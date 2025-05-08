«Пандемия помогла подготовиться к кризису на Украине». Как изменилась работа Российского Красного Креста

За 2024 год Российский Красный Крест (РКК) смог оказать поддержку более 200 тыс. человек, которые так или иначе пострадали от обстрелов и боевых действий в приграничных регионах. Подробнее о главных проблемах в приграничных регионах, о том, как пандемия коронавируса помогла РКК подготовиться к другим кризисам и об изменении взаимодействия РКК и Международного Комитета Красного Креста после 2022 года во всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца в интервью «Газете.Ru» рассказал председатель РКК Павел Савчук.

— Вас избрали председателем Российского Красного Креста в 2021 году. Как изменилась работа РКК за четыре года вашей деятельности?

— Наша миссия — помогать людям и облегчать их страдания — остается неизменной уже 158 лет. Но в 2021 году началась перезагрузка нашей деятельности. Мы сохранили лучшие практики, видоизменили их с учетом современных условий и трансформировали инфраструктуру. Внедрили цифровые инструменты, изучили опыт других Национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и адаптировали его к российским реалиям.

У нас утверждено восемь направлений работы. Основные пять – это медико-социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обучение навыкам оказания первой помощи, популяризация донорства крови и костного мозга, гуманитарное реагирование и помощь пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, психосоциальная поддержка. Дополнительные – восстановление семейных связей, контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и распространение знаний о международном движении Красного Креста. В каждом регионе эти направления адаптируются в зависимости от уровня социально-экономического развития территории, численности населения, климатических особенностей, возможностей регионального отделения.

Мы стремимся не повторять работу органов государственной власти и местного самоуправления, а взаимодополнять деятельность друг друга. За четыре года мы значительно расширили нашу деятельность. У нас появились новые проекты и увеличилось количество местных отделений. Сейчас их 600.

Кроме этого, мы в целом видоизменили подход к оказанию помощи.

close Павел Савчук Российский Красный Крест (РКК)

— Какой он, новый подход?

— Мы переходим к новой системе оказания гуманитарной помощи, где наша цель — не просто выдать продуктовый набор, а понять, с какой проблемой столкнулся человек, разработать персонифицированный подход. Это самое сложное, но именно в этом и заключается будущее Российского Красного Креста. Например, если у человека сгорел дом, мы не сможем купить новый, это достаточно затратно. Но если его проблемы связаны с отсутствием еды, жилья и работы, психологическими трудностями, мы можем найти пути решения для каждой из них.

Главная цель РКК — стать ключевой гуманитарной организацией страны. Каждый год более двух миллионов человек получают помощь от нас. Это высокая планка, которую мы стремимся поддерживать.

Чтобы это стало возможным тысячи сотрудников и волонтеров работают каждый день, за что им огромное спасибо.

— В каких регионах России было труднее всего организовать работу?

— Регионы можно разделить на три категории. Первая — те регионы, где мы открывались с нуля. Так, с 2021 года мы открыли 9 региональных отделений – в Красноярском крае, Республиках Алтай и Марий Эл, Ханты-Мансийском автономном округе, Еврейской автономной области, Челябинской, Магаданской и Сахалинской областях.

Вторая категория — когда региональное отделение занималось только одной узкой тематикой, например, — первичной профилактикой распространения инфекций или обучением первой помощи. Там тоже была полная перезагрузка. Это, к примеру, региональные отделения в Татарстане, Ставропольском крае, Псковской и Ивановской областях.

Третья категория — это те отделения, которые сохранили инфраструктуру для оказания помощи, устойчивые связи с сообществами, меценатами и донорами. С ними, конечно, никаких проблем не было, но таких — меньше всего.

Для работы с каждой категорией требовались разные подходы. Сложнее всего, конечно, начинать с нуля: регистрировать юридическое лицо, выбирать помещение, формировать команду, подбирать партнеров и искать ниши для работы. Это было особенно тяжело в регионах Дальнего Востока и юга России.

— Как вы организуете свою работу в приграничных с Украиной территориях?

— Мы с 2022 года оказываем помощь пострадавшим от украинского кризиса, включая жителей приграничных регионов. Эскалация конфликта в прошлом году, особенно в приграничных регионах из-за обстрелов, потребовала от нас мобилизации всех гуманитарных ресурсов.

В Курской области ситуация была особенно сложной. Там из-за активных боевых действий многие люди не могли вернуться домой.

close Работа в Курске во время СВО Российский Красный Крест (РКК)

Для них была организована срочная помощь: продуктовые наборы, одежда, гигиенические средства, сертификаты на лекарства. Мы также работали в пунктах временного размещения, где находились люди без родственников и друзей, которые особенно нуждаются в заботе.

