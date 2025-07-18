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Троицкий вспомнил, как прощались с Цоем: «Люди просто потеряли дар речи»

Музкритик Троицкий вспомнил, что на прощании с Цоем стояла гробовая тишина
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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Музыкальный критик Артемий Троицкий (признан в РФ иностранным агентом) заявил в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм», что на прощании с Виктором Цоем «произошло странное».

По его словам, кончина музыканта оказалась настолько шокирующей и неожиданной, что «люди просто потеряли дар речи».

«На прощании стояла такая гробовая тишина. Я помню, что Марьяна — его вдова — подошла ко мне [c просьбой]: «Ну хоть ты что-то скажи!» И я, профессиональный говорун, по-моему, был единственный, кто произнес речь. Это было ужасно! Очень было мрачно!» — вспомнил Троицкий.

По словам музыкального критика, он помнит всех своих друзей-рокеров, которых уже не стало.

«На самом деле, они живут со мной до сих пор. Я помню их песни, многие знаю наизусть. Конечно же, они помогают мне выжить. Если бы не они, их песни и воспоминания, то, думаю, я был бы сейчас таким же мрачным типом, как большинство моих знакомых политических журналистов», — заявил Троицкий.

Лидера группы «Кино» Виктора Цоя не стало в результате автокатастрофы, которая произошла 15 августа 1990 года в Латвии. Данные следствия и показания свидетелей говорят о том, что музыкант не смог вписаться в опасный поворот на высокой скорости.

Ранее сообщалось, что кончина Александра Митты повлияла на рост продаж его книги.

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