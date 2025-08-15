На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

15 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 15 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
true
true
true
close

Археологи за работой на территории древнего города Танаис (III век до н. э.), 1987 год

Сергей Петрухин/РИА Новости
15 августа археологи разных стран отмечают неофициальный профессиональный праздник. В России в этот день также поздравляют авиастроителей, чьи руки «дарят небу крылья». А поклонники группы «Кино» вспоминают своего кумира — легендарного музыканта Виктора Цоя, погибшего 35 лет назад. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 августа и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 15 августа Какие праздники и памятные даты отмечают 15 августа в других странах Церковные праздники 15 августа Народные праздники и приметы 15 августа Какие исторические события произошли 15 августа Дни рождения и юбилеи 15 августа

Праздники в России и мире 15 августа

  • День археолога

Этот праздник, хотя и не признан официально, объединяет искателей древностей разных стран. Он зародился во время советских археологических экспедиций 1930–1940-х годов. По одной из легенд, студенты-археологи в Новгороде выпросили выходной у руководителя раскопок, сославшись на то, что 15 августа — «день рождения Буцефала», коня Александра Македонского. Повод забылся, а традиция осталась. Другая версия связывает дату с археологом Татьяной Пассек — ученым, чей день рождения совпал с этим числом.

Праздник принято отмечать в полевых условиях: новичков посвящают в археологи, обливая водой или закапывая в песок, а вечером у костра участники экспедиций делятся историями о находках. В городах музеи открывают выставки. Запрет на шумные гулянки — не суеверие, а практика: многие археологи в августе ведут раскопки, где каждый звук может спугнуть тишину веков.

  • День авиастроителя в России

15 августа 1956 года в СССР впервые отметили профессиональный праздник создателей самолетов. Поводом стал не указ сверху, а инициатива заводчан: авиапром тогда восстанавливался после войны, и инженеры Ульяновска предложили чествовать тех, кто занимается разработкой, производством, испытаниями и ремонтом авиационной техники.

Традиции сохранили дух эпохи: на заводах вручают награды ветеранам, а в Ульяновске, который считается авиационной столицей страны, в ближайшие выходные состоится фестиваль. Несмотря на то что День авиастроителя не имеет официального статуса, его широко отмечают на авиастроительных предприятиях по всей России. Кстати, 17 августа в календаре еще один праздник, связанный с авиацией — День Воздушного флота России.

15 августа 1990 года машина лидера группы «Кино» врезалась в автобус на дороге в 70 километрах от Риги. Музыкант погиб, возвращаясь с ночной рыбалки — по официальной версии, он уснул за рулем. Эта дата стала днем памяти кумира.

В этот день в Петербурге поклонники традиционно собираются у «Котельной Камчатка», где Цой работал кочегаром, и поют «Перемен!». В Северной столице памяти лидера группы «Кино» решили посвятить шоу «Поющие мосты», которое пройдет в ночь на 16 августа.

В Москве у стены на Арбате фанаты Цоя оставляют гитары и свечи. В нескольких городах состоятся памятные концерты, а на телевидении покажут фрагменты легендарных выступлений музыканта и документальные фильмы о нем.

close

Новый портрет Виктора Цоя на мемориальной стене на Арбате в Москве, 2025 год

Евгений Биятов/РИА Новости

Какие праздники и памятные даты отмечают 15 августа в других странах

Праздник разлива Нила — Египет. В Древнем Египте разлив Нила считался чудом, дарованным богиней Исидой. По легенде, ее слезы по убитому мужу Осирису наполняли реку, удобряя землю илом. В 1970-х праздник разлива Нила стали отмечать как день национального единения. Образ Исиды символизируют тростниковые куклы в золотых одеждах, на рассвете египтяне бросают их в Нил. В Каире проходит фестиваль лодок с фонарями, люди дарят друг другу фигурки священных жуков-скарабеев из нильской глины.

День освобождения — КНДР и Южная Корея. ​​Корейцы отмечают День освобождения от японской колонизации (1945) после 35 лет оккупации. В Южной Корее проходят массовые церемонии, вывешиваются национальные флаги, жители вспоминают борцов за независимость. В КНДР проводятся военные парады. Этот день стал символом национального возрождения, хотя и положил начало разделению страны на Север и Юг.

close

Антияпонская демонстрация в Сеуле в День освобождения, 15 августа 2024 года

Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Праздник близнецов — Франция. В 1994 году в коммуне Плекадек (провинция Бретань) мэр решил привлечь туристов, объявив деревню «столицей близнецов» — по статистике, здесь рождалось втрое больше двойняшек, чем в среднем по стране. С тех пор в городе стали отмечать праздник, на который со всего мира приезжают сотни пар близнецов всех возрастов. Они участвуют в «параде зеркальных пар»: одеваются одинаково, синхронно танцуют и соревнуются в конкурсе «Самая непохожая пара».