Мы обеспечивали их комфортными условиями, покупая бытовую технику — чайники, фены, стиральные машины, утюги, телевизоры и кулеры. Так, в Курской области мы приобрели более 700 единиц такой техники. Кроме того, мы помогали восстанавливать семейные связи и оказывали психологическую поддержку, особенно детям. Эта работа продолжается и сейчас.

— Скольким людям вам удалось помочь?

— В пиковые дни посещаемость нашего отделения в Курске в прошлом году достигала 1000–1500 человек в день. Это беспрецедентный объем помощи, с которым мы до этого сталкивались. Чтобы справиться с таким потоком, нам пришлось создать гибкие логистические схемы. Мы не могли допустить, чтобы в какой-то день помощь отсутствовала, и работали без выходных. Это создавало риск эмоционального выгорания, поэтому мы отдельно уделяем внимание профилактике таких состояний среди сотрудников и волонтеров.

Только в 2024 году поддержку РКК в приграничных регионах получили более 200 тыс. человек, которые так или иначе пострадали от обстрелов и боевых действий. В данной ситуации общий объем помощи превысил 851 млн руб., и эта работа продолжается.

И хочется сказать слова благодарности тем людям, которые нас поддерживают. У нас открыт отдельный сбор на помощь пострадавшим в Курской, Белгородской областях и других приграничных регионах. Именно эти ресурсы дают нам возможность продолжать оказывать помощь.

— Что самое сложное при работе в этих регионах?

— Во-первых, обеспечить бесперебойную доставку и выдачу гуманитарных наборов. Сначала мы закупали продукты на паллетах и сами фасовали наборы. Но когда потребность в них возросла, мы поняли, что не успеваем все делать вовремя. Не хватало помещений.

Мы обратились за помощью к администрации Курской области и местному бизнесу. Нам предоставили большие склады, где до сих пор хранятся запасы гуманитарной помощи. Однако нам все равно нужны дополнительные помещения для выдачи помощи и приема населения. Особенно тяжело было в зимнее время. Не всегда получалось создать комфортные условия для людей, которым мы помогали. Это большая проблема, которая существует еще в ряде регионов, и мы продолжаем вести диалог с местными властями о предоставлении нам помещений для гуманитарной работы.

Второй вызов — профилактика эмоционального выгорания. Когда человек работает без выходных и видит страдания людей, он может сам сильно страдать психологически. Мы также работаем с нашими сотрудниками.

Еще одно трудное направление — восстановление семейных связей. Мы уже помогли найти более 2400 человек. Это не просто цифры, за каждой из них стоит жизнь конкретного человека и надежды его семьи на воссоединение. Мы не только ищем пропавших без вести гражданских лиц, но и оказываем их родственникам психологическую поддержку пока идут поиски.

Это направление было и остается самым тяжелым: порой поиски могут занимать длительное время, все истории наши сотрудники пропускают через себя, и, к сожалению, иногда человек, которого ищут, оказывается погибшим.

close Просушка домов в Оренбургской области Российский Красный Крест (РКК)

— Сколько семей сейчас ждут воссоединения?

— Всего с августа 2024 года сотрудниками Службы восстановления семейных связей было принято более 4 тыс. обращений, но надо понимать, что одно обращение не равно одному пропавшему. Так, человека могут искать сразу несколько родственников или друзей, или, к примеру, соседей — у нас много таких ситуаций.

— Какие направления для вас самые приоритетные по России в целом?

— Все направления важны, мы не выделяем какие-то отдельно. Во время кризисных ситуаций – это, конечно, реагирование на ЧС и разносторонняя помощь пострадавшим. Вне ЧС – это медицинские и социальные программы, в том числе обучение первой помощи и родственному уходу. Как из песни не выкинуть слов, так и нельзя не упомянуть какое-то из наших направлений. Для разных категорий в разные периоды жизни они важны.

— Как вы взаимодействуете сейчас с Международным Комитетом Красного Креста? И как вы в общем оцениваете свою деятельность на международной арене?

— Несмотря на трудности и геополитические вызовы, РКК остается членом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и участником Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Это свидетельствует о единстве гуманитарного сообщества, нашей открытости и готовности к гуманитарному диалогу на принципах равенства и уважения.

РКК — это российская некоммерческая организация, основанная 158 лет назад.

В учредителях РКК нет иностранных организаций. Часто Российский Красный Крест ошибочно воспринимают как филиал некого Международного Красного Креста, но это не так.

