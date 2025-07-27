Назад в СССР: в России призвали вернуть советский режим продажи алкоголя

В российских регионах нужно внедрить советскую практику продажи алкогольных напитков с 11:00 до 19:00, заявили в Общественной палате РФ. На этом автор инициативы Сергей Рыбальченко предлагает не останавливаться. Он считает нужным ограничить реализацию спиртного и в праздничные, и в выходные дни, чтобы победить «сверхсмертность». Что об этом думают в Госдуме — в материале «Газеты.Ru».

России необходимо вернуться к советской практике и продавать алкогольные напитки с 11:00 до 19:00, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Считаю, что такой [советский] режим был бы вполне нормальным, по крайней мере, если каждый год мы снижали бы по одному часу», — сказал он в беседе с ТАСС.

Сейчас федеральное законодательство запрещает розничную продажу спиртного с 23:00 до 8:00.

По мнению общественника, в стране также необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. Но это не коснулось бы кафе и ресторанов, уточнил он.

«Именно такие меры дадут максимальный эффект, а не только ограничение в рабочие дни», — уверен Рыбальченко.

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Но в тех организациях, куда могут войти дети, продажу алкоголя нужно вообще запретить, подчеркнул общественник. В комплексе такие меры позволят повысить продолжительность жизни россиян и снизить «сверхсмертность», добавил Рыбальченко.

В Госдуме уже отреагировали на предложение Рыбальченко. Депутат Виталий Милонов заявил, что в стране нужно поддерживать инициативы, направленные на сокращение потребления алкоголя, но для этого не хватает поддержки на государственном уровне.

При этом парламентарий привел пример из советского времени, когда аналогичные инициативы не срабатывали, поскольку «люди были лишены духовной поддержки и искали ее в алкоголе».

«Точно так же и сейчас. И должным образом все-таки отказ от алкоголя не культивируется на государственном уровне. Сейчас я принципиально не пью, но если бы хотел, то какие часы работы меня бы от этого отвадили?» — сказал он в беседе с «Лентой.ру».

Милонов считает, что в России необходимо проводить «мощные антиалкогольные кампании», а политики и лидеры общественного мнения должны становиться личным примером в отказе от алкоголя.

Опыт Вологодской области

Российские регионы вправе самостоятельно вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) в беседе с «Газетой.Ru», комментируя инициативу Рыбальченко.

Парламентарий привел в пример Вологодскую область, где с 1 марта в будние дни реализация спиртного разрешена только с 12:00 до 14:00. Леонов отметил, что такая мера, по словам вологодских властей, позволяет снизить потребление алкоголя.

«Они подчеркивают, что это действительно серьезно снизило потребление алкоголя в регионе. Поэтому решать региональным властям. И все надо делать, соответственно, в меру», — сказал депутат.

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Спустя три месяца действия ограничения потребление алкоголя в Вологодской области упало на 20%, заявлял губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Кроме того, число случаев отравления алкоголем стало меньше на 59%, а госпитализации людей с алкогольным психозом — на 9%. Филимонов подчеркнул, что смертность в регионе с момента введения ограничений снизилась на 50%, а число ДТП из-за нетрезвых водителей — на 49%.

Также жители области стали реже употреблять алкоголь в общественных местах, добавил глава региона.

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При этом в России фиксируется существенное снижение продаж алкогольной продукции. Так, за первое полугодие 2025-го продажи водки упали на 5%, коньяка — на 10,5%, слабоалкогольной продукции — на 89,1%, плодовой алкогольной продукции — на 74,6%, пишет ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за шесть месяцев снизились на 12,9%.