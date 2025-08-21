22 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

22 августа по всей стране проходят мероприятия в честь Дня Государственного флага России. На севере отмечают День республики Коми. Во всем мире по инициативе ООН чтут память жертв актов насилия на основе религии или убеждений. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 22 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 22 августа

День Государственного флага Российской Федерации

Этот праздник посвящен одному из главных символов нашей страны. История российского флага уходит корнями в XVII век. Прообраз современного триколора появился при отце Петра I — царе Алексее Михайловиче. В 1668 году по приказу государя были построены первые русские мореходные суда. Известно, что для установления флагов на кораблях была выделена материя трех цветов: белого, синего и красного. Все — в равной пропорции.

В эпоху Петра I в 1693 году на борту первого русского военного корабля «Святой Петр» был поднят бело-сине-красный флаг. Но окончательно триколор стал государственным флагом России в 1896 году.

После Октябрьской революции 1917 года его место заняло красное знамя — символ героической борьбы народа за построение коммунизма. Когда СССР прекратил свое существование в 1991 году, исторический триколор был возвращен в качестве официального государственного символа РФ. В этот день в честь российского флага по всей стране проходят праздничные мероприятия и флешмобы. В парках раздадут десятки тысяч трехцветных лент.

День республики Коми

Сегодня день рождения отмечает одна из самых северных республик нашей страны — Коми. 22 августа 1921 года Коми сформировалась как автономная область, а позднее получила статус автономной республики в составе РСФСР — Коми АССР. Этот день в республике официально объявлен выходным. С 22 по 24 августа здесь пройдет множество мероприятий. Самые масштабные развернутся в столице края Сыктывкаре, где сегодня откроется праздник народного творчества «Шондiбан», в субботу стартует этнофестиваль «Люди Леса», а в воскресенье состоится киномарафон «Комикино».

Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений

Дата отмечается ежегодно по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, утвердившей резолюцию в 2019 году. Она призвана особо подчеркнуть важность защиты свободы вероисповедания и убеждений. Этот день также служит призывом к международному сообществу объединить усилия для предотвращения подобных трагедий, продвижения толерантности и уважения к разнообразию религий и культур.

В разных странах проводятся мероприятия, направленные на поддержку жертв насилия, осуждение любых проявлений религиозной нетерпимости и содействие межрелигиозному диалогу.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 22 августа в других странах

День кофе — Перу. У ароматного перуанского кофе, как и у многих других натуральных продуктов, есть свой праздник. Он учрежден в 2008 году для популяризации потребления кофе. Каждую четвертую пятницу августа по всей стране проходят фестивали, выставки и ярмарки, посвященные бодрящему напитку. Кстати, для Перу кофе — один из основных продуктов сельскохозяйственного экспорта.

Дeнь «Будь aнгeлoм» — США. Это неофициальный, но популярный праздник в Америке. Он предлагает на один день стать чьим-то ангелом: проявить великодушие, сделать широкий жест, прийти на помощь. Стоит оглянуться вокруг — и обязательно найдется тот, кому очень нужна ваша поддержка. Даже доброе слово может сотворить чудо.

Дeнь Мaдpaca — Индия. Праздник установлен в честь основания города Мадрас (ныне Ченнаи), шестого по величине в стране, столицы штата Тамилнад. В этот день в 1639 году деревня Мадрасапатнам, которая позже превратилась в современный Ченнаи, была куплена Ост-Индской компанией у местных королей. Это стало шагом к установлению влияния Британской империи в Индии на ближайшие столетия.

Религиозные праздники 22 августа

День памяти апостола Матфия

Апостол Матфий, ученик Христа, родился в Вифлееме. Он с раннего детства изучал Закон Божий по священным книгам. После встречи с Иисусом Христом последовал за Ним. После Вознесения Спасителя Матфия избрали по жребию в число 12 апостолов вместо отпавшего Иуды Искариота. На протяжение всей своей жизни апостол Матфий проповедовал христианство в разных землях. Известно, что он нес слово Божие на территории современной Турции, Западной Грузии и других стран.

Апостол неоднократно оказывался в смертельной опасности, подвергался гонениям, однако все попытки язычников погубить его оканчивались ничем. Так, однажды апостола схватили и заставили выпить ядовитый напиток. Святой Матфий не только остался жив, но и исцелил других пострадавших узников. Известен еще один случай, когда язычники кинулись к святому с мечами, однако не смогли приблизиться к нему: земля разверзлась у них под ногами и они рухнули в пропасть. Именем Господа апостол Матфий творил великие чудеса и обратил к вере во Христа множество язычников. Примерно в 63 году нашей эры он принял смерть за Христа и венец мученика.

Собор Соловецких святых

Этот праздник установлен Русской православной церковью в честь святых Соловецкой обители. Он отмечается на следующий день после празднования перенесения мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких — трех основателей обители. В Собор Соловецких святых входят подвижники, чья жизнь была тесно связана с монастырем с XV по XVIII век.

Православная церковь 22 августа также чтит память: • святителя Филарета, архиепископа Черниговского;

• мученика Антония Александрийского;

• преподобного Псоя Египетского;

• мучеников Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, Димиитрия, Фотия (Фоки), Петра, Леонтия, Марии патрикии и других;

• Преподобномученицы Маргариты (Гунаропуло), игумении.

