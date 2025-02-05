«Почему пьют так много». В России предложили запретить продажу алкоголя до 21 года

Познер раскритиковал идею запрета на продажу алкоголя в возрасте до 21 года

Журналист и телеведущий Владимир Познер раскритиковал предложение председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о запрете продажи алкоголя в России лицам моложе 21 года. По словам Познера, запреты в этой области неэффективны, при этом большее внимание стоит уделить проблеме высокого уровня алкоголизма и причинах этого явления.

Запрет на продажу алкоголя людям моложе 21 года не станет эффективным методом борьбы с зависимостью от спиртного. Такое мнение в интервью изданию «Абзац» выразил журналист и телеведущий Владимир Познер.

Познер напомнил, что подобная система существует в Соединенных Штатах, где людям моложе 21 года не продадут даже пиво.

«Меня гораздо больше заботит вопрос, почему пьют так много, почему такой высокий уровень алкоголизма. На мой взгляд, за счет таких методов не удастся добиться перелома», — сказал он.

По мнению Познера, решение проблем путем запретов неэффективно: «Думаю, это немного самообман». Проблему алкоголизма он назвал «серьезной и совершенно не новой».

close Журналист Владимир Познер Антон Денисов/РИА Новости

Предложение Бастрыкина

Предложение о запрете продажи алкоголя людям в возрасте до 21 года высказал 5 февраля председатель СК РФ Александр Бастрыкин во время выступления на расширенном заседании коллегии ведомства.

«Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста», — заявил он (цитата по РИА Новости).

В Госдуме идею в целом одобрили, хотя предложение официально не внесено и законопроекта пока нет.

Глава парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил:

«Я как врач, как председатель комитета по охране здоровья поддерживаю любые антиалкогольные инициативы. Они напрямую влияют на продолжительность жизни».

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с «Газетой.Ru» поддержал идею главы СК, но усомнился в том, что ее можно будет реализовать на практике. Кроме того, считает Тумусов, запрет приведет к появлению подпольного рынка, «который обязательно появится».

«Если вдруг такой закон будет принят, это будет плохо администрируемая мера . Человек возраста 21 год и 22 — по лицу не определишь, а каждый раз требовать паспорт не очень», — сказал Тумусов.

Много ли пьют

В 2024 году продажи легального алкоголя в России оказались рекордными за почти десять лет, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитиков проекта «Если быть точным».

Издание отмечает, что с начала 2000-х годов в стране наблюдался устойчивый тренд на снижение употребления алкоголя: россияне стали чаще выбирать вино и пиво вместо крепких напитков, а полный отказ от употребления спиртного уже не выглядел чем-то экзотическим.

Если в 2007 году на одного человека старше 15 лет в год приходилось 11 литров потребленного чистого спирта, к 2017 году этот показатель снизился до семи литров. Однако в последнее время продажи алкоголя снова начали расти.

К 2023 году уровень потребления алкоголя достиг восьми литров чистого спирта на душу населения, что является рекордом за последние девять лет.

«Население таким образом откликается на трудности», — полагает ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований РЭШ, демограф Евгений Андреев.

При этом с учетом незарегистрированного алкоголя в некоторых регионах пьют в разы больше. По данным Минздрава, лидерами по потреблению стали Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ, где на душу населения старше 15 лет приходится более 21 литра спирта в год.

Медленный, но неуклонный рост продаж алкоголя специалисты связывают с «ослабевающей антиалкогольной политикой». Аналитики проекта «Если быть точным» подсчитали: в 2009 году на одну среднюю зарплату можно было купить 87 литров водки, в 2014-м — 59 литров, в 2021-м — 89 литров, а в 2023 году — уже 105 литров. Относительно зарплат водка снова дешевеет.

В регионах России с алкоголизмом местного населения борются по-своему. Так, в Вологодской области в ноябре 2024 года принят закон, ограничивающий в регионе время розничной продажи спиртного двумя часами в сутки (с 12 до 14 часов). Исключение сделано для новогодних каникул, Дня защитника Отечества, Международного женского дня и Дня Победы.

Объясняя необходимость таких мер, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов указывал на сокращение численности населения региона и широкое распространение заболеваний, связанных с алкоголем (панкреатит, цирроз печени, кардиомиопатия и т.д.). По его словам, только за 2023 год заболеваемость алкоголизмом выросла в регионе на 30%, а в федеральном рейтинге трезвости регионов «Вологодчина занимает позорное 71-е место». Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.