18 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

18 августа в России свой профессиональный праздник отмечают географы. В медицинском сообществе напоминают о важности своевременной диагностики рака молочной железы. Православные христиане готовятся отмечать Преображение Господне, день накануне праздника получил название предпразднства. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 18 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 18 августа

День географа России

Этот молодой праздник появился в 2019 году. Несмотря на почетность профессии, у географов долгое время не было своей даты. С инициативой выступили эксперты Русского географического общества, а президент РФ поддержал предложение об учреждении профессионального праздника. Его дата связана с историческим событием: в этот день в 1845 году по решению императора Николая I было основано Русское географическое общество — организация, которая внесла огромный вклад в изучение территории России, стран Азии, Африки и других регионов мира, организацию научных экспедиций и развитие географической науки в целом.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают не только географы, но и преподаватели, учителя географии, сотрудники профильных ведомств, исследователи, путешественники. В этом году Русское географическое общество отмечает 180-летие. В честь круглой даты по всей стране пройдут мероприятия. Так, в Красноярске сегодня стартует первый фестиваль «Под флагом РГО». Гостей ждут встречи с учеными и путешественниками, выставки, экскурсии и кинопоказы, а также массовый легкоатлетический забег. В Калининграде откроется первая очередь экспозиционно-образовательного центра «Планета Океан». А в Волгограде в честь Дня географа проходит арбузный сплав на байдарках.

Всемирный день исследования рака молочной железы

Эта важная дата впервые появилась в США в 2021 году. Ее учредил Фонд доктора Сьюзан Лав по исследованию рака молочной железы. Организаторы выбрали 18 августа из-за статистики «1 из 8» — считается, что каждая восьмая женщина в мире заболевает раком молочной железы. Цель праздника — привлечь внимание к исследовательской работе во всем мире, усилить финансирование жизненно важных исследований и напомнить женщинам о важности диагностики. В России вовремя диагностировать опасный недуг помогает диспансеризация. Пройти ее можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

close Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечаются 18 августа в других странах

День медицинских работников — Таджикистан. Отмечается ежегодно 18 августа в честь дня рождения таджикско-персидского ученого, философа и врача Абуали-ибн-Сино, более известного как Авиценна. Его считают величайшим мыслителем Средневековья, оказавшим огромное влияние на развитие науки. Авиценна выявил пользу физических упражнений для здоровья человека, определил разницу между чумой и холерой, а также подробно описал проказу.

Дeнь «Ocтaвaйcя дoмa c дeтьми» — США. Молодой праздник, напоминающий родителям о важности общения с детьми. Он призван поощрить мам, которые решили работать из дома, а также стимулировать родителей взять внеочередной выходной, чтобы провести его в кругу семьи. В этот день американцы часто отправляются на пикники и прогулки.

close Кадр из фильма «Один дома» (1998) 20th Century Fox

День открытий — Канада. Отмечается ежегодно в третий понедельник августа в честь открытия золота в заливе Бонанза-Крик в Юконе в 1896 году. Это событие дало старт золотой лихорадке в Канаде. На протяжении двух лет более ста тысяч старателей охотились в регионе Клондайк за богатством. В Канаде в этот день проходят экскурсии, художественные выставки, турнир по гольфу и другие мероприятия.

Религиозные праздники 18 августа

Предпразднство Преображения Господня

В этот день православные христиане готовятся встречать один из двенадцати важнейших праздников — Преображение Господне. Согласно Писанию, в этот день на горе Фавор Спаситель явил свою божественную природу ученикам — Петру, Иакову и Иоанну. Предпразднство в богослужебном календаре — это день, а иногда несколько дней, перед важнейшими праздниками, когда на богослужениях начинают читать особые молитвы к предстоящему событию. Поэтому в православных храмах 18 августа проходят службы, посвященные Преображению Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа — это полное название праздника в церковном календаре. В народе его также называют Яблочным Спасом — за традицию освящать в этот день яблоки.

Успенский пост в 2025 году: даты начала и окончания, история, календарь питания по дням Всего две недели длится у православных верующих самый короткий из многодневных постов, который... 12 августа 19:02

День памяти мученика Евсигния Антиохийского

Евсигний Антиохийский жил в III–IV веках, был римским воином и успел послужить шести императорам. Уже в преклонном возрасте он оставил военную службу, вернулся на родину в Антиохию и полностью посвятил себя христианству. В период царствования Юлиана Отступника на святого Евсигния донесли. На тот момент старцу исполнилось 110 лет. Его доставили к императору, который потребовал отречься от Христа. Однако Евсигний проявил храбрость и мужество, он смело указал императору на отступничество, привел ему в пример святого Константина Великого. Старец также рассказал, как стал свидетелем явления на небе знамения креста. Юлиан приказал отсечь храброму христианину голову.

