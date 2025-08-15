15 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Археологи за работой на территории древнего города Танаис (III век до н. э.), 1987 год

15 августа археологи разных стран отмечают неофициальный профессиональный праздник. В России в этот день также поздравляют авиастроителей, чьи руки «дарят небу крылья». А поклонники группы «Кино» вспоминают своего кумира — легендарного музыканта Виктора Цоя, погибшего 35 лет назад. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 августа и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 15 августа

День археолога

Этот праздник, хотя и не признан официально, объединяет искателей древностей разных стран. Он зародился во время советских археологических экспедиций 1930–1940-х годов. По одной из легенд, студенты-археологи в Новгороде выпросили выходной у руководителя раскопок, сославшись на то, что 15 августа — «день рождения Буцефала», коня Александра Македонского. Повод забылся, а традиция осталась. Другая версия связывает дату с археологом Татьяной Пассек — ученым, чей день рождения совпал с этим числом.

Праздник принято отмечать в полевых условиях: новичков посвящают в археологи, обливая водой или закапывая в песок, а вечером у костра участники экспедиций делятся историями о находках. В городах музеи открывают выставки. Запрет на шумные гулянки — не суеверие, а практика: многие археологи в августе ведут раскопки, где каждый звук может спугнуть тишину веков.

День авиастроителя в России

15 августа 1956 года в СССР впервые отметили профессиональный праздник создателей самолетов. Поводом стал не указ сверху, а инициатива заводчан: авиапром тогда восстанавливался после войны, и инженеры Ульяновска предложили чествовать тех, кто занимается разработкой, производством, испытаниями и ремонтом авиационной техники.

Традиции сохранили дух эпохи: на заводах вручают награды ветеранам, а в Ульяновске, который считается авиационной столицей страны, в ближайшие выходные состоится фестиваль. Несмотря на то что День авиастроителя не имеет официального статуса, его широко отмечают на авиастроительных предприятиях по всей России. Кстати, 17 августа в календаре еще один праздник, связанный с авиацией — День Воздушного флота России.

День памяти Виктора Цоя

15 августа 1990 года машина лидера группы «Кино» врезалась в автобус на дороге в 70 километрах от Риги. Музыкант погиб, возвращаясь с ночной рыбалки — по официальной версии, он уснул за рулем. Эта дата стала днем памяти кумира.

Троицкий вспомнил, как прощались с Цоем: «Люди просто потеряли дар речи» Музыкальный критик Артемий Троицкий заявил в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм», что... 18 июля 19:36

В этот день в Петербурге поклонники традиционно собираются у «Котельной Камчатка», где Цой работал кочегаром, и поют «Перемен!». В Северной столице памяти лидера группы «Кино» решили посвятить шоу «Поющие мосты», которое пройдет в ночь на 16 августа.

В Москве у стены на Арбате фанаты Цоя оставляют гитары и свечи. В нескольких городах состоятся памятные концерты, а на телевидении покажут фрагменты легендарных выступлений музыканта и документальные фильмы о нем.

close Новый портрет Виктора Цоя на мемориальной стене на Арбате в Москве, 2025 год Евгений Биятов/РИА Новости

Какие праздники и памятные даты отмечают 15 августа в других странах

Праздник разлива Нила — Египет. В Древнем Египте разлив Нила считался чудом, дарованным богиней Исидой. По легенде, ее слезы по убитому мужу Осирису наполняли реку, удобряя землю илом. В 1970-х праздник разлива Нила стали отмечать как день национального единения. Образ Исиды символизируют тростниковые куклы в золотых одеждах, на рассвете египтяне бросают их в Нил. В Каире проходит фестиваль лодок с фонарями, люди дарят друг другу фигурки священных жуков-скарабеев из нильской глины.

День освобождения — КНДР и Южная Корея. ​​Корейцы отмечают День освобождения от японской колонизации (1945) после 35 лет оккупации. В Южной Корее проходят массовые церемонии, вывешиваются национальные флаги, жители вспоминают борцов за независимость. В КНДР проводятся военные парады. Этот день стал символом национального возрождения, хотя и положил начало разделению страны на Север и Юг.

close Антияпонская демонстрация в Сеуле в День освобождения, 15 августа 2024 года Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Праздник близнецов — Франция. В 1994 году в коммуне Плекадек (провинция Бретань) мэр решил привлечь туристов, объявив деревню «столицей близнецов» — по статистике, здесь рождалось втрое больше двойняшек, чем в среднем по стране. С тех пор в городе стали отмечать праздник, на который со всего мира приезжают сотни пар близнецов всех возрастов. Они участвуют в «параде зеркальных пар»: одеваются одинаково, синхронно танцуют и соревнуются в конкурсе «Самая непохожая пара».

День неудач — США. 15 августа в Соединенных Штатах отмечают Национальный день неудач — неофициальный праздник, посвященный принятию профессиональных провалов. Эта дата появилась в 2010-х годах как своеобразный ответ навязчивому культу успеха, особенно популярному в деловой среде. Праздник прижился в Кремниевой долине, где предприниматели научились относиться к неудачам философски. В этот день бизнесмены охотно делятся историями своих провалов, понимая, что каждый такой опыт — ценный урок.

