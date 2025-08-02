Российские студенческие отряды: возможности для профессионального старта

Летом перед множеством студентов стоит сложный выбор, как потратить свободное время на каникулах: найти работу и накопить денег или отправиться попутешествовать. Однако в России существует специальная организация, которая помогает студентам и старшим школьникам совмещать оба варианта времяпрепровождения. Рассказываем о том, как можно работать и путешествовать, и провести время с пользой.

В России существует по-настоящему уникальная молодежная организация — Российские студенческие отряды (РСО), это главное трудовое движение российской молодежи. Она объединяет более 400 тыс. молодых людей по всей стране, предоставляя им возможность официально трудоустроиться как в своем, так и в других регионах страны. При этом все расходы на проезд, проживание и питание, как правило, берут на себя организаторы. Это означает, что молодой человек может одновременно и заработать деньги, и пройти практику по своей специальности или познакомиться с работой, которая к его получаемой специальности не имеет никакого отношения, при этом расходы закроет организация, которая в нем заинтересована. Чтобы присоединиться к РСО, достаточно заполнить простую форуму на сайте организации – трудкрут.com.

«Студенческие отряды — это не просто летняя подработка. Это настоящая школа жизни, где учатся трудиться по-настоящему: с потом на спине, с зарплатой в кармане и с железным характером. Здесь преодолевают себя, работают на крупнейших стройках страны и мира — от путинного отряда на острове Шикотана до строительства крупнейшей атомной станции Африки в Египте. Главное, что этот труд ценится. Ценится и теми, кто за 66-летнюю историю прошел школу отрядного движения и теми, кто только сегодня понимает его значимость для решения вопроса кадровой безопасности нашей страны», – отметил Михаил Киселев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов.

Студенческие отряды появились в нашей стране в 1959 году. Среди выдающихся политических деятелей, прошедших школу трудового движения в студенческие годы, президент России Владимир Путин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и другие.

Разнообразие направлений

На сегодняшний день РСО развивают восемь основных направлений, охватывающих практически все ключевые отрасли экономики. Организация включает в себя строительные, педагогические, медицинские, сельскохозяйственные, сервисные, производственные отряды, а также отряды проводников и трудовые отряды подростков.

Строительные отряды принимают участие в важнейших строительных проектах страны. Это уникальная возможность для будущих инженеров, архитекторов и строителей получить практический опыт на реальных площадках. Летний трудовой сезон 2025 года станет одним из самых масштабных для строительных отрядов РСО, в которые в этом году приняты более 50 тыс. студентов. Всероссийские студенческие стройки развернулись на площадках ГК «Росатом», включая проекты «Мирный атом» в Челябинской области, «Мирный атом — ЛАЭС» в Ленинградской области, «Мирный атом — ПРОРЫВ» в Томской области и «СКИФ» в Новосибирской области. Также студенты принимают участие в строительстве объектов ПАО «Газпром»: месторождений «Север» в Якутии, «Сибирь» в Иркутской области и комплекса «Усть-Луга» в Ленинградской области.

На территории особой экономической зоны «Алабуга» студенты РСО помогут возвести жилой комплекс «Средиземный парк», а в Сургуте внесут вклад в завершение строительства моста через Обь протяженностью 1758 метров. Кроме того, студенты, прошедшие отбор, будут работать на международных стройках, включая АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, «Аккую» в Турции, «Руппур» в Бангладеш и «Куданкулам» в Индии. В этом году отряды также присоединились к Всебеларусской стройке «Патриотический центр» и проекту «Минск», где задействованы в возведении «Газпром Центра».

Педагогические отряды остаются одним из самых многочисленных направлений РСО — в нем насчитывается более 60 тыс. участников. В 2025 году они обеспечат около 80% потребности в вожатых, которые нужны для организации отдыха не менее 2,5 млн детей. Студенты будут работать в пришкольных лагерях и всероссийских детских центрах, в таких проектах, как «ГАГАРИН», «Орленок», «Дельфин.ru», «Спутник», «Красная нить», «Океан», «Победа» и «Сириус». Ежегодно свыше 400 работодателей по всей стране помогают с трудоустройством будущих педагогов.

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Медицинские отряды также демонстрируют активное развитие: за несколько лет через это направление прошли более 35 тыс. студентов из 45 регионов. Летом 2025 года 15 тыс. будущих медиков работают в 11 всероссийских проектах на базе больниц Томска, Новосибирска, Иркутска, Перми и других городов. К ним также присоединились студенты из Беларуси и Кыргызстана. В этом году также снова реализуется проект «36,6», где будущие фармацевты проходят практику в аптечной сети. А в рамках проекта «Парма» несовершеннолетние студенты медколледжей впервые получат работу в пермских больницах.

close Пресс-служба РСО

Отряды проводников играют ключевую роль в обеспечении комфортного железнодорожного сообщения. Ежегодно более 8 тыс. студентов работают в АО «ФПК» и «Гранд Сервис Экспресс» в поездах от Калининграда до Владивостока. Всего в пассажирском комплексе РЖД задействовано около 10 тыс. студентов РСО, включая проводников, помощников дежурных по вокзалу и официантов. Еще 6 тыс. человек работают в строительно-эксплуатационном комплексе, где трудоустраивают участников РСО по более чем 30 профессиям для обслуживания железных дорог.