День неудач — США. 15 августа в Соединенных Штатах отмечают Национальный день неудач — неофициальный праздник, посвященный принятию профессиональных провалов. Эта дата появилась в 2010-х годах как своеобразный ответ навязчивому культу успеха, особенно популярному в деловой среде. Праздник прижился в Кремниевой долине, где предприниматели научились относиться к неудачам философски. В этот день бизнесмены охотно делятся историями своих провалов, понимая, что каждый такой опыт — ценный урок.

Церковные праздники 15 августа

День памяти святого блаженного Василия, чудотворца Московского

Василий родился в 1469 году под Москвой в семье крестьян. С юности избрал путь юродства — внешнего безумия ради Христа. Зимой и летом ходил босым в рубище одежде из грубой, толстой ткани, ночуя на папертях. Его дар прозорливости поражал современников: Иван Грозный приглашал блаженного во дворец, а однажды святой указал царю на недостаток веры — тот пировал, думая о постройке нового дворца, в то время как в Кремле горел храм. Умер Василий 2 августа 1557 года (15-го по новому стилю). На похоронах сам царь нес гроб с его телом, а позже Покровский собор на Красной площади назвали именем Блаженного.

close

434909 01.08.1969 Икона «Святой Блаженный Василий, Московский чудотворец». Конец 16 - начало 17 века

Павел Балабанов/РИА Новости

В этом соборе находится рака с мощами святого. Верующие молятся святому Василию об исцелении болезней ног, избавлении от душевных скорбей, а также об укреплении духа. В народе верили: если 15 августа подать милостыню трем нищим — сам Василий отведет беду.

Успение Пресвятой Богородицы у западных христиан

Католическая церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы, или Вознесение Девы Марии, 15 августа по григорианскому календарю. Верующие в этот день вспоминают кончину (успение) Божией Матери. Праздник имеет статус торжества, то есть отнесен к важнейшим католическим праздникам. Верующие в этот день обязательно посещают торжественную мессу.

Телесное вознесение Богородицы на небеса и ее свобода от первородного греха — одни из основных догматов католического вероучения.

Русская православная церковь празднует Успение Пресвятой Богородицы по новому стилю 28 августа. До этого верующие держат двухнедельный Успенский пост.

Народные праздники и приметы 15 августа

Степанов день

История праздника восходит к святому Стефану Первомученику — архидиакону, погибшему за веру в I веке. На Руси праздник слился с крестьянским циклом: к этому дню завершали сенокос, укладывая траву в стога. Так родилось народное название — Степан Сеновал.

Главные герои дня — лошади. Святого Стефана считали их покровителем, потому животных освобождали от работы, купали, вплетали в гривы алые ленты. Самый поэтичный ритуал — «поение через серебро»: в воду бросали монету, давая лошади напиться, а потом прятали ее в конюшне как оберег от нечисти. Всей семьей шли в поле за «степановым венком». Сплетали его из 12 трав: мяты, клевера, пижмы, ромашки — символов лета. Венок вешали в красный угол избы, а зимой использовали для отваров. Девушки же «хоронили грусть»: наливали в чашу воду, шептали горести и выливали ее у порога — будто смывая печаль перед свадебным сезоном.

В этот день существовали и определенные запреты. Шум и смех считали грехом: верили, что громкие звуки спугнут благодать, предназначенную земле и скотине. Работа в поле запрещалась — только укрытие сена от дождя. Кто нарушал, рисковал здоровьем: «На Степана коса — к скорой покосе в могиле». Девушкам запрещалось брать в дом кошек — иначе «суженый уйдет к другой».

Приметы

Дождь на Степана — к богатому картофелю и отсутствию пожаров до осени.

Северо-восточный ветер — зерно не уродится, «выдует семена из колосьев».

Лягушки громко квакают — к ливню; если внезапно замолкают — жди заморозков к утру.

Паук плетет мелкую паутину — дождь близко; овцы стоят головами друг к другу — гроза на подходе.

Кошки скребут стены — ненастье продлится неделю.

Какие исторические события произошли 15 августа

  • 797 год — византийская императрица Ирина организовала переворот против собственного сына Константина VI. После пленения его ослепили в Пурпурном зале дворца — той самой комнате, где он родился 27 лет назад. Ирина стала первой единоличной правительницей империи, но была свергнута через пять лет.

  • 1519 год — конкистадор Педро Ариас де Авила основал город Панаму на месте индейской деревни. Название в переводе с языка куэва означало «изобилие рыбы». Любопытно, что при закладке использовали необычный фундамент: камни для первых зданий выламывали из рифов, разрушая природную гавань.

