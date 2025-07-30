Ценности вместо пустоты. Почему молодежь России стала выбирать православие

28 июля День Крещения Руси отметили по всей стране — от Калининграда до Владивостока. И повсюду среди участников праздничных богослужений, молебнов и крестных ходов было особенно много молодежи. Почему этот праздник сегодня так важен для нового поколения и чем православие привлекает молодежь страны — в материале «Газеты.Ru».

«Поиск смысла в нестабильном и быстро меняющемся мире»

Православие вновь становится популярным среди молодежи России. Согласно свежим данным исследования ВЦИОМ от 24 июля 2025 года, доля молодых людей, которые считают себя православными, выросла практически в два раза — с 25 до 45%. Это находит отражение в жизни: молодежь снова возвращается в храмы, читает религиозную литературу и охотно общается со священниками.

Главная причина этого явления, по мнению экспертов, — поиск смысла в нестабильном и быстро меняющемся мире. Молодежь разочаровывается в материалистической культуре, которую культивируют на Западе, понимая, что материальные ценности не способны удовлетворить глубинные духовные потребности человека.

На фоне этого православие предлагает незыблемые ценности: любовь к ближнему, милосердие, самопожертвование и поиск высшего смысла.

Президент РФ Владимир Путин в своем недавнем интервью точно отразил разницу между российской и западной культурами. По его словам, в основе западной культуры, католической, протестантской, на первое место всегда ставится материальное благополучие» и «материальный успех является мерилом». «В России всегда в широком смысле слова говорят о нравственном начале. Такая глобальная идея всегда присутствует», — подчеркнул он.

Кроме того, молодые люди видят, что православие пронизывает всю российскую историю, является частью духовной идентичности русского человека. В то время, когда Запад пытается агрессивно продвигать идеи расчеловечивания и трансгуманизма, молодежь ищет опору в проверенных временем идеях, которые лежат в основе российской цивилизации.

close Максим Богодвид/РИА Новости

«Это не слепая вера, а трезвый выбор поколения»

«Современное молодое поколение России стало свидетелем глубокого кризиса мировых ценностей — когда рушатся старые идеологии, а новые оказываются пустыми и временными», — комментирует молодой политолог, выпускник МГУ Дмитрий Федотов. По его мнению, особенно ярко это проявляется на Западе, где под лозунгами свободы и прогресса фактически разрушаются основы общества: традиционная семья, вера, сама концепция добра и зла. Российская молодежь, считает он, видит этот крах — и делает осознанный выбор в пользу вечных истин православия.

«Это не слепая вера, а трезвый выбор поколения, которое увидело тупики западного пути. Благодаря православию молодежь получает ответы на важные вопросы, может разобраться в себе, понять, кто мы и зачем живем. Вера наполняет обычные повседневные действия и задачи нравственным смыслом, ценностным содержанием. Люди моего поколения это чувствуют и потому все чаще обращаются к православию», — отмечает политолог.

Православие, по его словам, предлагает то, чего уже не может дать деградирующий Запад: подлинные смыслы, нравственные ориентиры и духовную опору в нестабильном мире.

«Возврат молодого поколения россиян в лоно православия видится закономерным процессом, — считает политолог Гарник Туманян, куратор экспертного клуба «Дигория», действительный член Императорского православного палестинского общества. — Этот тренд стал реальным благодаря активизации работы по укреплению ценностного суверенитета страны со стороны Владимира Путина». Президент, по его словам, инициировал и подписал множество документов, направленных на сохранение наших традиционных духовно-нравственных ценностей, а также определяющих государственную политику в этой сфере.

close Прихожане во время пасхального богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе во Владивостоке, 18 апреля 2025 года Виталий Аньков/РИА Новости

«Сейчас мы видим, что ведется серьезная работа в этом направлении: издаются новые учебники, в школах проходят «Разговоры о важном», в вузах введен курс основ российской государственности, усилена государственная поддержка культуры и искусства», — отмечает он. Молодежь, по его мнению, учится понимать свои истоки, разбираться в традиционных ценностях и цивилизационном коде России. И куда бы ни посмотрел молодой человек, считает политолог, он видит, что вся наша тысячелетняя история тесно связана с православием.

«Растущий интерес российской молодежи к православию свидетельствует не столько о формальном росте религиозности, сколько о востребованности среди молодых людей духовных ценностей, которые традиционно содержит православное вероучение: любовь к Богу и ближнему, верность родной земле, уважение к вере и обычаям, милосердие, доброта, скромность, целомудрие, справедливость, честность, добронравие и искренность», — подчеркивает Ярослав Прокопишин, политолог, член экспертного клуба «Дигория», руководитель отдела по работе с казачьей молодежью Всероссийского казачьего общества.

Этот тренд, уверен он, не может не радовать, особенно в контексте цивилизационного противостояния России с атеистическим и морально разложенным коллективным Западом.

«Сегодня западный мир находится под влиянием моральных деформаций, питая человеческую гордыню и обожествляя человека при всем его несовершенстве. Поэтому выбор российской молодежи идет в пользу православных христианских ценностей, а не западных либеральных идей и поведенческих моделей — это важный и позитивный сигнал», — считает Ярослав Прокопишин.

«Примечательно, что рост религиозности среди молодежи не сводится к конформизму», — добавляет политолог Дмитрий Матюшенков, член экспертного клуба «Дигория». По его словам, отличие от старших поколений, для которых религия чаще ассоциируется с личным спасением, в том, что молодые люди вовлечены в ее культурно-исторический аспект. Политолог считает, что они меньше склонны к формальному соблюдению обрядов (например, пост или чтение духовной литературы остаются ситуативными), но активно присваивают религию как часть личной и национальной идентичности.

close Верующие у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади в день церковно-государственного праздника Крещения Руси в Москве Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Это отражает общий тренд десакрализации религиозного опыта: вера перестает быть данностью и превращается в осознанный выбор. Молодые россияне идут в православие не из страха, а в поисках самопознания, элементов своей истории, культуры и этических ориентиров», — уверен он. По его словам, их выбор — это попытка переосмыслить традицию в контексте современности, а ценности веры — от сострадания до ответственности — становятся не альтернативой прогрессу, а его необходимым дополнением.

Массовое участие молодежи в праздновании Дня Крещения Руси и данные ВЦИОМ красноречиво свидетельствуют: обращение к православию стало значимым трендом среди нового поколения россиян. Это осознанный поиск устойчивых нравственных ориентиров, смысла жизни, исторических корней и цивилизационной идентичности в противовес кризису западных материалистических моделей. Православие дает молодым людям ответы на вызовы современности, предлагая не альтернативу развитию, а его духовную основу.