Сельскохозяйственные отряды, одно из старейших направлений РСО, этим летом объединяют более 19 тыс. студентов. Они трудятся на агропредприятиях в рамках всероссийских, окружных и межрегиональных проектов. Отдельное внимание уделяется путинным отрядам: свыше 5 тыс. студентов в этом году отправились на рыбоперерабатывающие заводы Камчатки, Хабаровского и Приморского краев, Сахалина и Чукотки.

Благодаря сервисным отрядам работу в 2025 году получили более 25 тыс. молодых людей. Они принимают участие в пяти всероссийских проектах, включая отели «More Spa & Resort» и «Мрия» в Крыму, курорты Геленджика и Сочи, а также аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге. Студенты пробуют себя в роли официантов, поваров, аниматоров и других специалистов сферы обслуживания.

Отдельное внимание уделяется трудовым отрядам подростков: в этом году в общей сложности более 50 тыс. школьников от 14 лет получат первый опыт работы в сферах торговли, сельского хозяйства, медицины и сервиса. Они работают аниматорами, вожатыми в пришкольных лагерях, помощниками дежурных залов на железнодорожных вокзалах и занимаются благоустройством муниципальных территорий.

Производственные отряды — самое молодое направление РСО. В этом году численность его участников превысит 6 тыс. человек. Ключевыми проектами направления являются работа на «КАМАЗе» в Республике Татарстан, где студенты получают практический опыт на одном из крупнейших автозаводов страны. Российские студенческие отряды участвуют в строительстве атомного флота гражданского и военного назначения благодаря сотрудничеству студенческих отрядов Архангельской области и АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Решение кадровых проблем

В условиях нехватки квалифицированных рабочих кадров по всей стране инициатива РСО приобретает особую значимость. Студенты начинают работать уже после первого курса, получая не только профессиональные навыки, но и важнейший трудовой опыт. Статистика показывает, что многие выпускники после окончания учебы целенаправленно переезжают в те регионы, где работали в составе студенческих отрядов, что также способствует решению проблемы неравномерного распределения кадров по территории России.

С 2021 года Российские студенческие отряды являются оператором по предоставлению на конкурсной основе образовательным организациям грантов на профессиональное обучение участников студенческих отрядов по рабочим профессиям и должностям служащих.

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Профессиональное обучение для участников Российских студенческих отрядов осуществляется на бесплатной основе за счет средств гранта Минобрнауки России на основании постановления Правительства Российской Федерации.

За это время более 120 тыс. ребят прошли обучение по актуальным и востребованным у работодателей профессиям и получили не только свидетельства о присвоении квалификации по выбранной профессии, но и необходимые навыки и компетенции для качественного выполнения трудовых функций. По итогам прохождения обучения ребята трудоустраиваются в составе студенческих отрядов в организации-партнеры РСО.

Социальный аспект

Особую ценность представляет идеологическая составляющая проекта. В эпоху тотальной цифровизации и виртуальных коммуникаций РСО предлагает молодежи реальную альтернативу — живое общение и командную работу. Совместный труд в отрядах развивает коммуникативные навыки, учит ответственности и взаимовыручке. Поездки в другие регионы, жизнь вдали от дома и родителей способствуют более быстрой социализации и взрослению молодых людей.

Преимущества для работодателей

Предприятиям сотрудничество с РСО дает множество выгод. Государство предоставляет серьезные налоговые льготы работодателям, официально трудоустраивающим членов студенческих отрядов. Так, Госдума приняла во втором чтении пакет поправок в Налоговый кодекс, устанавливающий льготный тариф страховых взносов на уровне 7,6%. При этом время работы в студотряде теперь засчитывается в трудовой стаж, что важно для будущей пенсии участников.

Как отмечал депутат Госдумы Михаил Киселев, такие меры существенно повышают мотивацию работодателей к трудоустройству молодежи. По его словам, ежегодно льготой пользуются более 500 предприятий, среди которых ключевые корпорации, как Росатом, Газпром, РЖД, Россети и крупные агрохолдинги.

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При этом РСО берет на себя поиск и подбор персонала для сезонных и временных работ, их профессиональное обучение и сертификацию, а также все организационные вопросы, связанные с переездом и размещением сотрудников. Это особенно актуально для сельского хозяйства, рыбоперерабатывающих предприятий и гостиничного бизнеса, где традиционно наблюдается сезонный спрос на рабочую силу. Так, работодатель получает полный пакет услуг по подбору персонала. Начать сотрудничество с Российскими студенческими отрядами очень просто — достаточно оставить заявку на сайте дочерней организации РСО Инжиниринг.

Перспективы развития

Сегодня в РСО участвуют сотни тысяч студентов по всей стране, а в перспективе движение может охватить миллионы молодых людей. Это не просто временная подработка, а полноценный социальный лифт, позволяющий получить профессию, трудовой стаж и возможность карьерного роста уже во время учебы. Для многих участников опыт работы в студенческих отрядах становится определяющим в выборе жизненного пути и дальнейшего места жительства.

Российские студенческие отряды — это яркий пример эффективного взаимодействия государства, бизнеса и образовательных учреждений. При этом РСО остается общественной организацией, которая не только решает актуальные экономические задачи, но и вносит значительный вклад в формирование нового поколения профессионалов, воспитывая трудолюбивых, ответственных и социально активных граждан страны.