Бастрыкин потребовал обосновать заключение под стражу калининградского врача Сушкевич

Медик Леонид Рошаль заступился за калининградского врача Элину Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного. Ходом расследования дела заинтересовался и глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил пересмотреть установленные обстоятельства дела и обосновать заключение Сушкевич под стражу. Ранее Бастрыкин призывал отказаться от эмоциональных оценок во время данного следствия.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным повторно доложить обо всех обстоятельствах дела, которые были установлены в ходе расследования дела врача-неонатолога Элины Сушкевич. Женщину считают причастной к смерти младенца в калининградском роддоме.

Кроме того, Бастрыкин потребовал «представить обоснование избрания в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу».

Председатель СК раздал такие поручения после того, как президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» (НМП) и сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль обнародовал в СМИ свое письмо. В нем он заявил, что «дело неправильно оценено».

«Доктор не виноват. Мы считаем, что судебно-медицинская экспертиза была проведена с большими ошибками», — уверен Рошаль.

Он подчеркнул, что арест Сушкевич вредит жителям города, так как специалистов ее профиля (неонатологов — тех, кто занимается здоровьем новорожденных) на 30% меньше, чем должно быть. Рошаль отметил, что Сушкевич одна из лучших специалистов в профессии.

Вместе с тем он выразил мнение, что «дело выходит за рамки приличия». «Очевидно, что поставлена задача засудить. И мы будем защищать врача дальше. А сегодня я предлагаю — отпустите врача из-под стражи, я готов сидеть за нее», — добавил он.

Но несмотря на письменное поручительство Рошаля, 27 октября суд отказал в просьбе отпустить Сушкевич из-под стражи.

В чем суть дела Сушкевич и Белой

В конце июня 2019 года следствие предъявило обвинение двум врачам роддома №4 в Калининграде — и.о. главврача Елене Белой и врачу-неонатологу Элине Сушкевич. По версии СК, они умертвили младенца.

В ноябре 2018 года в учреждении родился недоношенный ребенок. Белая якобы дала указание Сушкевич убить его. Следователи считают, что и.о. главврача пошла на это, чтобы сэкономить ресурсы больницы и не портить статистические показатели. Якобы Белая таким образом пыталась получить должность главврача. Сначала ей предъявили обвинение по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), но потом против нее возбудили новое уголовное дело по статье об организации убийства.

Против Сушкевич возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Она, как считает следствие, ввела ребенку дозу магния сульфата, что привело к летальному исходу. Для сокрытия преступления Сушкевич якобы написала, что ребенок умер в утробе матери.

В СК подчеркивали, что перед следствием «не ставится самоцель» привлечь к ответственности врача. Но в этом случае, как утверждают правоохранители, есть доказательства и результаты экспертиз, указывающие на причастность медиков к гибели ребенка.

Врачи уже получали оправдательный вердикт со стороны присяжных, с чем согласился и калининградский суд. Но была подана апелляция и рассмотрение дела перенесли в Московский областной суд (по ходатайству замгенпрокурора). Сейчас медики содержатся в московском СИЗО-6 («Печатники»).

Медицинское сообщество обращало внимание, что при рождении ребенка на раннем сроке, даже без осложнений, вероятность выживания не превышает 5-10%. Кроме того, профсоюз работников здравоохранения Москвы призывал провести дополнительную проверку материалов дела Сушкевич.

Глава СК Александр Бастрыкин, в свою очередь призывал уйти от эмоциональных оценок в этом уголовном деле. Он подчеркивал, что выводы следует делать исходя из фактических обстоятельств дела и объективных доказательств.