Народные праздники и приметы 22 августа

Матфей Змеесос

С давних времен на Руси почитали память апостола Матфия. А в народе праздник получил название Матфей Змеесос. Крестьяне верили, что за коровьим выменем в этот день охотятся змеи и они могут выпить все молоко. Отсюда и второе название праздника. С этим днем связано несколько обычаев. На рассвете хозяйки выносили кувшин с парным молоком на двор — напитаться целебными свойствами. Наши предки верили, что такому напитку под силу поставить на ноги даже самых хворых. На Матфея не принято было суетиться и спешить. Крестьяне и купцы с толком и расстановкой начинали готовиться к осенним ярмаркам. Считалось, что чем спокойней проведешь этот день — тем больше денег прибудет.

Приметы

Вода в речке бежит неторопливо — к теплой осени и мягкой зиме.

Южный ветер — к снежной зиме.

Сильный ветер с вихрями — к сильным морозам зимой.

В поле громко свистят сурки — теплая погода задержится до октября.

Если пошел ливень — весь остаток августа будет сырым.

Ненастье на Матфея — к плохому урожаю.

Какие исторические события произошли 22 августа

1456 год — на валашский престол взошел Влад III. В народе у него было два прозвища: Цепеш и Дракула. А еще его называли «колосажатель» за массовые казни излюбленным методом — посажением на кол. Впоследствии он стал прототипом персонажа знаменитого романа Брэма Стокера «Дракула».



— на валашский престол взошел Влад III. В народе у него было два прозвища: Цепеш и Дракула. А еще его называли «колосажатель» за массовые казни излюбленным методом — посажением на кол. Впоследствии он стал прототипом персонажа знаменитого романа Брэма Стокера «Дракула». 1663 — царь Алексей Михайлович издал указ о ссылке в Сибирь фальшивомонетчиков «на вечное житье с женами и детьми».



— царь Алексей Михайлович издал указ о ссылке в Сибирь фальшивомонетчиков «на вечное житье с женами и детьми». 1770 — Джеймс Кук объявил восточное побережье Австралии владением британской короны. Эта земля получила название Новый Южный Уэльс.



— Джеймс Кук объявил восточное побережье Австралии владением британской короны. Эта земля получила название Новый Южный Уэльс. 1795 — во Франции принята конституция, впервые утвердившая всеобщее избирательное право.



— во Франции принята конституция, впервые утвердившая всеобщее избирательное право. 1812 — экспедиция швейцарского археолога Иоганна Бурхардта обнаружила в 180 км от Аммана руины древнего города Петра, в котором, по преданию, Моисей добыл воду из скалы.



— экспедиция швейцарского археолога Иоганна Бурхардта обнаружила в 180 км от Аммана руины древнего города Петра, в котором, по преданию, Моисей добыл воду из скалы. 1845 — в Ельце заложили второй по величине храм России — Вознесенский собор.



— в Ельце заложили второй по величине храм России — Вознесенский собор. 1865 — Уильям Шепперд запатентовал жидкое мыло. Оно было белого цвета, с щадящим уровнем pH.



— Уильям Шепперд запатентовал жидкое мыло. Оно было белого цвета, с щадящим уровнем pH. 1942 — на Кировском заводе в Челябинске стартовало конвейерное производство легендарных танков Т-34.

2002 — власти Таиланда запретили использовать слонов для передвижения по городским улицам: слишком много животных гибло из-за столкновений с автотранспортом. Сегодня слоны остаются важным средством передвижения в сельской местности.



— власти Таиланда запретили использовать слонов для передвижения по городским улицам: слишком много животных гибло из-за столкновений с автотранспортом. Сегодня слоны остаются важным средством передвижения в сельской местности. 2012 — Россия официально вступила во Всемирную торговую организацию.

Дни рождения и юбилеи 22 августа

В 1647 году родился Дени Папен — французский ученый, изобретатель парового котла.



— французский ученый, изобретатель парового котла. В 1741 году родился Жан-Франсуа де Лаперуз — французский мореплаватель. Открыл пролив между Сахалином и Хоккайдо, который до сих пор носит его имя.



— французский мореплаватель. Открыл пролив между Сахалином и Хоккайдо, который до сих пор носит его имя. В 1771 году родился Генри Модсли — английский изобретатель токарно-винторезного станка.



— английский изобретатель токарно-винторезного станка. В 1862 году родился Клод Дебюсси — французский композитор.



— французский композитор. В 1879 году родился Николай Рыбников — актер театра и кино, народный артист РСФСР («Девчата», «Весна на Заречной улице»).



— актер театра и кино, народный артист РСФСР («Девчата», «Весна на Заречной улице»). В 1886 году родилась Раймонда де Ларош — французская актриса, первая в мире женщина-пилот.



— французская актриса, первая в мире женщина-пилот. В 1903 году родился Александр Старостин — советский футболист, первый капитан московского «Спартака».



— советский футболист, первый капитан московского «Спартака». В 1904 году родился Дэн Сяопин — китайский политик, фактический руководитель страны с 1976 до 1989 года.



— китайский политик, фактический руководитель страны с 1976 до 1989 года. В 1908 году родился Леонид Пантелеев — советский писатель («Республика ШКИД»).



— советский писатель («Республика ШКИД»). В 1920 году родился Рэй Брэдбери — американский писатель-фантаст («451 градус по Фаренгейту»).



— американский писатель-фантаст («451 градус по Фаренгейту»). В 1920 году родился Дентон Кули — американский хирург, впервые имплантировавший человеку искусственное сердце.