Знаковые «неудачники» • Уоррен Баффет в 1962 году приобрел акции текстильной фабрики Berkshire Hathaway, руководствуясь скорее обидой, чем расчетом — глава компании обманул его при согласовании цены. Хотя само предприятие в итоге обанкротилось, Баффет сохранил это название для своей будущей финансовой империи, позже назвав эту сделку «200-миллиардным уроком».



• Билл Гейтс на заре своей карьеры потерпел неудачу с проектом Traf-O-Data (1972) — устройством для анализа дорожного трафика, которое вышло из строя во время тестирования. Этот опыт научил будущего основателя Microsoft ценности анализа ошибок: «Провал приносит пользу, если ты тщательно фиксируешь все недочеты», — отмечал Гейтс.



• Не менее показательна история Стивена Кинга, который в отчаянии выбросил рукопись романа «Кэрри» в мусорное ведро. Жена достала ее и уговорила отправить издателю — первый тираж превысил 1 млн экземпляров.

Церковные праздники 15 августа

День памяти святого блаженного Василия, чудотворца Московского

Василий родился в 1469 году под Москвой в семье крестьян. С юности избрал путь юродства — внешнего безумия ради Христа. Зимой и летом ходил босым в рубище одежде из грубой, толстой ткани, ночуя на папертях. Его дар прозорливости поражал современников: Иван Грозный приглашал блаженного во дворец, а однажды святой указал царю на недостаток веры — тот пировал, думая о постройке нового дворца, в то время как в Кремле горел храм. Умер Василий 2 августа 1557 года (15-го по новому стилю). На похоронах сам царь нес гроб с его телом, а позже Покровский собор на Красной площади назвали именем Блаженного.

close 434909 01.08.1969 Икона «Святой Блаженный Василий, Московский чудотворец». Конец 16 - начало 17 века Павел Балабанов/РИА Новости

В этом соборе находится рака с мощами святого. Верующие молятся святому Василию об исцелении болезней ног, избавлении от душевных скорбей, а также об укреплении духа. В народе верили: если 15 августа подать милостыню трем нищим — сам Василий отведет беду.

Успение Пресвятой Богородицы у западных христиан

Католическая церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы, или Вознесение Девы Марии, 15 августа по григорианскому календарю. Верующие в этот день вспоминают кончину (успение) Божией Матери. Праздник имеет статус торжества, то есть отнесен к важнейшим католическим праздникам. Верующие в этот день обязательно посещают торжественную мессу.

Телесное вознесение Богородицы на небеса и ее свобода от первородного греха — одни из основных догматов католического вероучения.

Русская православная церковь празднует Успение Пресвятой Богородицы по новому стилю 28 августа. До этого верующие держат двухнедельный Успенский пост.

15 августа Русская православная церковь также чтит память • преподобного Василия Спасо-Кубенского (Каменского) (XV в.);

• священномученика Стефана I, папы Римского, и иже с ним (257);

• преподобномученика Платона (Колегова), иеромонаха (1937).





Народные праздники и приметы 15 августа

Степанов день

История праздника восходит к святому Стефану Первомученику — архидиакону, погибшему за веру в I веке. На Руси праздник слился с крестьянским циклом: к этому дню завершали сенокос, укладывая траву в стога. Так родилось народное название — Степан Сеновал.

Главные герои дня — лошади. Святого Стефана считали их покровителем, потому животных освобождали от работы, купали, вплетали в гривы алые ленты. Самый поэтичный ритуал — «поение через серебро»: в воду бросали монету, давая лошади напиться, а потом прятали ее в конюшне как оберег от нечисти. Всей семьей шли в поле за «степановым венком». Сплетали его из 12 трав: мяты, клевера, пижмы, ромашки — символов лета. Венок вешали в красный угол избы, а зимой использовали для отваров. Девушки же «хоронили грусть»: наливали в чашу воду, шептали горести и выливали ее у порога — будто смывая печаль перед свадебным сезоном.

В этот день существовали и определенные запреты. Шум и смех считали грехом: верили, что громкие звуки спугнут благодать, предназначенную земле и скотине. Работа в поле запрещалась — только укрытие сена от дождя. Кто нарушал, рисковал здоровьем: «На Степана коса — к скорой покосе в могиле». Девушкам запрещалось брать в дом кошек — иначе «суженый уйдет к другой».

Приметы

Дождь на Степана — к богатому картофелю и отсутствию пожаров до осени.

Северо-восточный ветер — зерно не уродится, «выдует семена из колосьев».

Лягушки громко квакают — к ливню; если внезапно замолкают — жди заморозков к утру.

Паук плетет мелкую паутину — дождь близко; овцы стоят головами друг к другу — гроза на подходе.

Кошки скребут стены — ненастье продлится неделю.