На самом деле это три разные, независимые, но сотрудничающие друг с другом организации: Российский Красный Крест как единственно признанное Национальное общество, оказывающее напрямую помощь людям в нашей стране по линии Красного Креста, Международный Комитет Красного Креста и Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Мы сотрудничаем с партнерами, обмениваемся информацией и получаем экспертную поддержку. Этот гуманитарный диалог не прерывался ни на день и продолжается, несмотря ни на что. Российские специалисты обладают значительным опытом, который позволяет им участвовать в решении глобальных проблем. Как один из примеров наших совместных активностей, вместе с партнерами из Международного Комитета Красного Креста и Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца мы организуем курсы профессионального обучения для переселенцев и беженцев.

close Курс по первой помощи Российский Красный Крест (РКК)

— После начала украинского кризиса как-то изменилось международное взаимодействие?

— После начала украинского кризиса более 20 Национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца предложили нам помощь. Мы всегда стараемся прийти на помощь друг другу в кризисных ситуациях. Это один из принципов, который сохраняется в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Политизация гуманитарной деятельности — ключевой вызов для всего гуманитарного сообщества. Мы должны разграничивать политические и гуманитарные вопросы.

— Вы также участвовали в поддержке людей во время пандемии. Вы можете оценить, что было большим вызовом для РКК: пандемия или украинский конфликт?

— Тревога и человеческие жертвы — общий критерий для обоих кризисов. Мы не можем сказать, что хуже: конфликт или пандемия, сравнивать человеческие страдания нельзя. В каждом случае есть свои особенности.

Но можно сказать, что реагирование на украинский кризис превосходит по тяжести реагирование на пандемию коронавируса. Если в 2020 году мы в основном помогали людям, которые оставались дома: доставляли продукты, поддерживали их здоровье и оказывали психологическую помощь, то сейчас наши меры значительно расширились.

Пандемия помогла нам подготовиться к гуманитарному реагированию на украинский кризис.

Психологическая поддержка, которую мы предоставляли через горячую линию и чат-бот во время пандемии, оказалась очень эффективной. Сегодня мы понимаем, насколько технологии, которые мы разработали тогда, помогают нам сейчас. Также появились новые направления работы, — например, восстановление семейных связей.

И при пандемии, и во время украинского кризиса мы собирали много пожертвований. Эти средства очень помогли нам. Они являются нашим основным ресурсом, пожертвования нужны каждый день.

— Председатель РКК избирается сроком на пять лет, вы отработали уже четыре года. Какие задачи вы ставите перед собой на оставшийся год?

— Задача номер один: развитие гуманитарной инфраструктуры и создание штабов с гуманитарной помощью на случай ЧС. Мы работаем над тем, чтобы в каждом округе был укомплектован склад с товарами первой необходимости для развертывания гуманитарной инфраструктуры. Это позволит оперативно начать оказывать помощь в случае ЧС и даст нам время для доставки основных ресурсов.

Вторая – это цифровизация гуманитарных процессов. Сегодня часть процессов уже автоматизирована, и это позволяет нам экономить человеческие ресурсы и охватывать гуманитарными сервисами гораздо большее количество людей. Мы продолжаем работу в этом направлении и уверены, что это позволит более адресно подходить к оказанию помощь.

Третья — принятие федерального закона, согласно которому РКК станет первой в РФ некоммерческой организацией, чья деятельность будет определяться собственным федеральным законом. В нем будет закреплено, в частности, право РКК участвовать в спасении людей, восстановлении объектов после ЧС и оказании помощи населению. Власти будут обязаны помогать организации, а также обеспечивать защиту ее названия и эмблемы от мошенников.

Надеемся, что в до конца этого года этот закон будет принят. Он может кардинально изменить восприятие нашей организации и расширить наши возможности.

Еще одно ключевое направление – системная работа по укреплению и созданию новых партнерских связей. Гуманитарная работа любой, даже крупной благотворительной организации невозможна без надежного круга партнеров. Причем, речь идет не только про финансовую помощь, но и про поддержку теми уникальными ресурсами и компетенциями, которые есть у наших партнеров. Такие проекты позволяют выстроить эффективную и, что крайне важно, устойчивую гуманитарную инфраструктуру и систему помощи по всей стране. И над такими долгосрочными проектами мы сейчас работаем.

Мы открыты к предложениям, коммуникациям и партнерствам внутри и вне страны. Цель Российского Красного Креста — помогать людям, и мы всегда готовы к взаимодействию на принципах взаимного уважения.