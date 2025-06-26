Алкогольная «карьера» начинается еще до выпускного. К чему ведет первый опыт употребления спиртного

Считается, что подростки впервые пробуют алкоголь «по-взрослому» именно на выпускном, однако часто алкогольная «карьера» начинается гораздо раньше: в 14–16 лет. Как рассчитать риски детского алкоголизма в баллах, сколько тинейджеров страдают от этого заболевания в России, и какие два новых пагубных пристрастия могут привести к появлению «отсталого» поколения – в интервью «Газете.Ru» в день борьбы с наркозависимостью рассказал врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.

— Действительно ли «карьера» алкоголика начинается именно с выпускного, ведь часто именно в этот день дети впервые по-взрослому пьют?

— Важно различать начало употребления алкоголя и угрожающее начало, которое может привести к диагнозу «алкоголизм». Подростковый алкоголизм имеет раннее начало, еще до совершеннолетия. В неблагоприятных случаях это происходит в возрасте 14 лет, но обычно около 16 лет.

Конечно, это имеет катастрофические последствия даже от небольшой дозы алкоголя. В этом возрасте организм еще только формируется, алкоголь же нарушает этот процесс, особенно сильно он влияет на головной мозг. Если говорить грубо, то после употребления алкоголя ребенок вырастает, но остается недоразвитым в психологическом и умственном планах. Но страдают и другие системы: желудок, сердце, печень. Например, у подрастающего поколения намного быстрее происходит разрушение печени, чем у взрослого человека. Это связано с тем, что у подростков повышена проницаемость стенок сосудов, и печень не так развита, как у взрослого человека.

close Руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев Фото из личного архива

— Почему подростки начинают пить так рано?

— Зависимость – комплексное заболевание, на которое влияют социальные, психологические, а также биологические факторы. Все они должны быть сильно выражены.

В эти факторы входят: отягощенная генетика, когда есть алкоголизм по материнской или по отцовской линии, неблагоприятная семейная ситуация, или неблагоприятный детский опыт. Последнее — это научный термин, и он в себя включает ряд факторов: это злоупотребление психоактивными веществами другими членами семьи или самим ребенком, тяжелые психические заболевания, суицидальные наклонности, насилие в семье, особенно сексуальное, неполноценные семьи.

Все вышеперечисленное — неблагоприятный детский опыт, и существуют специальные шкалы для его оценки. Каждый фактор – условно плюс два балла, и чем выше их количество, тем больше вероятность злоупотребления не только алкоголем, но и любым другим психоактивным веществом. Так что типичный образ подростка, который пьет, — это ребенок 14-17 лет из неблагополучной семьи, с плохой успеваемостью и без хобби.

— Но если фактор только один, например, пьющий отец, то это еще не приговор?

— Это очень значительно влияет на ребенка, но гораздо хуже, когда несколько факторов собираются вместе. Как правило, в таких условиях ребенок всегда начинает употреблять.

— Получается, «карьера» алкоголика у ребенка начинается задолго до выпуска из школы?

— Да. Не стоит придавать выпускному столь важное значение. Как показывает опыт, дети с алкогольной зависимостью начинают пить раньше. Кроме того, сегодня выпускные становятся все более и более контролируемыми со стороны родителей.

— Наркологи говорят, что ребенку вообще не стоит давать пить, при этом некоторые родители уверены, что лучше познакомить ребенка с алкоголем в кругу семьи. Как поступать родителям?

— Если мы начинаем знакомить ребенка с алкоголем в семье, это может создать впечатление, что алкоголь не запрещен и даже приветствуется. Однако важно, чтобы ребенок понимал, что он может попробовать алкоголь, и никаких наказаний или насилия со стороны родителей не последует. Если ребенок будет бояться наказания, он будет скрывать свои мысли и чувства, что приведет к недоверию. Ребенок должен чувствовать, что его любят, принимают и ему доверяют. Тогда он сможет открыто обсуждать с родителями любые вопросы.

