «Стационар-Пресс» пишет, что в первый раз в «скорую» позвонили в 16:50, но приехавшие медики смогли только констатировать смерть. Через десять минут поступил второй вызов — женщина умерла уже в реанимации. В 20:00 скорая увезла третьего мужчину, реанимационные действия в стационаре не привели к успеху. Рано утром 31 августа с того же адреса поступил еще один вызов: один мужчина умер до приезда скорой, второго бригада не смогла откачать.

По данным News.ru, следователи успели опросить одну из жертв за несколько минут до его смерти. Однако что именно он успел рассказать — пока неизвестно.

Nn.aif.ru пишет, что бутылки с алкоголем были без этикетки.

Слепота, отказ почек и кома: что было в составе чачи, убившей 10 человек в Сочи В пробах смертельно опасной чачи, которую продавали на Кубани, нашли метиловый спирт... 08 августа 12:37

Борьба с алкоголиками

23 августа глава Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что за последние полгода в регионе на 15% снизилось потребление алкоголя.

«Это закономерно приводит к выпадающим доходам бюджета. Но это именно тот случай, когда выпадающие доходы радуют, а не расстраивают», — сказал Никитин.

Путин отметил, что разъяснительная работа с населением дает хорошие результаты.