Православная церковь 18 августа также чтит память • преподобномученика Иова Ущельского;

• священномучеников Анфира и Фавия, пап Римских;

• мученика Понтия Римлянина;

• мучеников Кантидия (Кандидия), Кантидиана и Сивела в Египте;

• праведной Нонны Назианзской, диаконисы, матери свт. Григория Богослова;

• священномученика Стефана Хитрова, пресвитера; мучениц Евдокии Шейковой, Дарии Улыбиной, Дарии Тимагиной и Марии Неизвестной; священномученика Симона (Шлеева), епископа Уфимского; священномученика Иоанна Смирнова, диакона.

Народные праздники и приметы 18 августа

Евстигней Житник

В этот день на Руси вспоминали мученика Евсигния Антиохийского. В народе праздник назвали Евстигней Житник. К 18 августа на полях уже был убран почти весь урожай. Житницы были наполнены, мельницы работали вовсю, а хозяйки пекли хлеб из свежесмолотого зерна. В этот день было принято угощать гостей душистым ячменным караваем. Крестьяне выходили в поля, окропляли их конопляным маслом, чтобы защитить от темных сил и зимних морозов.

Чтобы сберечь красоту и здоровье, лакомились сырым луком с хлебом и солью. Разгуливать после заката в этот день было не принято: считалось, что можно повстречать лихо.

Приметы

Какова погода в этот день — таким выдастся и декабрь.

Если домашний скот испуганно жмется друг к другу — ждать дождя.

Если громко крикнуть, а в ответ слышишь эхо — жара еще вернется.

В реке шумно плещутся чайки — скоро хлынет дождь.

Из земли выползли дождевые черви — будет ливень с грозой.

Какие исторические события произошли 18 августа

1693 год — недалеко от Архангельска стартовало строительство первой в России судостроительной верфи. Вскоре это место станет крупным центром кораблестроения в стране.



— недалеко от Архангельска стартовало строительство первой в России судостроительной верфи. Вскоре это место станет крупным центром кораблестроения в стране. 1782 год — в Санкт-Петербурге торжественно открыли памятник Петру I «Медный всадник».

close Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский моет памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге Алексей Даничев/РИА Новости

1859 год — французский акробат Жан Блонден перешел по канату через Ниагарский водопад. На плечах у эквилибриста в это время стоял второй акробат.



— французский акробат Жан Блонден перешел по канату через Ниагарский водопад. На плечах у эквилибриста в это время стоял второй акробат. 1868 год — французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент — гелий. Открытие было сделано во время полного солнечного затмения.



— французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент — гелий. Открытие было сделано во время полного солнечного затмения. 1877 год — американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Фобос.



— американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Фобос. 1920 год — в США после принятия 19-й поправки к конституции женщины получили право голоса.



— в США после принятия 19-й поправки к конституции женщины получили право голоса. 1958 год — в США опубликован роман Владимира Набокова «Лолита», принесший ему всемирную известность, колоссальный успех и доход.



— в США опубликован роман Владимира Набокова «Лолита», принесший ему всемирную известность, колоссальный успех и доход. 1976 год — на поверхность Луны успешно опустилась советская станция «Луна-24».

«Самым интересным была вода»: почему «Луна-24» опередила свое время 45 лет назад на спутник Земли опустилась «Луна-24» — последняя советская лунная станция и... 18 августа 08:38

Дни рождения и юбилеи 18 августа

В 1750 году родился Антонио Сальери — австрийский композитор итальянского происхождения, дирижер и педагог. Проклятием композитора стал миф о его причастности к смерти Моцарта, несмотря на многочисленные опровержения историков. В 1997 году суд официально признал Сальери невиновным в смерти гения.



— австрийский композитор итальянского происхождения, дирижер и педагог. Проклятием композитора стал миф о его причастности к смерти Моцарта, несмотря на многочисленные опровержения историков. В 1997 году суд официально признал Сальери невиновным в смерти гения. В 1830 году родился Франц Иосиф I — император Австрийской империи и король Венгрии, инициировавший Первую мировую войну.



— император Австрийской империи и король Венгрии, инициировавший Первую мировую войну. В 1859 году родилась Анна Анкер — датская художница, представительница группы Скагенских художников.



— датская художница, представительница группы Скагенских художников. В 1921 году родилась Галина Короткевич — актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, участница обороны Ленинграда.



— актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, участница обороны Ленинграда. В 1925 году родился Брайан Олдисс — английский писатель-фантаст.



— английский писатель-фантаст. В 1952 году родился Патрик Суэйзи — американский киноактер, танцор, певец и автор песен, трехкратный номинант на премию «Золотой глобус», звезда фильмов «Грязные танцы», «Привидение», «На гребне волны».

Кто отмечает дни рождения

92 года исполняется Роману Полански — американскому кинорежиссеру, актеру, продюсеру и сценаристу польского происхождения, лауреату премии «Оскар» (лучшая режиссура, фильм «Пианист»).

close Эммануэль Сенье и Роман Полански на Каннском кинофестивале во Франции, 2013 год George Pimentel/WireImage