И вот, когда ребенок сам придет и скажет: «Мам, я не знаю, что мне делать, вокруг меня все употребляют алкоголь, и мне интересно, как быть, стоит ли пить с ними или нет», — это будет лучше, чем если бы родитель начал этот разговор самостоятельно.

— А если ребенок не подходит с таким вопросом?

— Тогда стоит завести этот разговор, но знакомить ребенка с алкоголем не нужно. Важно не создавать среду, в которой употребление не возбраняется. Человек должен с детства привыкнуть к тому, что это — не норма.

— Как должен выглядеть первый прием алкоголя?

— На отношение к алкоголю влияют разные факторы. Многое зависит от первого контакта с алкоголем. Если он был неудачным (у подростка болела голова, он отравился или ему просто не понравился вкус), подросток может решить, что больше никогда не будет его употреблять. Но если первая проба будет приятной, более того, — если ее устроят родители, дадут ему хорошее вино, закуску, то это уже прямая дорога к быстрому интенсивному употреблению.

— Но ведь часто такие посиделки с друзьями не ограничиваются одним разом, и ребенок потом на них ходит ни раз и ни два, даже если первое употребление было неприятным.

— Как показывает клиническая практика, родителям не составляет большого труда понять, что ребенок зачастил к друзьям. Если подросток начинает употреблять алкоголь, это становится заметно для любого ответственного родителя. Однако бывают случаи, когда родители не обращают внимания на своих детей, сами злоупотребляют алкоголем или уделяют много времени работе, а не ребенку.

В любом случае, злоупотребление алкоголем очень легко заметить в отличие от наркотиков. Употребление последних часто может маскироваться под психические проблемы, — такие как депрессия или бессонница.

Если вы заметили, что ребенок пьет, то первое, что нужно сделать, это провести вразумительный разговор. Объяснить реальные последствия злоупотребления, но и запугивать ребенка не нужно, это подрывает доверительные отношения. Если такие беседы не помогают, то нужно обратиться к наркологу. В рехаб подростка класть никто не будет, – должно пройти достаточное количество времени с момента первых злоупотреблений до последней стадии алкоголизма, когда может помочь только клиника.

— Как часто к вам обращаются родители с такими проблемными детьми?

— Проблема подросткового алкоголизма изживает себя. Так происходит почти во всех странах, и у нас в том числе. За последние десять лет количество пьющих подростков в России сократилось вдвое, и интерес подростков к алкоголю продолжит падать, даже если государство не будет вести антиалкогольную пропаганду. Существует масса исследований, подтверждающих этот факт.

Происходит это потому, что пить сейчас попросту не модно. Сейчас тот, кто пьет, считается изгоем, образ крутого пьющего старшеклассника канул в лету. Причем даже в неблагоприятных районах, школах. Никто так выглядеть не хочет.

— Какой процент подростков сейчас пьет и сколько употребляло алкоголь в 80-ых, в 2000-ых?

— Если посмотреть на официальные данные, видно, что за последние 30 лет численность детей и подростков, состоящих на учете с диагнозами алкоголизм, наркомания и токсикомания, значительно снизилась. Например, в 1995 году диагноз алкоголизм был поставлен почти 850 подросткам, в 2005 году этот показатель достиг 2700 подростков, а к 2022 году – уже 115.

Это же касается и профилактического учета – то есть случаев, когда диагноз еще не поставлен, но у ребенка уже есть вредные последствия от употребления. Например, отравление, проблемы с поведением, ухудшение учебы, социальная дезадаптация.

Почему цифры снижаются? Это может быть связано с реальными успехами профилактики, но и с изменениями в самой системе учета. Подростки стали реже попадать в поле зрения врачей, формы употребления стали более скрытыми – вейпы, аптечные препараты, что сложнее выявить и зафиксировать официально.

К сожалению, по экспертным оценкам, реальное количество подростков, сталкивающихся с психоактивными веществами, может превышать официальные данные в 3–5 раз.

— Действительно ли если человек склонен к тому, чтобы зависеть от веществ, он будет если не пить, то нюхать, если не нюхать, то колоться? Или же, если подростку суждено стать наркоманом, то алкоголиком он не будет?

