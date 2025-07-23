Осипший голос, крайне заразен: в России появился новый вариант коронавируса

Новый штамм COVID-19 активно распространяется по миру. В России зафиксировано уже 114 случаев заражения «стратусом», больше половины из них — в Москве. Этот вариант похож на другие варианты «омикрона» и переносится большинством пациентов достаточно легко, но может представлять опасность для людей с пониженным иммунитетом. «Стратус» очень заразен, а одной из особенностей является быстро появляющаяся осиплость голоса.

На территории России зафиксировано уже 114 случаев заражения новым вариантом коронавируса — XFG (Stratus, «стратус»), сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Первый случай заболевания был зафиксирован 24 апреля 2025 года. Большинство заболевших находятся в Москве (54%), но и в других регионах также были отобраны образцы XFG, в частности, в Санкт-Петербурге, Магаданской, Новосибирской, Вологодской, Калининградской, Смоленской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Республике Алтай, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Как уточняет заведующий лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, «стратус» — это рекомбинантный субвариант, возникший в результате слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2. Он отличается высокой контагиозностью.

Симптомы заболевания в основном легкие, что делает его похожим на варианты «омикрона».

Характерным симптомом именно для «стратуса» является сиплость голоса. Вирус в большинстве случаев не вызывает тяжелого течения болезни, но распространяется крайне быстро.

Роспотребнадзор оценивает текущий риск для общественного здоровья как низкий.

ВОЗ внесла «стратус» в перечень «вариантов, вызывающих интерес» в июне 2025 года. Первый случай заболевания был зафиксирован в Канаде 27 января 2025 года. К середине лета штамм распространился по Юго-Восточной Азии, Северной Америке и Европе.

«Удивляться нечему»

Новая разновидность коронавируса, которая будет столь же опасна для людей, как штаммы 2020 года, вряд ли появится, считает председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Вирус мутирует и приобретает новые свойства эволюционно. В любом случае, пытается обойти иммунную защиту человека.

Ковидом, я думаю, мы будем болеть еще долгое время, потому что этот вирус прочно закрепился в человеческой популяции, как и вирус гриппа, как и другие вирусы, которые вызывают острые респираторные инфекции»,

— сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению эксперта, «удивляться нечему»: коронавирус стал таким же рутинным вирусом, как и другие.

«У тех людей, у которых высокий титр антител, они не болеют вовсе, либо болеют крайне легко — не замечая. Поэтому никаких поводов для беспокойства, на мой взгляд, нет», — заключил Леонов.

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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов подтверждает, что не стоит опасаться нового подвида COVID-19. Но в зоне риска остаются люди с пониженным иммунитетом, например, больные онкологией или принимающие иммунодепрессивные препараты.

«Опасаться нового подвида COVID-19 нечего. Обновляющийся вирус — это все равно потомок «омикрона», который обладал большой контагиозностью, то есть способностью к заражению, он максимально быстро распространяется по планете и вытесняет предыдущую конструкцию вируса, быстрей занимает новую территорию», — пояснил Жемчугов.

Консультант-эпидемиолог UKHSA Алекс Аллен подчеркивает, что вакцины против коронавирусной инфекции также будут эффективны против новых штаммов.

«На основании имеющейся на данный момент информации нет никаких доказательств того, что варианты XFG и XFG.3 вызывают более тяжелое заболевание, чем предыдущие варианты, или что вакцины, которые используются в настоящее время, будут менее эффективны против них», — заявляет он.

Что известно о «нимбусе»

В середине июня Роспотребнадзор предупредил о другом штамме коронавируса, стремительно распространяющемся по миру, — «нимбусе» (NB.1.8.1). Одним из его отличительных симптомов была острая боль в горле: по словам пациентов, им было больно настолько, будто они проглотили острую бритву.

По данным на 23 июня 2025 года, в России зарегистрировали лишь 17 случаев инфицирования субвариантом нимбус (NB.1.8.1). Общая заболеваемость COVID-19 в стране продолжала снижаться.

NB.1.8.1 по сравнению с предыдущими линиями «омикрона» также отличается большей заразностью.

«Не люблю каркать, но у нас, скорее всего, будет летняя волна. Ковид не особо связан с сезонностью, и это наше обычное: «Летом мы ничем не заболеем», может быть неправильным», – предположила доктор биологических наук, профессор университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра РАМН Анча Баранова.

В настоящее время «нимбус» является доминирующим подвидом в мире, но «стратус» активно его догоняет.