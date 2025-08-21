22 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 22 августа
- День Государственного флага Российской Федерации
Этот праздник посвящен одному из главных символов нашей страны. История российского флага уходит корнями в XVII век. Прообраз современного триколора появился при отце Петра I — царе Алексее Михайловиче. В 1668 году по приказу государя были построены первые русские мореходные суда. Известно, что для установления флагов на кораблях была выделена материя трех цветов: белого, синего и красного. Все — в равной пропорции.
В эпоху Петра I в 1693 году на борту первого русского военного корабля «Святой Петр» был поднят бело-сине-красный флаг. Но окончательно триколор стал государственным флагом России в 1896 году.
После Октябрьской революции 1917 года его место заняло красное знамя — символ героической борьбы народа за построение коммунизма. Когда СССР прекратил свое существование в 1991 году, исторический триколор был возвращен в качестве официального государственного символа РФ. В этот день в честь российского флага по всей стране проходят праздничные мероприятия и флешмобы. В парках раздадут десятки тысяч трехцветных лент.
- День республики Коми
Сегодня день рождения отмечает одна из самых северных республик нашей страны — Коми. 22 августа 1921 года Коми сформировалась как автономная область, а позднее получила статус автономной республики в составе РСФСР — Коми АССР. Этот день в республике официально объявлен выходным. С 22 по 24 августа здесь пройдет множество мероприятий. Самые масштабные развернутся в столице края Сыктывкаре, где сегодня откроется праздник народного творчества «Шондiбан», в субботу стартует этнофестиваль «Люди Леса», а в воскресенье состоится киномарафон «Комикино».
Усть-Вымь, Республика КомиValentinych/Shutterstock/FOTODOM
- Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений
Дата отмечается ежегодно по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, утвердившей резолюцию в 2019 году. Она призвана особо подчеркнуть важность защиты свободы вероисповедания и убеждений. Этот день также служит призывом к международному сообществу объединить усилия для предотвращения подобных трагедий, продвижения толерантности и уважения к разнообразию религий и культур.
В разных странах проводятся мероприятия, направленные на поддержку жертв насилия, осуждение любых проявлений религиозной нетерпимости и содействие межрелигиозному диалогу.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 22 августа в других странах
День кофе — Перу. У ароматного перуанского кофе, как и у многих других натуральных продуктов, есть свой праздник. Он учрежден в 2008 году для популяризации потребления кофе. Каждую четвертую пятницу августа по всей стране проходят фестивали, выставки и ярмарки, посвященные бодрящему напитку. Кстати, для Перу кофе — один из основных продуктов сельскохозяйственного экспорта.
Дeнь «Будь aнгeлoм» — США. Это неофициальный, но популярный праздник в Америке. Он предлагает на один день стать чьим-то ангелом: проявить великодушие, сделать широкий жест, прийти на помощь. Стоит оглянуться вокруг — и обязательно найдется тот, кому очень нужна ваша поддержка. Даже доброе слово может сотворить чудо.
Дeнь Мaдpaca — Индия. Праздник установлен в честь основания города Мадрас (ныне Ченнаи), шестого по величине в стране, столицы штата Тамилнад. В этот день в 1639 году деревня Мадрасапатнам, которая позже превратилась в современный Ченнаи, была куплена Ост-Индской компанией у местных королей. Это стало шагом к установлению влияния Британской империи в Индии на ближайшие столетия.
Религиозные праздники 22 августа
- День памяти апостола Матфия
Апостол Матфий, ученик Христа, родился в Вифлееме. Он с раннего детства изучал Закон Божий по священным книгам. После встречи с Иисусом Христом последовал за Ним. После Вознесения Спасителя Матфия избрали по жребию в число 12 апостолов вместо отпавшего Иуды Искариота. На протяжение всей своей жизни апостол Матфий проповедовал христианство в разных землях. Известно, что он нес слово Божие на территории современной Турции, Западной Грузии и других стран.
Апостол неоднократно оказывался в смертельной опасности, подвергался гонениям, однако все попытки язычников погубить его оканчивались ничем. Так, однажды апостола схватили и заставили выпить ядовитый напиток. Святой Матфий не только остался жив, но и исцелил других пострадавших узников. Известен еще один случай, когда язычники кинулись к святому с мечами, однако не смогли приблизиться к нему: земля разверзлась у них под ногами и они рухнули в пропасть. Именем Господа апостол Матфий творил великие чудеса и обратил к вере во Христа множество язычников. Примерно в 63 году нашей эры он принял смерть за Христа и венец мученика.
Апостол МатфийRenata Sedmakova/Shutterstock/FOTODOM
- Собор Соловецких святых
Этот праздник установлен Русской православной церковью в честь святых Соловецкой обители. Он отмечается на следующий день после празднования перенесения мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких — трех основателей обители. В Собор Соловецких святых входят подвижники, чья жизнь была тесно связана с монастырем с XV по XVIII век.
