Этапировали из Москвы: главу азербайджанской диаспоры на Урале вновь задержали

В Екатеринбург доставили главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского, его подозревают в убийстве и применении насилия в отношении представителя власти. Его сына — Мутвалы — арестовали несколько дней назад. Месяцем ранее Шихлинский-старший уже оказался на допросе у следователей, но в итоге его тогда отпустили.

В Москве задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского, его этапировали в Екатеринбург, сообщает портал E1.RU со ссылкой на знакомых мужчины.

По данным издания, сейчас Шихлинский на допросе в следственном комитете, сообщает 66.RU.

В отношении него было возбуждено два уголовных дела: по статьям об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти. В каком статусе сейчас находится глава азербайджанской диаспоры — неизвестно.

Что известно о Шихлинском? Шихлинский по образованию юрист, раньше он состоял в Уральской коллегии адвокатов Свердловской области.



Единственный бизнес, с которым официально он связан, — это национально-культурные объединения. Раньше у него был фонд «Азербайджан», сейчас он председатель национально-культурной организации «Азербайджан-Урал».



Все эти организации — представительства диаспоры без какого-либо реального дохода, пишет E1.RU.



Шихлинского также связывают с ТЦ «Баку Плаза». Официально участок под ТЦ находится в аренде у компании «Инесса», которой владеет Алмаз Шихлинский, а руководит — Эмиль Шихлинский.

В розыске он был с конца июля.

Сына уже арестовали

15 июля сына Шихлинского Мутвалы задержали за применение насилия в отношении представителя власти . Через сутки его отправили под арест на два месяца.

E1.RU писал, что причиной возбуждения дела стала ситуация, произошедшая 1 июля у «Баку Плаза». По предварительным данным, в тот день сотрудники правоохранительных органов проводили операцию по задержанию Шахина Шихлинского. Он вместе с сыном ехал на «Гелендвагене».

Судя по записям с камер видеонаблюдения, Шихлинский повернул на пешеходном переходе, а в это время со встречной полосы выехали три автомобиля и перекрыли ему дорогу. Оттуда сразу выбежали силовики. Они начали бить стекла и открывать двери. В это время «Гелендваген» сдал назад и врезался в другой автомобиль. В этот момент один из силовиков упал, оказавшись около колес иномарки. Всех находившихся в автомобиле людей вытащили и уложили на асфальт.

Уголовное дело возбудили из-за наезда на спецназовца. При этом Мутвалы отпустили в день задержания, а его отца — через несколько часов . Сын главы диаспоры заявил, что посчитал происходящее нападением, поэтому начал движение задним ходом. E1.RU уточняет, что сдать назад его якобы попросил отец.

«Я не нарочно. Я и не видел его [силовика]. Он находился справа от меня, как мне впоследствии стало известно», — сказал Шихлинский-младший.

На суде он раскаялся в содеянном. Защита настаивала на домашнем аресте, но судья все же отправил его в СИЗО. Заседание проходило в закрытом режиме.

Еще до задержания Мутвалы рассказал E1.RU, что неизвестные преследовали его несколько дней до задержания, а в тот день за ним ехала тонированная машина.

В Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры. В чем его обвиняют? В Екатеринбурге задержали Мутвалы Шыхлински — сына главы азербайджанской диаспоры, сообщает Ura.ru... 16 июля 09:15

«Когда я подъехал с отцом к торговому центру «Баку Плаза», дорогу заблокировали автозаки, начали ломать окна. Я подумал сначала, что это нападение, был напуган и сдал назад, врезался в другую машину. Потом нас вытащили из автомобиля. Я пытался объяснить, что мы оба адвокаты, узнать, почему нас задерживают. В ответ сказали молчать. Через три-четыре минуты меня отпустили, а отца увезли в Следственный комитет Свердловской области», — объяснил мужчина.

По словам Шихлинского-младшего его отца признали свидетелем:

«Я не понимаю, на каком основании свидетеля таким образом решили доставить в СКР. Я считаю, что это превышение полномочий, незаконные действия в нашем отношении. Я не знаю, какие травмы отец получил, у меня только небольшая травма ноги».

Дело об убийствах

По данным портала E1.RU, Шихлинского-старшего в начале июля задержали в связи с расследованием убийств Юниса Пашаева в 2001 году и Икрама Гаджиева в 2011-м. При этом вскоре его отпустили якобы из-за того, что за него вступился влиятельный миллиардер.

Шихлинский отрицает причастность к преступлениям.

В рамках расследования этих убийств в Екатеринбурге в конце июня прошли рейды. В результате были задержаны шесть выходцев из Азербайджана — Ахлиман Гянджиев и Шахин Лалаев, а также Мазахир, Акиф, Аяз и Бакир Сафаровы.

В ходе рейдов погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы. Их называли основными подозреваемыми в деле об убийстве Пашаева.

После этого отношения между Россией и Азербайджаном резко ухудшились.