— Такой жесткой границы между алкогольной и наркотической зависимостью, как правило, не существует. На практике мы часто сталкиваемся с так называемыми смешанными зависимостями, когда человек в разное время жизни употребляет разные психоактивные вещества, или с чередующейся зависимостью, когда, например, после отказа от наркотиков человек начинает злоупотреблять алкоголем, и наоборот.

У зависимостей – общая биологическая природа. Генетические исследования показывают, что существуют неспецифические гены, связанные, исключительно с алкогольной или наркотической зависимостью, а общие генетические маркеры, влияющие на работу дофаминергической, серотонинергической и других нейромедиаторных систем. Нарушения в этих системах могут повышать риск развития зависимости в целом – вне зависимости от конкретного вещества.

— Сколько сейчас процентов наркоманов среди подростков? Если их примерно столько же, сколько в 80-е алкоголиков, — то не означает ли это, что какая-то часть общества всегда будет страдать от зависимости?

— Зависимость невозможно устранить простыми мерами, это процесс очень сложный и долгий. Это подтверждается наблюдениями не только в России, но и в других странах, где профилактика и лечение зависимости развиваются уже не одно десятилетие. Даже при сравнительно низком уровне алкоголизации, значительная часть населения там продолжает регулярно употреблять психоактивные вещества.

Но это не означает, что с ней не нужно бороться: снижать распространенность зависимости, смягчать ее формы, делать вред менее тяжелым и формировать более зрелое, осознанное отношение к рискам употребления.

Сейчас угроза совершенно другая. Нужно бороться с вейпами и гаджетоманией. Если раньше от проблем с алкоголем страдали до 20% школьников, то сегодня от вейпа и гаджетов зависимы до половины детей. По данным Минздрава, подростки составляют около 90% потребителей электронных сигарет в России. По итогу опроса специалистов Института изучения детства, семьи и воспитания, каждый третий подросток либо пробовал, либо курит вейпы регулярно.

Официальной статистики по номофобии (зависимости от гаджетов, страхе остаться без мобильной связи) на настоящий момент нет. Но уже понятно, что многие не могут жить без телефона.

— Вы сказали, что подростковый алкоголизм может начаться в 14-16 лет, во сколько лет в среднем дети начинают курить вейпы?

— Очень рано, в 11-12 лет. Вейп с никотином влияет почти на все органы, особенно на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Возможны колебания давления, инсульты и изменения, приводящие к легочным заболеваниям. Потребление никотина через вейп может быть даже выше, чем при курении обычных сигарет.

Также стоит учитывать негативное влияние на мозг, поскольку он формируется позже остальных органов. Особенно это касается отделов лобной доли, отвечающих за волевые качества, самоконтроль и другие важные функции. Эти отделы созревают последними, и, по последним данным, процесс их формирования завершается только к 25 годам.

Увлечение вейпами может замедлить и нарушить развитие мозга. В результате к 20-30 годам у человека могут появиться различные психические заболевания. Таким образом, мы рискуем вырастить поколение людей с проблемами в психическом развитии. То же самое касается и гаджетов.

Их постоянное использование приводит к выработке быстрого дофамина. Организм привыкает к легким удовольствиям, и центральная нервная система теряет способность получать радость от других, более сложных и полезных процессов. В результате люди становятся ленивыми, а отсутствие гаджетов может вызвать депрессию.

— Получается, у нас растет потерянное поколение?

— Да, мы на перспективу наносим огромный удар по человеческим ресурсам нашей страны, но это все можно остановить. Например, правительство планирует полностью запретить продажу вейпов, это очень хороший ход.

А вот как быть с гаджетоманией вопрос сложный, потому что, как раньше просто не давать ребенку гаджеты, не получится. Мы поддерживаем школы, которые вводят режим без гаджетов или с их ограниченным использованием. То же самое нужно рекомендовать взрослым. Необходимо использовать родительский контроль, как только ребенок получает смартфон. Детские лагеря, спортивные лагеря, где запрещены гаджеты или их использование сведено к минимуму, тоже могут быть очень полезными.