Народные праздники и приметы 22 августа
- Матфей Змеесос
С давних времен на Руси почитали память апостола Матфия. А в народе праздник получил название Матфей Змеесос. Крестьяне верили, что за коровьим выменем в этот день охотятся змеи и они могут выпить все молоко. Отсюда и второе название праздника. С этим днем связано несколько обычаев. На рассвете хозяйки выносили кувшин с парным молоком на двор — напитаться целебными свойствами. Наши предки верили, что такому напитку под силу поставить на ноги даже самых хворых. На Матфея не принято было суетиться и спешить. Крестьяне и купцы с толком и расстановкой начинали готовиться к осенним ярмаркам. Считалось, что чем спокойней проведешь этот день — тем больше денег прибудет.
- Приметы
Вода в речке бежит неторопливо — к теплой осени и мягкой зиме.
Южный ветер — к снежной зиме.
Сильный ветер с вихрями — к сильным морозам зимой.
В поле громко свистят сурки — теплая погода задержится до октября.
Если пошел ливень — весь остаток августа будет сырым.
Ненастье на Матфея — к плохому урожаю.
Какие исторические события произошли 22 августа
- 1456 год — на валашский престол взошел Влад III. В народе у него было два прозвища: Цепеш и Дракула. А еще его называли «колосажатель» за массовые казни излюбленным методом — посажением на кол. Впоследствии он стал прототипом персонажа знаменитого романа Брэма Стокера «Дракула».
- 1663 — царь Алексей Михайлович издал указ о ссылке в Сибирь фальшивомонетчиков «на вечное житье с женами и детьми».
- 1770 — Джеймс Кук объявил восточное побережье Австралии владением британской короны. Эта земля получила название Новый Южный Уэльс.
- 1795 — во Франции принята конституция, впервые утвердившая всеобщее избирательное право.
- 1812 — экспедиция швейцарского археолога Иоганна Бурхардта обнаружила в 180 км от Аммана руины древнего города Петра, в котором, по преданию, Моисей добыл воду из скалы.
- 1845 — в Ельце заложили второй по величине храм России — Вознесенский собор.
- 1865 — Уильям Шепперд запатентовал жидкое мыло. Оно было белого цвета, с щадящим уровнем pH.
- 1942 — на Кировском заводе в Челябинске стартовало конвейерное производство легендарных танков Т-34.
Танк Т-34-85 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 09 мая 2025 годаРамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости
- 2002 — власти Таиланда запретили использовать слонов для передвижения по городским улицам: слишком много животных гибло из-за столкновений с автотранспортом. Сегодня слоны остаются важным средством передвижения в сельской местности.
- 2012 — Россия официально вступила во Всемирную торговую организацию.
Дни рождения и юбилеи 22 августа
- В 1647 году родился Дени Папен — французский ученый, изобретатель парового котла.
- В 1741 году родился Жан-Франсуа де Лаперуз — французский мореплаватель. Открыл пролив между Сахалином и Хоккайдо, который до сих пор носит его имя.
- В 1771 году родился Генри Модсли — английский изобретатель токарно-винторезного станка.
- В 1862 году родился Клод Дебюсси — французский композитор.
- В 1879 году родился Николай Рыбников — актер театра и кино, народный артист РСФСР («Девчата», «Весна на Заречной улице»).
- В 1886 году родилась Раймонда де Ларош — французская актриса, первая в мире женщина-пилот.
- В 1903 году родился Александр Старостин — советский футболист, первый капитан московского «Спартака».
- В 1904 году родился Дэн Сяопин — китайский политик, фактический руководитель страны с 1976 до 1989 года.
- В 1908 году родился Леонид Пантелеев — советский писатель («Республика ШКИД»).
- В 1920 году родился Рэй Брэдбери — американский писатель-фантаст («451 градус по Фаренгейту»).
- В 1920 году родился Дентон Кули — американский хирург, впервые имплантировавший человеку искусственное сердце.
Кто отмечает дни рождения
- 78 лет исполняется Татьяне Судец — советской и российской телеведущей, диктору, заслуженной артистке России.
- 75 лет исполняется Наталье Егоровой — советской и российской актрисе театра и кино, театральному режиссеру и педагогу, народной артистке РФ.
- 57 лет исполняется Александру Мостовому — советскому и российскому футболисту, полузащитнику.
- 52 года исполняется Ховарду Дуэйну Дороу — участнику американской поп-группы «Backstreet Boys».
- 52 года исполняется Кристен Кэролл Уиг — американской киноактрисе («Девичник в Вегасе», «Охотники за привидениями»).
- 51 год исполняется Марату Башарову — российскому актеру театра и кино.
- 37 лет исполняется Артему Дзюбе — российскому футболисту.