Какие исторические события произошли 15 августа

797 год — византийская императрица Ирина организовала переворот против собственного сына Константина VI. После пленения его ослепили в Пурпурном зале дворца — той самой комнате, где он родился 27 лет назад. Ирина стала первой единоличной правительницей империи, но была свергнута через пять лет.

1519 год — конкистадор Педро Ариас де Авила основал город Панаму на месте индейской деревни. Название в переводе с языка куэва означало «изобилие рыбы». Любопытно, что при закладке использовали необычный фундамент: камни для первых зданий выламывали из рифов, разрушая природную гавань.

1723 год — торжественно открылся Петергоф как летняя резиденция Петра I. Царь лично составил план фонтанов, приказав создать «русский Версаль, но величественнее». В день открытия из 64 фонтанов работали только 16 — остальные достраивали крепостные, трудившиеся по колено в воде.

close «Римский фонтан» в Петергофе, 1969 год Ярин/РИА Новости

1877 год — Томас Эдисон в письме президенту телеграфной компании предложил использовать «hello» как телефонное приветствие (в России оно трансформировалось в «алло»). В тот же день он записал на фонограф детскую песенку Mary Had a Little Lamb — первую в истории аудиозапись. Изобретатель был глуховат и оценивал записи, прикусив край аппарата зубами.

1893 год — официально открылась Третьяковская галерея. Павел Третьяков передал коллекцию городу при условии: вход должен оставаться бесплатным. В день открытия экспозицию посетило 3 тыс. человек, а самым обсуждаемой стала картина Репина «Иван Грозный убивает своего сына».

1947 год — Индия разделилась на два доминиона: Индийский Союз и Пакистан. Границу за 5 недель начертил юрист Сирил Рэдклифф, никогда не бывавший в Азии. В ходе переселения погибло до 2 млн человек. Это была крупнейшая миграция в истории XX века (около 15 млн человек).

2021 год — Кабул перешел под контроль талибов (движение внесено в список террористических организаций), в стране произошла окончательная смена власти, у Афганистана появились новые герб и флаг.

Дни рождения и юбилеи 15 августа

В 1769 году родился Наполеон I Бонапарт — французский император, создатель Первой империи (1804–1815). Прославился военными кампаниями, завоевав большую часть Европы.

В 1771 году родился Вальтер Скотт — шотландский писатель, основоположник жанра исторического романа.

В 1780 году родилась княгиня Евдокия Голицына — хозяйка знаменитого петербургского литературного салона, получившая прозвище «Ночная княгиня» или «Княгиня полуночи». Из-за боязни солнечного света, она принимала гостей только после 22:00. В 1817–1820 годах постоянным посетителем салона был Пушкин, он посвятил княгине стихи.

В 1787 году родился Александр Алябьев — русский композитор, автор знаменитого романса «Соловей», пианист, дирижер.

В 1863 году родился Алексей Крылов — русский кораблестроитель и математик, академик, Герой Социалистического Труда. Разработал теорию непотопляемости кораблей.

В 1878 году родилась Раиса Кудашева — русская поэтесса, автор слов песни «В лесу родилась елочка». Факт ее авторства раскрылся только в 1941 году. До революции писала под псевдонимами, а песня стала популярной случайно — ее услышал биолог и музыкант-любитель Леонид Бекман и положил на музыку.

В 1912 году родилась Джулия Чайлд — американский шеф-повар и телеведущая, популяризатор французской кухни. Награждена орденом Почетного легиона (2000) и Президентской медалью Свободы (2003).

В 1919 году родился Сергей Ковалев — советский конструктор подводных лодок, академик, дважды Герой Социалистического Труда. Под его руководством созданы атомные подлодки проекта 941 «Акула» — крупнейшие в мире. Награжден шестью орденами Ленина.

В 1931 году родился Микаэл Таривердиев — композитор, автор музыки к таким легендарным фильмам, как «17 мгновений весны», «Ирония судьбы», «Судьба резидента», народный артист РСФСР.

В 1934 году родился Георгий Гаранян — джазмен, композитор и саксофонист, народный артист России.

Кто отмечает дни рождения

80 лет исполняется Екатерине Васильевой — советской и российской актрисе, народной артистке РСФСР, прославившейся многочисленными ролями в театре и кино.

75 лет исполняется принцессе Анне — дочери королевы Великобритании Елизаветы II.

62 года исполняется Алехандро Гонсалесу Иньярриту — мексиканскому кинорежиссеру, обладателю четырех «Оскаров». Прославился фильмами «Выживший» и «Бердмэн», где применил новаторскую технику съемки «одним кадром».

57 лет исполняется Яну Цапнику — российскому актеру театра и кино. Также известен как актер дубляжа, например, озвучивал Марлина (отца Немо) в мультфильме «В поисках Немо».

53 года исполняется Бену Аффлеку — американскому актеру и режиссеру, двукратному обладателю «Оскара».

close Бен Аффлек Marilla Sicilia/Global Look Press

36 лет исполняется Джо Джонасу — американскому певцу и актеру, участнику группы Jonas Brothers.