  • 1723 год — торжественно открылся Петергоф как летняя резиденция Петра I. Царь лично составил план фонтанов, приказав создать «русский Версаль, но величественнее». В день открытия из 64 фонтанов работали только 16 — остальные достраивали крепостные, трудившиеся по колено в воде.

close

«Римский фонтан» в Петергофе, 1969 год

Ярин/РИА Новости

  • 1877 годТомас Эдисон в письме президенту телеграфной компании предложил использовать «hello» как телефонное приветствие (в России оно трансформировалось в «алло»). В тот же день он записал на фонограф детскую песенку Mary Had a Little Lamb — первую в истории аудиозапись. Изобретатель был глуховат и оценивал записи, прикусив край аппарата зубами.

  • 1893 год — официально открылась Третьяковская галерея. Павел Третьяков передал коллекцию городу при условии: вход должен оставаться бесплатным. В день открытия экспозицию посетило 3 тыс. человек, а самым обсуждаемой стала картина Репина «Иван Грозный убивает своего сына».

  • 1947 годИндия разделилась на два доминиона: Индийский Союз и Пакистан. Границу за 5 недель начертил юрист Сирил Рэдклифф, никогда не бывавший в Азии. В ходе переселения погибло до 2 млн человек. Это была крупнейшая миграция в истории XX века (около 15 млн человек).

  • 2021 годКабул перешел под контроль талибов (движение внесено в список террористических организаций), в стране произошла окончательная смена власти, у Афганистана появились новые герб и флаг.

Дни рождения и юбилеи 15 августа

  • В 1769 году родился Наполеон I Бонапарт — французский император, создатель Первой империи (1804–1815). Прославился военными кампаниями, завоевав большую часть Европы.

  • В 1771 году родился Вальтер Скотт — шотландский писатель, основоположник жанра исторического романа.

  • В 1780 году родилась княгиня Евдокия Голицына — хозяйка знаменитого петербургского литературного салона, получившая прозвище «Ночная княгиня» или «Княгиня полуночи». Из-за боязни солнечного света, она принимала гостей только после 22:00. В 1817–1820 годах постоянным посетителем салона был Пушкин, он посвятил княгине стихи.

  • В 1787 году родился Александр Алябьев — русский композитор, автор знаменитого романса «Соловей», пианист, дирижер.

  • В 1863 году родился Алексей Крылов — русский кораблестроитель и математик, академик, Герой Социалистического Труда. Разработал теорию непотопляемости кораблей.

  • В 1878 году родилась Раиса Кудашева — русская поэтесса, автор слов песни «В лесу родилась елочка». Факт ее авторства раскрылся только в 1941 году. До революции писала под псевдонимами, а песня стала популярной случайно — ее услышал биолог и музыкант-любитель Леонид Бекман и положил на музыку.

  • В 1912 году родилась Джулия Чайлд — американский шеф-повар и телеведущая, популяризатор французской кухни. Награждена орденом Почетного легиона (2000) и Президентской медалью Свободы (2003).

  • В 1919 году родился Сергей Ковалев — советский конструктор подводных лодок, академик, дважды Герой Социалистического Труда. Под его руководством созданы атомные подлодки проекта 941 «Акула» — крупнейшие в мире. Награжден шестью орденами Ленина.

  • В 1931 году родился Микаэл Таривердиев — композитор, автор музыки к таким легендарным фильмам, как «17 мгновений весны», «Ирония судьбы», «Судьба резидента», народный артист РСФСР.

  • В 1934 году родился Георгий Гаранян — джазмен, композитор и саксофонист, народный артист России.

Кто отмечает дни рождения

  • 80 лет исполняется Екатерине Васильевой — советской и российской актрисе, народной артистке РСФСР, прославившейся многочисленными ролями в театре и кино.

  • 62 года исполняется Алехандро Гонсалесу Иньярриту — мексиканскому кинорежиссеру, обладателю четырех «Оскаров». Прославился фильмами «Выживший» и «Бердмэн», где применил новаторскую технику съемки «одним кадром».

  • 57 лет исполняется Яну Цапнику — российскому актеру театра и кино. Также известен как актер дубляжа, например, озвучивал Марлина (отца Немо) в мультфильме «В поисках Немо».

  • 53 года исполняется Бену Аффлеку — американскому актеру и режиссеру, двукратному обладателю «Оскара».

close

Бен Аффлек

Marilla Sicilia/Global Look Press

  • 36 лет исполняется Джо Джонасу — американскому певцу и актеру, участнику группы Jonas Brothers.

  • 35 лет исполняется Дженнифер Лоуренс — американской актрисе, самой молодой обладательнице четырех номинаций на «Оскар».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами